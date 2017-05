Thiem kämpft heute gegen Djokovic um Finaleinzug

Nach seiner Gala- Vorstellung gegen den Sandplatz- "König" Rafael Nadal kämpft Österreichs Tennis- Star Dominic Thiem heute um den Finaleinzug beim ATP- Turnier in Rom. "Das war eine meiner besten Leistungen. Dieses Glücksgefühl ist kaum zu beschreiben", so der Niederösterreicher nach dem Sieg gegen "Rafa". In der Runde der letzten vier trifft Thiem auf den nächsten Superstar: Novak Djokovic. Im direkten Duell liegt der serbische Ausnahmekönner mit 4:0 vorne. Gelingt Thiem heute der erste Sieg gegen den "Djoker"?