Team- Rücktritt war für Harnik nie ein Thema

Doch während Christian Fuchs nach der EM seinen Rücktritt von der ÖFB- Auswahl erklärte, kam ein solcher Schritt für Harnik nicht infrage. "Ich bin unglaublich froh, die Möglichkeit zu haben, Österreich international zu vertreten. Eine Nationalteam- Karriere ist zu kurz, um sie vorzeitig zu beenden." An dieser Ansicht änderte auch das enttäuschende EURO- Abschneiden nichts. Vielmehr gelte es, die richtigen Lehren aus der Endrunde in Frankreich zu ziehen.

Foto: GEPA

"Wir müssen diese Erfahrungen positiv für uns nützen"

"Wir müssen diese Erfahrungen positiv für uns nützen", forderte Harnik und zog sein persönliches EM- Resümee: "Sehr viele Spieler haben nicht die Leistung gebracht, die sie bringen können, auch ich nicht. Ich hatte ein sehr schlechtes Match gegen Ungarn, ein passables gegen Portugal und gar keines gegen Island." Diese Bilanz verhinderte wohl einen spektakuläreren Transfer, obwohl Harnik nach eigenen Angaben auch Angebote von deutschen Erstligisten vorlagen.

Foto: Hannover 96

"Meine Familie und ich fühlen uns unglaublich wohl"

Dennoch gab er Hannover den Vorzug und bereute diese Entscheidung nicht. "Meine Familie und ich fühlen uns dort unglaublich wohl." Zwar fehle es in der 2. Liga an absoluten Top- Teams wie Bayern oder Dortmund, doch auch die bisherigen Partien gegen Kaiserslautern, Greuther Fürth und Bochum hätten es in sich gehabt. "Das waren Spiele auf Bundesliga- Niveau", betonte Harnik. Der 60- fache Internationale (14 Tore) wurde in diesen Matches zweimal ein- und einmal ausgewechselt.

Foto: GEPA

Inklusive Cup hält Harnik nach vier Pflichtspielen für seinen neuen Verein bei zwei Toren und einem Assist. Trotz dieses Leistungsnachweises ist es nicht ausgeschlossen, dass der gebürtige Deutsche im Rennen um einen Platz in der Startformation in Tiflis gegen Louis Schaub oder Marcel Sabitzer den Kürzeren zieht. "Aber Nationalteam bedeutet immer Konkurrenzkampf", sagte Harnik.