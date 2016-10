Suzuka: Rosberg gewinnt erstes Kräftemessen

Rosberg war in beiden Übungseinheiten der Schnellere der beiden Titelrivalen.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Vor dem 17. der 21 Saisonrennen am Sonntag führt er in der Gesamtwertung mit 23 Punkten Vorsprung vor Weltmeister Hamilton, dieser hat zuletzt zweimal in Japan gewonnen. Trainingsdritte wurden der Deutsche Sebastian Vettel bzw. der Finne Kimi Räikkönen jeweils in einem Ferrari. Den nächstbesten Eindruck haben die Red Bulls des Niederländers Max Verstappen und des Australiers Daniel Ricciardo gemacht. Sie hatten zuletzt in Sepang in Malaysia einen Doppelsieg gefeiert.

Ergebnisse von den freien Freitag- Trainings in Suzuka:

1. Training:

1. Nico Rosberg (GER) Mercedes 1:32,431 Minuten

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes + 0,215 Sekunden

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari + 1,094

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1,386

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1,681

6. Max Verstappen (NED) Red Bull 1,948

7. Nico Hülkenberg (GER) Force India 2,099

8. Sergio Perez (MEX) Force India 2,336

9. Fernando Alonso (ESP) McLaren 2,572

10. Valtteri Bottas (FIN) Williams 2,950

11. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 3,015

12. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso 3,241

2. Training:

1. Nico Rosberg (GER) Mercedes 1:32,250 Minuten

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes + 0,072

3. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 0,323

4. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,811

5. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 0,853

6. Sergio Perez (MEX) Force India 1,320

7. Nico Hülkenberg (GER) Force India 1,623

8. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1,735

9. Valtteri Bottas (FIN) Williams 1,778

10. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso 1,836

Weiter:

12. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1,900

14. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 2,055