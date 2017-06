Thiem von der Rolle - frühes Aus in Antalya!

Nein, das ist leider nicht der Tag von Dominic Thiem gewesen! Österreichs Tennis- Nummer eins schied in der zweiten Runde des Rasenturniers in Antalya sang- und klanglos gegen den Inder Ramkumar Ramanathan, Nummer 222 der Welt, aus. In einer von Eigenfehlern durchzogenen Partie musste sich Thiem am Ende 3:6, 2:6 geschlagen geben.