Teamchefin Kaltenborn von Sauber gefeuert!

Die 46- jährige studierte Juristin begann 1998 ihre Arbeit für Sauber, 2012 stieg sie zur Teamchefin auf - als erste Frau in dieser Branche.

Sauber ist in der Konstrukteurs- WM der diesjährigen Weltmeisterschaft mit vier Punkten Neunter, erreicht hatte sie der Deutsche Pascal Wehrlein Mitte Mai als Achter in Montmelo. Am Sonntag geht der Grand Prix von Europa in Baku in Szene.