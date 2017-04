Thiem live: Regen verzögert den Achtelfinal- Hit

Führ Thiem bietet sich in Barcelona jedenfalls die Chance, in die Fußstapfen von Thomas Muster zu treten. Muster hat in Barcelona zweimal, 1995 und 1996, gewonnen. Thiem könnte es ihm heuer gleichtun. "Das wäre großartig und ist mein größter Wunsch, aber es wird sehr schwierig, die Konkurrenz ist stark", sagte Thiem nach seinem Zweitrundensieg gegen den Briten Kyle Edmund. Ihn hatte Thiem mit 6:1 und 6:4 besiegt, alle Infos dazu gibt's hier!

Redaktion krone Sport