Thiem bestreitet am Mittwoch 1. Match ab 11 Uhr

Dominic Thiem wird wie schon zum Auftakt auch in der zweiten Runde der French Open auf dem zweitgrößten Platz in Roland Garros antreten! Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher eröffnet auf dem etwas mehr als 10.000 Zuschauer fassenden Court Suzanne Lenglen am Mittwoch um 11 Uhr (live im sportkrone.at- Ticker) das Programm. Die Vorbereitung auf dieses Duell gestaltete sich dabei für Außenstehende durchaus überraschend…