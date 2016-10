Tägliche Turnstunde: Nächster Schritt ist gemacht

An Halbtags- Volksschulen - das betrifft 78 Prozent der Kinder - gibt es laut Lehrplan nur zwei bzw. drei Turnstunden pro Woche. Doskozil hat die "Tägliche Bewegung" mit einem Pilotprojekt im Burgenland gestartet.

Foto: Zwefo

Zum Einsatz kommen Bewegungscoaches, meist Trainer oder Ex- Sportler. Bei der Sportkonferenz haben sich nun alle Bundesländer vorgenommen, das burgenländische Modell im kommenden Schuljahr zu übernehmen.

"Wollen Begeisterung für den Sport wecken"

Höchste Zeit, denn fast jedes dritte Kind in Österreich ist übergewichtig. Doskozil: "Wir wollen bei den Kindern die Begeisterung für den Sport wecken." Die Eltern können sich am Stundenplan überzeugen, ob das Vorhaben gelingt - da sollte in Zukunft täglich "Bewegung und Sport" stehen.