Thiem verliert Hit gegen Aufschlag- Monster Raonic!

Gratulation zu einer unfassbaren Saison an Dominic Thiem! Von Position 20 bis auf Platz acht in der Weltrangliste vorgeklettert, aber den allerersten österreichischen Einzug in ein Halbfinale bei den ATP- Finals hat der 23- Jährige am Donnerstag in London verpasst. Er unterlag der Nummer vier der Welt, Milos Raonic (Kan), 6:7 (5:7) und 3:6. Es war eine unheimlich enge Partie, bei der Raonic nicht nur großartig serviert, sondern auch toll gespielt hatte. Im Video oben sehen Sie, wie einzigartig die Atmosphäre in der Arena ist.