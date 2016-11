Tirolerin Lisa Hauser in Östersund auf Platz 7

Die Tiroler Biathletin Lisa Theresa Hauser ist mit einem Top- Ten- Platz in den Einzel- Weltcup gestartet. Die 22- Jährige landete am Mittwoch in Östersund im 15- km- Einzelbewerb an der siebenten Stelle, nach drei Fehlschüssen (=Strafminuten) hatte sie 3:04,9 Minuten Rückstand auf die Siegerin Laura Dahlmeier. Die Deutsche feierte trotz zweier Strafminuten ihren achten Weltcupsieg.