SV Rieds Sportchef Reiter nach 21 Jahren vor Aus!

Am 1. Februar 2016 (!) hatte Reiter Ried den Rücktritt angeboten - letzten Juni nach Verhandlungen mit dem am Ende doch nicht engagierten Coach Marc Kienle in einem Münchener Hotel zwei anwesende Vorstände gefragt: "Werde ich noch beim Verein sein, wenn er mit der Arbeit beginnt?" Zeigt: Auch wenn Reiters Abschied für viele eine dicke Überraschung sein mag, in Wahrheit hat sich diese Trennung lange angekündigt. Weil der Klub mit Entwicklungen wie etwa jener in der Akademie nicht zufrieden ist. Aber vor allem, weil es immer wieder zu Auffassungsunterschieden kam.

Trotzdem wird Ried nicht müde zu betonen, wie viel der Klub Reiter zu verdanken habe. "Er hat Großartiges geleistet", sagt etwa Finanzvorstand Roland Daxl. Doch auch Reiter tut alles, um keine Schmutzwäsche zu waschen, betont nur: "Es geht um den Verein"

General- Manager anstelle eines Sportchefs?

Trotzdem war es der 56- Jährige selbst, der mit der Causa an ausgewählte Medien ging. Weil er vernommen hatte, dass Ried bereits mit drei möglichen Nachfolgern verhandelt hat. "Stimmt nur zum Teil", sagt Daxl, der erklärt, dass es um Strukturen gehe. Man überlege, ob man statt einem Sportchef nicht besser einen General- Manager installieren sollte, unter dem mehrere Experten in verschiedenen Bereichen arbeiten. Weshalb etwa mit Gerhard Schweitzer verhandelt wurde, ob der ExTrainer das Gebiet "Spieler- Entwicklung" übernehmen könnte. Zeigt: Vieles ist offen nur der Abschied von Reiter scheint fix.

Georg Leblhuber, Kronen Zeitung