Therese Johaug droht Doping- Sperre von 14 Monaten

Die norwegische Anti- Doping- Behörde will Skilangläuferin Therese Johaug für 14 Monate sperren. Das teilte die Agentur am Dienstag mit. Die mehrfache Weltmeisterin hatte während des Trainings im Sommer eine Lippencreme benutzt, deren Inhaltsstoffe auf der Dopingliste stehen. Die Creme hatte der Arzt des Teams in einer Apotheke in Italien gekauft. Der Mediziner ist inzwischen zurückgetreten.