SV Horn trennt sich von Trainer Hamayoshi

Der vom Abstieg bedrohte Erste- Liga- Klub SV Horn hat sich einvernehmlich von seinem Cheftrainer Masanori Hamayoshi getrennt! Der 45- jährige Japaner hatte die Waldviertler seit April 2016 betreut und im Vorjahr als Meister der Regionalliga Ost in die zweithöchste heimische Spielklasse geführt. Doch in der Ersten Liga steckte Horn von Beginn an im Abstiegskampf.