Thiem auf Platz neun, im "Race" sogar Fünfter

Bei den Damen kehrte die Ukrainerin Elina Switolina durch ihren Finalerfolg in Dubai in die Top Ten zurück. Die Oberösterreicherin Barbara Haas ist als beste ÖTV- Spielerin 160. Die Ranglisten werden unverändert vom Schotten Andy Murray bzw. der US- Amerikanerin Serena Williams angeführt.

Tennis- Weltranglisten

HERREN

1. (1) Andy Murray (GBR) 11.540 Punkte

2. (2) Novak Djokovic (SRB) 9.735

3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.195

4. (4) Milos Raonic (CAN) 5.080

5. (5) Kei Nishikori (JPN) 4.730

6. (6) Rafael Nadal (ESP) 4.115

7. (11) Jo- Wilfried Tsonga (FRA) 3.480

8. (7) Marin Cilic (CRO) 3.410

9. (8) Dominic Thiem (AUT) 3.375

10. (9) Roger Federer (SUI) 3.260

Weiter:

107. (108) Gerald Melzer (AUT) 535

203. (199) Jürgen Melzer (AUT) 279

280. (277) Dennis Novak (AUT) 185

271. (278) Sebastian Ofner (AUT) 185

289. (303) Michael Linzer (AUT) 178

Race (Top 8 bei World- Tour- Finale London/12. bis 19. November): 1. (1) Federer 2.000 - 2. (2) Grigor Dimitrow (BUL) 1.310 - 3. (3) Nadal 1.245 - 4. (4) Tsonga 1.245 - 5. (13) Thiem 860 - 6. (5) David Goffin (BEL) 830

DAMEN:

1. (1) Serena Williams (USA) 7.780

2. (2) Angelique Kerber(GER) 7.405

3. (3) Karolina Pliskova (CZE) 5.640

4. (4) Simona Halep (ROU) 5.172

5. (5) Dominika Cibulkova (SVK) 5.075

6. (6) Agnieszka Radwanska (POL) 4.670

7. (7) Garbine Muguruza (ESP) 4.585

8. (8) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.915

9. (9) Madison Keys (USA) 3.897

10. (13) Elina Switolina (UKR) 3.890

Weiter:

160. (159) Barbara Haas (AUT) 362

203. (191) Tamira Paszek (AUT) 262

294. (305) Julia Grabher (AUT) 148

425. (425) Pia König (AUT) 78