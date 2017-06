Thiem wie Tom? So gewann Muster 1995 French Open

Am 11. Juni 1995 gewann Thomas Muster im Finale in Paris gegen den US- Amerikaner Michael Chang und krönte sich als bislang einziger Österreicher zum French- Open- Sieger. Muster ist damit auch der einzige rot- weiß- rote Tennisspieler, der ein Grand- Slam- Turnier gewinnen konnte.

Foto: APA/PATRICK KOVARIK/EPA, AFP

Als Nummer fünf gesetzt, stürmte Muster vor 22 Jahren mit Siegen über Gerard Solves (Frankreich), Cedric Pioline (Frankreich), Carlos Costa (Spanien), Andrej Medwedjew (Ukraine), Albert Costa (Spanien) und Jewgeni Kafelnikow (Russland) ins Finale ein. Dort besiegte er Chang klar in drei Sätzen.

Als einziger Sieger über Nadal auf Sand in diesem Jahr scheint Thiem (im Video oben sehen Sie den Matchball beim Halbfinalsieg über Novak Djokovic) prädestiniert dazu, dem 14- fachen Grand- Slam- Sieger den zehnten French- Open- Titel zu vermasseln. Beim 6:4- 6:3- Erfolg vor fast drei Wochen in Rom hatte Thiem sein bestes Tennis ausgepackt. "Sicher hilft es ein bisserl, wenn man im Hinterkopf hat, man hat ihn schon geschlagen dieses Jahr, aber trotzdem wird es ein ganz anderes Match als in Rom", erklärte der Lichtenwörther. Die Bedingungen seien aber in Paris völlig verschieden und in Rom sei ihm alles aufgegangen. "Das wird 'best of five' nicht gehen. Aber ich habe auch in Madrid ein gutes Match gegen ihn gespielt", erinnerte er.

Foto: AFP, AP

Nadal gegen Thiem könnte gut und gern auch die Endspiel- Paarung in Paris lauten, denn es ist das Aufeinandertreffen der beiden besten Sandplatz- Spieler des Jahres. Schon in Barcelona und Madrid hatten diese Protagonisten das Finale bestritten, dann folgte das Viertelfinale in Rom. Innerhalb von knapp sechs Wochen ist es also das vierte Duell. Thiem: "Er ist der härteste Gegner, den man sich hier in Roland Garros nur vorstellen kann. Er ist wieder in Bestform."