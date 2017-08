Tennis- Ass Kimiko Date (46) beendet ihre Karriere

Ihre "innere Stimme" habe ihr gesagt, dass es Zeit zum Aufhören sei.

Foto: AFP

Date, die am 28. September ihren 47. Geburtstag feiert, hatte ihre Karriere eigentlich schon 1996 beendet, gab aber 2008 ihr Comeback. Sie gewann in ihrer Karriere insgesamt acht WTA- Titel, den bisher letzten 2009. Bei den Grand- Slam- Turniern in Melbourne (1994), Paris (1995) und Wimbledon (1996) stand sie jeweils im Halbfinale.