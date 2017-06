Thiem- Coach Bresnik: Der "Django" von Paris

Das französische Fernsehen bat ihn zum Interview, danach grinste ihn Turnier- Direktor Guy Forget an. "Du bist in Paris in den letzten Jahren so erfolgreich, hast du hier schon eine Wohnung?" "Nein", konterte Günter Bresnik, "in dieser Stadt können sich nur Grand- Slam- Champions ein Appartement leisten ..." (Im Video oben sehen Sie, wie Bresnik Dominic Thiem auf sein heutiges Viertelfinal- Duell gegen Novak Djokovic vorbereitet!)