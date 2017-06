Thiem: Geglücktes Debüt als Fußball- Teamchef

Der idyllische Fußball- Platz von Bad Fischau- Brunn in der Nähe von Wr. Neustadt. Die Reservetruppe des Gastgebers duelliert sich mit dem 1. Tennis- Fußballclub. Knapp 300 Fans sind live dabei. Die für so ein Spiel eher beeindruckende Kulisse hat einen Grund: Dominic Thiem führt als Coach auf der Outlinie Regie. Sein gelbes Trikot mit der Nummer 99 blieb in der Kabine, als Trainer schlüpfte er mit seinem "Co" und Daviscup- Kollegen Dennis Novak ins blaue Outfit. "Ich hätte gerne gespielt, aber das darf ich natürlich nicht", erklärt die Nummer acht der Tenniswelt, "die Verletzungsgefahr ist zu groß. Ich riskiere nichts!"

Foto: AFP

Zehn Minuten vor dem Ende lagen seine Tennis- Kicker, darunter auch sein einstiger Konditionstrainer Sepp Resnik (64), mit 2:5 hinten, Thiem wurde in der Coachingzone lauter: "100 Prozent Risiko! Alle nach vorne, wir holen noch ein Remis!" Die Schlussoffensive ging auf, Thiem feierte als "Teamchef" seines 1. TFC den ersten Sieg - 6:5!

Ab Freitag dreht sich Dominics Sportlerleben nur noch um Tennis. Mit Touring- Coach Gary Muller, einstige Nummer sieben im Doppel, geht’s zum Rasen- Turnier nach Halle. Sein zehnter Start als Profi auf Gras. "Ich hab nach Paris meinen Kopf wieder freibekommen", sagt der 23- Jährige, "und freu mich auf die Tour".

Peter Moizi, Kronen Zeitung