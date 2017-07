Szanto fehlt Rapid länger als gedacht

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

10:12 Uhr: +RADSPORT+

Eibegger Dritter bei GP Kranj in Slowenien

Radprofi Markus Eibegger hat am Sonntag beim Eintagesrennen GP Kranj (UCI- Kategorie 1.2) in Slowenien Platz drei belegt. Der gebürtige Steirer vom Team Felbermayr Wels musste sich nach 157 Kilometern im Sprint einer 16- köpfigen Spitzengruppe nur den Slowenen Matej Mugerli und Ziga Jerman geschlagen geben.

10:09 Uhr: +TENNIS+

John Isner gewann auch Turnier in Atlanta

Eine Woche nach dem Turniersieg auf Rasen in Newport ist John Isner auch auf Hartplatz in Atlanta seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der 32- Jährige besiegte am Sonntag im Finale seinen US- Landsmann Ryan Harrison 7:6(6),7:6(7). Isner ist damit als Weltranglisten- 18. nun vor Jack Sock wieder die Nummer eins der USA. Er hält nach seinem vierten Atlanta- Titel nun bei zwölf Turniersiegen.

09:39 Uhr: +FUSSBALL+

Zwangspause für Rapids Tamas Szanto

Mittelfeldspieler Tamas Szanto wird Rapid länger fehlen als zunächst gedacht. Die Schmerzen im Leistenbereich des 21- Jährigen haben sich als Leistenburch herausgestellt. Wie der Klub auf seiner Homepage mitteilt, wird sich der Ungar in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen müssen. Nach Klub- Angaben wird der U21- Teamspieler Ungarns im Laufe des Septembers wieder einsatzfähig sein. Szanto bestritt bisher 39 Pflichtspiele für Rapid und erzielte fünf Tore.

09:17: +FORMEL E+

Brasilianer Di Grassi holt sich in Montreal den Titel

Der Brasilianer Lucas di Grassi hat sich am Sonntag im zwölften und letzten Rennen der Formel- E-Saison 2016/2017 seinen Titeltraum erfüllt. Dem Südamerikaner genügte beim abschließenden Rennen der Elektro- Rennserie in Montreal Platz sieben in seinem Abt- Audi zum erstmaligen Gesamtsieg. "Ich habe immer gesagt, dass wir nie aufgeben und bis zum letzten Meter kämpfen werden", sagte di Grassi, der erst am Samstag mit seinem zweiten Saisonsieg die Gesamtführung übernommen hatte. 2015 war er Dritter, 2016 Zweiter im Klassement gewesen. Er sorgte zugleich für den ersten Triumph des einzigen deutschen Teams, Abt Schaeffler Audi Sport, in der Rennserie.

08:10 Uhr: +FUSSBALL+

Nemanja Matic vor Wechsel von Chelsea zu Manchester United

Chelseas Mittelfeldstar Nemanja Matic steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Laut britischen Medienberichten wurde der Spieler auf dem Trainingskomplex von ManUnited gesichtet und soll auch bereits die medizinischen Tests absolviert haben. Der Wechsel für kolportierte 40 Mio. Pfund (44,66 Mio. Euro) soll am Montag offiziell werden. Es wäre die Wiedervereinigung von Matic mit seinem früheren Trainer Jose Mourinho. Der am Dienstag 29 Jahre alt werdende Serbe war von Mourinho in dessen Trainerzeit bei Chelsea im Jänner 2014 für 21 Mio. Pfund verpflichtet worden. Der 32- fache Internationale wird im Old- Trafford- Stadion u.a. auch seinen früheren Chelsea- Mittelfeldkollegen Juan Mata wiedersehen und gegen Michael Carrick und Marouane Fellaini um einen Fixplatz kämpfen.

22:41 Uhr: +FUSSBALL+

England eliminierte im Viertelfinale Frankreich

England komplettiert das Halbfinale der Fußball- Frauen- EM in den Niederlanden. Der WM- Dritte rang am Sonntagabend im Viertelfinal- Schlager in Deventer Österreichs Gruppengegner Frankreich mit 1:0 (0:0) nieder. Das Goldtor erzielte Jodie Taylor (60.). Für die Arsenal- Stürmerin war es bereits ihr fünfter Turniertreffer. Sie ist damit überlegene Führende der Schützenliste.

18:06 Uhr: +SCHWIMMEN+

King gewann WM- Gold im Brustsprint mit Weltrekord

Die US- Amerikanerin Lilly King hat am Sonntag zum Abschluss der Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest den zehnten Weltrekord dieser Titelkämpfe fixiert. Die 20- Jährige drückte im Finale über 50 m Brust in 29,40 Sekunden die bisherige, vier Jahre alte Bestleistung der Litauerin Ruta Meilutyte um 8/100. Die Russin Julia Jefimowa (29,57) holte vor der US- Amerikanerin Katie Meili (29,99) Silber.

16:03 Uhr: +TENNIS+

Glatte Final- Niederlage von Gerald Melzer in Cortina

Der Erfolgslauf von Gerald Melzer beim ATP- Challenger- Turnier in Cortina d'Ampezzo ist am Sonntag mit einer glatten Final- Niederlage zu Ende gegangen. Der 27- jährige Niederösterreicher musste sich dem drei Jahre jüngeren Spanier Roberto Carballes Baena nach nur 55 Minuten mit 1:6, 0:6 geschlagen geben.

15:02 Uhr: +RALLYE+

Finne Lappi feiert bei WM- Lauf in seiner Heimat Debüterfolg

Der Finne Esapekka Lappi hat am Sonntag den Rallye- WM- Lauf in seiner Heimat gewonnen und damit den größten Erfolg der Karriere gefeiert. Der 26- Jährige setzte sich in Jyväskylä mit einem Toyota 36 Sekunden vor dem Briten Elfyn Evans (Ford) und 36,3 vor seinen Landsmann und Markenkollegen Juho Hänninen durch. Vierter wurde mit Teemu Suninen (Ford) ebenfalls ein Pilot aus dem Gastgeberland. Weltmeister Sebastien Ogier schied beim neunten Lauf der Saison bereits am Freitag aus, als er seinen Ford nach einem Unfall gegen einen Baum mit gebrochener rechten Hinterradaufhängung abstellen musste. Copilot Julien Ingrassia erlitt dabei eine Gehirnerschütterung, sodass das Duo den Lauf am Samstag nicht fortsetzen konnte. In der WM ist Ogier nun punktgleich Zweiter hinter dem Belgier Thierry Neuville, der auf dem sechsten Rang landete. Für Lappi und seinen Copiloten Janne Ferm war es erst die vierte Rallye für Toyota.

12:27 Uhr: +SCHIESSEN+

Franziska Peer holt EM- Titel im 300- m-Dreistellungsmatch

Die Tirolerin Franziska Peer hat ihre EM- Erfolge in Baku am Sonntag mit Gold im Dreistellungsmatch mit dem Großkalibergewehr (300 m) gekrönt. Zuvor hatte sich die 30- Jährige von der Schützengilde Angerberg Silber im olympischen Kleinkaliber- Dreistellungsmatch und Team- Bronze im KK- Liegendmatch gesichert. Mit 580 Ringen, vier Ringe mehr als die Deutsche Lisa Müller, holte Peer das bereits achte Edelmetall für den österreichischen Schützenbund bei den Titelkämpfen in Aserbaidschan. In der Teamwertung blieb für die Österreicherinnen (Peer sowie Olivia Hofmann/552/17. und Marlene Pribitzer/541/19.) nur der vierte Platz.

11:30 Uhr: +TRIATHLON+

Top- 15- Plätze für Perterer und Hollaus in Edmonton

Die Weltmeister Flora Duffy von den Bermudas und Mario Mola aus Spanien haben am Samstag die Sprint- Bewerbe im Rahmen der Triathlon- WM- Serie in Edmonton für sich entschieden. Beide führen nach sechs von neun Stationen auch die Gesamtwertung an. Lisa Perterer landete in Kanada an der 14. Stelle und ist nun Gesamt- 13., Teamkollege Lukas Hollaus verbesserte sich als Tages- 15. auf die 32. Position. Perterer hatte vor der Laufteilstrecke eine Zehnsekundenstrafe ausgefasst, ansonsten wäre sich vielleicht noch ein Top- 10- Rang ausgegangen. "Mit meinem 14. Platz bin ich sehr zufrieden. In den letzten Wochen hatte ich ein bisschen Zeit, an meinen Schwächen zu arbeiten", sagte die Kärntnerin, die beim Schwimmen den Abstand in Grenzen hielt. Für Duffy war es bereits der vierte Saisonsieg. Hollaus feierte sein bestes Ergebnis in der Triathlon- Eliteserie, eine starke Radleistung lag dem zugrunde. "Ich bin unfassbar k.o., aber der Stolz überwiegt eindeutig", meinte der Salzburger.

11:22 Uhr: +FUSSBALL+

RB- Kicker Royer sorgt in den USA weiter für Furore

Legionär Daniel Royer befindet sich in der Major League Soccer (MLS) weiter in Topform! Der 27- jährige Steirer traf beim 4:0- Erfolg von New York Red Bulls gegen Montreal Impact doppelt. Zuletzt war er auch gegen Minnesota United mit je einem Tor und Assist Matchwinner. In den letzten vier Spielen traf der RB- Kicker sechsmal. Es war bereits der vierte Sieg in Serie für die "Bullen", die auf Platz vier der Eastern Conference liegen.

10:43 Uhr: +SCHWIMMEN+

Staber über 400 m Lagen mit persönlicher Bestzeit

Patrick Staber hat am Sonntag bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest als letzter österreichischer Teilnehmer das Finale über 400 m Lagen verpasst. Der SVS- Athlet verbesserte in 4:19,15 Minuten seine persönliche Bestmarke um 0,16 Sekunden und landete damit an der 16. Stelle. Der österreichische Rekord von 4:15,48 Minuten, den seit 2008 Dinko Jukic hält, hätte zur Finalteilnahme gereicht. Staber verpasste die Top acht um 3,46 Sekunden. Schnellster der vier Vorläufe war der US- Amerikaner Chase Kalisz in 4:09,79 Minuten.

08:10 Uhr: +FORMEL E+

Lucas di Grassi nach Montreal- Sieg neuer Spitzenreiter

Der Brasilianer Lucas di Grassi (Audi) hat am Samstag im ersten von zwei Montreal- Rennen die Führung in der Formel E übernommen. Er gewann den vorletzten Saisonlauf und verdrängte den Schweizer Sebastien Buemi von der Spitze. Buemi (Renault) musste nach einem schweren Unfall im Freien Training mit dem Ersatzauto starten. Er wurde nachträglich disqualifiziert, weil dieses um 2,9 kg zu leicht war. Di Grassi hat damit vor dem Final- Rennen am Sonntag (22 Uhr) 18 Punkte Vorsprung.

07:28 Uhr: +FUSSBALL+

Paris St. Germain holt französischen Supercup gegen Monaco

Paris St. Germain hat den französischen Supercup gewonnen. Die Cupsieger aus der Hauptstadt bezwang Meister AS Monaco am Samstag im marokkanischen Tanger nach 0:1- Rückstand noch mit 2:1. Frankreichs Nationalspieler Djibril Sidibe hatte Monaco nach 30 Minuten in Führung gebracht, doch der Brasilianer Dani Alves (51.) und Adrien Rabot (63.) drehten das Spiel zugunsten der Pariser.