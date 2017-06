Szilagyi wird Goldenes Verdienstzeichen verliehen

Mit der Schultz- Halle verbindet Viktor Szilagyi einen emotionalen Moment. Am 15. Juni 2016 beendete der fünffache Europacup- Sieger mit dem WM- Play- off gegen Dänemark seine Ausnahme- Karriere. Ein Jahr später kehrt er zurück, um sich von Sportminister Hans- Peter Doskozil mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik auszeichnen zu lassen. Ein Novum für einen heimischen Handballer!

Foto: GEPA

Szilagyi ist in Kagran Teil eines Legendenspiels, in dem über 3000 Ländermatches stecken. Er wird aufgrund seines Kreuzbandrisses aber nur coachen - im Gegensatz zu Ikonen wie die Ex-Westwiener Andi Dittert, Patrick Fölser, Stefan Higatzberger oder Michael Kopeinigg, Ewald Humenberger, Conny Wilczynski und Roland Schlinger, der seine Laufbahn gerade mit dem Harder Meistertitel beendet hat.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

4000 Karten für WM- Quali- Hit verkauft

4000 Karten wurden bisher für 17. Juni verkauft. Es sollte für das aktuelle Team das große Finale im Kampf um das WM- Ticket für Kroatien 2018 werden. Vorausgesetzt ist ein Sieg drei Tage zuvor in Finnland. Teamchef Patrekur Johannesson muss auf verletzte Stützen wie Ex- Westwiener Alex Hermann oder Ex- Fiver Romas Kirveliavicius verzichten.

Christian Pollak, Kronen Zeitung