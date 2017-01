"Tennis- König" Federer mit starkem Comeback

Der Schweizer gewann am Montag beim Hopman Cup in Perth 6:3,6:4 gegen Dan Evans und brachte sein Team im Duell mit Großbritannien 1:0 in Führung. Die Partie gegen die Nummer 66 der Weltrangliste bei der inoffiziellen Mixed- WM dauerte nur rund eine Stunde.

Dan Evans Foto: APA/AFP/TONY ASHBY

Federer hatte sein bisher letztes offizielles Match im vorigen Jahr am 8. Juli in Wimbledon bestritten. Nach der Halbfinal- Niederlage gegen den Kanadier Milos Raonic beendete der 35- Jährige wegen Problemen mit seinem operierten linken Knie vorzeitig die Saison.