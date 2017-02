Thiem: Rio- Trophäe "schenk ich meiner Oma"

"Krone": Dominic, welchen Stellenwert hat die Rio- Trophäe?

Dominic Thiem: Einen extrem hohen. Ein 500er- Turnier ist etwas Besonderes. Ich hatte kaum Zeit, um mich auf Sand vorzubereiten. Umso erstaunlicher ist, dass ich den Titel geholt hab. Großartig!

"Krone": 2016 hast du im Februar in Buenos Aires und Acapulco gewonnen. Die Pokale wurden mit der Post nachgeschickt. Heuer wieder?

Thiem: Die Rio- Trophäe kommt ins Handgepäck! Diesen Pokal schenk ich meiner Oma, meine Großeltern haben mich immer unterstützt. Da kann ich mich gar nicht oft genug bedanken!

"Krone": Zeit für Party gab's nach dem Rio- Sieg keine...

Thiem: Nein! Nach der Siegerehrung blieb ich noch kurz auf der Anlage, schrieb viele Autogramme und machte Selfies mit Fans. Dann musste ich zum Flughafen. Für mich ging es gleich weiter zum nächsten Turnier nach Acapulco. Mit einer wahren Reise- Odyssee - Zwischenstopps in Houston und Mexico City, insgesamt 20 Stunden unterwegs...

"Krone": Noch einmal zurück nach Rio - wie hast du den Karneval erlebt?

Thiem: Ein unmenschliches Spektakel, völlig durchgeknallt! Die Stimmung kann man kaum beschreiben, Hunderttausende Menschen feiern auf den Straßen. Rio ist einzigartig. Aber viel hab ich nicht gesehen, dafür hatte ich zu viele Verpflichtungen.

"Krone": Der dreifache Paris- Champion Gustavo Kuerten sah beim Finale live zu, übergab dir den Pokal und outete sich als Thiem- Fan...

Thiem: Er ist so eine Legende, ich kann es gar nicht glauben. Einer der besten Sandplatzspieler aller Zeiten. Ich bin stolz darauf, dass ihm mein Tennis gefällt.

"Krone": Jetzt geht es von Sand auf Hartplatz in Acapulco, du bist als Titelverteidiger am Start. Deine Erwartungen vor deinem ersten Match gegen Gilles Simon?

Thiem: Das wird eine harte Challenge. Ich muss mich schnell an die neuen Begebenheiten anpassen. Mein Selbstvertrauen hab ich aufpoliert, das wird mir sicher helfen. In Acapulco steigen die meisten Matches am Abend, das taugt mir total.

Peter Moizi, Kronen Zeitung