Thiem gewinnt irre Nervenschlacht gegen Zverev!

Dominic Thiem hat beim ATP- 500- Turnier in Rotterdam das Achtelfinale erreicht! Österreichs Nummer eins rang in einer spannenden Hallen- Hartplatz- Partie den Deutschen Alexander Zverev nach 1:45 Stunden 3:6, 6:3, 6:4 nieder. Auf den 23- Jährigen, der zuletzt in Sofia in seinem ersten Spiel nach den Australian Open eine Niederlage kassiert hatte, wartet nun der Franzose Gilles Simon. Der bei dem Millionen- Event als Nummer zwei gesetzte Thiem stellte damit im Head- to- Head mit dem 19- jährigen deutschen Jungstar, der zuletzt in Montpellier seinen zweiten Karriere- Titel gewonnen hatte, auf 4:1.