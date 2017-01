SV Ried im Pech: Verletzte vor erstem Testspiel

Verteidiger Özgur Özdemir musste sich Dienstag außerdem einer Fuß- OP unterziehen. Dem Deutschen wurde eine Schraube am Mittelfuß entfernt, die sich laut Trainer Christian Benbennek "gelöst" hatte. Bis zur Abreise ins Trainingslager in Murcia am 26. Jänner soll Özdemir aber wieder dabei sein.

Peter Zulj erlitt außerdem im Training eine Rissquetschwunde am linken Fuß. Auch er muss vorerst pausieren. "Zu den Verletzungen der Spieler ist es unglücklich bei Zweikämpfen gekommen, muskuläre Probleme durch die Trainingsbelastung gibt es keine", berichtete Benbennek.