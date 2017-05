Thiems Sternstunde! Heute Finale gegen Nadal

Ganz stark! Dominic Thiem zog beim ATP- 1000- Turnier in Madrid mit einem 6:4, 6:4 gegen Cuevas ins Endspiel ein, trifft heute (nicht vor 18 Uhr/live im sportkrone.at- Ticker) wie schon in Barcelona auf Rafael Nadal, der das 50. Duell mit Djokovic 6:2, 6:4 gewann. Den bisher letzten österreichischen Sieg bei so einem Megaevent feierte Thomas Muster 1997 in Florida.