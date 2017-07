Svindal: Diese Blondine verdreht ihm den Kopf!

Vor rund vier Jahren trennte sich Svindal von seiner damaligen Partnerin Julia Mancuso. Der Norweger und das US- Girl galten als das Traumpaar schlechthin im Ski- Zirkus.

Mancuso und Svindal im Jahr 2011 Foto: AFP

Nun tut sich wieder einiges im Privatleben von Svindal. Seit mehreren Wochen zeigt sich der Speed- Spezialist mit Paulsen auf Bildern in sozialen Netzwerken. Beim Formel- 1-Grand- Prix in Monaco durchforstete das Paar die Boxengasse und stattete Toro Rosso einen Besuch ab.

Selfie in Kitz

Zudem präsentierte Svindal der feschen Blondine die Streif in Kitzbühel - allerdings ohne Schnee. Vor Kurzem strahlten die beiden in den österreichischen Bergen und knipsten dabei ein Selfie. Übrigens: Der Norweger konnte die Abfahrt in Kitz noch nie gewinnen. Ob ihm seine neue Flamme auf der Streif und allen anderen Strecken Glück bringt, wird man im kommenden Winter sehen.

Doch das sind bei Weitem nicht die einzigen Bilder, die das Pärchen mit ihren Fans in den sozialen Netzwerken teilen: