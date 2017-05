Thiem nach Super- Leistung im Achtelfinale von Rom!

Das Service war weder bei Thiem noch bei Cuevas so überzeugend wie zuletzt, aber sonst spielten beide ein ähnlich hohes Niveau wie zuletzt in Madrid.

Der erste Satz war ein "Krimi", der alles bot: Thiem schaffte bei 4:5 das Break, machte so ein Tie- Break möglich. Dort legte er mit 4:0 mächtig los, haderte dann mit vier Punktschlägen, die knapp ins Aus segelten. Am Ende behielt er aber mit 7:4 die Oberhand. "Es ist wirklich enorm schwer, Pablo niederzukämpfen", so Dominic sofort nach der Partie.

Cuevas: Enorm sauer!

Das sollte sich auch in Satz zwei zeigen. Auch, wenn Cuevas die Unzufriedenheit immer deutlicher anzusehen war. Verständlicherweise: Denn mit seinen 31 Jahren spielt er in der Form seines Lebens und prallt jetzt zweimal in Folge auf Thiem, der nach Nadal der derzeit wohl beste Sandplatzspieler der Welt ist.

Anfangs verpasste Thiem in Satz zwei zwar noch Breakchancen, bei 3:3 schlug er aber eiskalt mit einer Traumrückhand die Linie entlang zu. Das war die Entscheidung, denn bei eigenem Aufschlag gab Dominic lediglich drei Punkte im gesamten zwieten Durchgang ab. Gratulation!

Dominic Thiem - Pablo Cuevas - 7:6 (7:4), 6:4

20:02 Uhr: GAME, SET, MATCH - Thiem! Nach 1:43 Stunden ballt Dominic die Faust - Sieg!

0:15. 19:58 Uhr: Cuevas verkürzt auf 4:5, Thiem serviert aber jetzt auf den Aufstieg ins Achtelfinale!

40:0 für Cuevas. 19:56 Uhr: Lediglich zwei Pünktchen hat Cuevas bei Service Thiem in diesem Satz bisher gemacht und muss nun gegen den Matchverlust servieren - 5:3 für Thiem!

Interessant: Cue´vas Taktik ist klar, er will Thiem in der Ecke halten, aber Dominic zieht jetzt genau von dort mit seiner Backhand immer wieder longline ab und Cuevas ist dadurch völlig irritiert. 19:53 Uhr: BREEEEEAK! Super- Rückhand die Linie runter! Thiem hat die Nase vorne.

40:30 Cuevas. 19:50 Uhr: Das Netzband ist gegen Thiem - zumindest bei diesem Punkt: 30:15 Cuevas.

30:0 für Thiem. 19:45 Uhr: Ein beinhartes Duell hier in der zweiten Runde von Rom. Aber Thiem sit der bessere Spieler.

40:0 für Cuevas. 19:42 Uhr: Game für Thiem!!!

19:40 Uhr: Jede Menge Österreicher drücken Dominic in Rom die Daumen:



Game für den Mann aus Uruguay das wird ihm Auftrieb geben. 19:37 Uhr: Einstand - ein richtig gutes Match jetzt!

15:40. 19:33 Uhr: Cuevas wirkt enorm angefressen - nach einem Doppelfehler ist er kurz vor dem Schlägerwerfen und danach nagelt er einen Überkopfball meterweit hinter die Linie - 0:30.

15:15. 19:29 Uhr: 1:0 für Cuevas! Kurios: Thiem hat Cuevas einen Ball wiederholen lassen, der eigentlich klar im Out gewesen ist. Aber egal, weitermachen...

19:26 Uhr: Kleine impression vom Court:



Kleine impression vom Court: 19:24 Uhr: Starkes Finish in Satz eins von Dominic Thiem, nicht vergessen: Cuevas ist ein echtes Hammerlos beim Erstauftritt bei diesem 1000er in Rom.

5:3!!! Wieder mit viel Risiko. 19:20 Uhr: Dreimal hatte Dominic jetzt den Punkschlag gesetzt, dreimal leider ins Out...

1:0 für Thiem. 19:14 Uhr: Game Cuevas - Tie- Break!

30:15 für Cuevas, der sich gerade einen Doppelfehler geleistet hat. 19:11 Uhr: Man kommt mit dem Schreiben kaum mit, es sind so kurze Pausen zwischen den Games und den Ballwechseln - und die Punkte selbst werden auch eher kurz gehalten: Cuevas führt 15:0 bei 5:6 in Games.

Das Match ist mittlerweile richtig gut, auch wenn es für Thiem in diesem Satz schlecht aussieht... 19:02 Uhr: Cuevas hatte richtig Glück mit zwei Linienbällen - und macht das Break. Ein bitterer Zeitpunkt - der Satz kann gleich weg sein!

Cuevas ist 40:30 vorne, jetzt wird die Partie immer besser. 18:54 Uhr: Ein superstarkes Game von Thiem. Das erste Service ist noch nicht so die perfekte Waffe - aber die Vorhand schlägt jetzt schon so richtig ein!

Herrlicher Stop von Thiem 15:15. 18:44 Uhr: 3:2 für Dominic Thiem! Der Österreicher ist jetzt endlich voll da - und für Cuevas wird es gleich viel schwerer.

Spielball Cuevas! 18:32 Uhr: Einstand - und jetzt nächster Breakball!

Einstand! 18:28 Uhr: 30:30, ein Hubschrauber kreist seit Minuten über der Anlage - die Spieler sind sichtlich genervt.

BREAKBALL abgewehrt. Thiem gleich ordentlich in Bedrängnis! 18:22 Uhr: Einstand!

18:18 Uhr: 15:0 für Thiem! Cuevas Rückhand fliegt ins Aus!

So, die Spannung steigt langsam die beiden Gladiatoren betreten die Arena in Rom. Der Beginn der Partie ist absehbar! 18:03 Uhr: Die beiden Kontrahenten sind sich bisher zweimal gegenübergestanden: Im Jahr 2015 gewann Cuevas in der 2. Runde der French Open in Paris in vier Sätzen 7:6, 7:5, 6:7, 7:5 - und gerade erst vor einer Woche entschied Thiem das zweite Duell mit dem "Uru" im Halbfinale von Madrid mit 6:4 und 6:4 für sich.

18:01 Uhr: Der Gegner Thiems ist ein 31- jähriger Uruguayer, der im ATP- Ranking aktuell Platz 23 einnimmt.

krone.at- Reporter Franz Hollauf schaute dem Österreicher vor seinem schweren Zweitrunden- Duell genau auf die Beine. Mit Roberto Bautista Agut schlug sich Thiem (oben im Video) schon einmal ein. Auch die Mama des Niederösterreichers (Bild unten) ist in der italienischen Hauptstadt vor Ort, drückt ihrem Sohnemann die Daumen. Coach Günter Bresnik wirkt entspannt. Nach den bärenstarken Leistungen in Madrid in der Vorwoche geht Thiem als großer Favorit in das Duell mit Cuevas.

Bresnik bekräftigt: "Ab und zu schaut Dominic jetzt bei Turnieren schon ein, zwei Matches weiter - hier sicher nicht." So oder so: Auf die Unterstützung der österreichischen Fans kann Thiem auch in Rom zählen.

Das Turnier ist die große Generalprobe für die French Open in Paris, die in rund zwei Wochen beginnen - Thiems absolutes Saison- Highlight!