"Teddybären & Plüsch Stadion" ist neue Heimstätte

"Und der Gewinner ist ... Die Firma Teddybären & Plüsch!" Das fünfzigste gezogene Los bei Wr. Neustadts Tombola sorgte am Freitag für Gelächter. Die Namensgebung der altehrwürdigen Arena in der Giltschwertgasse wurde zur Verjüngungskur. Vom Senior zum Kleinkind in wenigen Sekunden: Das "Teddybären & Plüsch Stadion" macht’s möglich. Im Video oben sehen Sie die Highlights der 0:2- Pleite gegen den LASK!