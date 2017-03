Superstar fehlt: Barcelona ohne Messi in Granada

Barca absolvierte in dieser Saison drei Liga- Partien ohne Messi - dabei schauten nur vier Punkte heraus. Dennoch sieht Granadas Mittelfeldspieler Isaac Cuenca die Favoritenrolle klar bei den Katalanen. "Dass Messi nicht spielt, ist für uns ein großer Vorteil, aber trotzdem brauchen wir eine fast perfekte Leistung, um ein positives Ergebnis zu schaffen", vermutete der Ex- Barcelona- Profi.

Auch ohne Messi verfügt der Titelverteidiger über genügend Qualität in der Offensive. Neymar glänzte zuletzt bei Brasiliens Siegen in der WM- Qualifikation und Luis Suarez hat besonders gute Erinnerungen an Granada. In der letzten Runde der Vorsaison schoss der Uruguayer seinen Club in der andalusischen Stadt mit einem Hattrick zu einem 3:0- Sieg und damit zum Titelgewinn.

Alaves plant bei Real nächsten Coup

Derzeit liegt Barcelona nach Verlustpunkten gerechnet fünf Zähler hinter Spitzenreiter Real Madrid, der ebenfalls am Sonntag den Zehnten Alaves empfängt. Der Cupfinalist holte in dieser Spielzeit ein 1:1 gegen Atletico Madrid und siegte beim FC Barcelona sensationell 2:1. "Wir haben schon im Camp Nou gewonnen, jetzt wollen wir das auch im Bernabeu schaffen", kündigte Alaves- Verteidiger Victor Laguardia an.

# Team Sp S U N +/- P 1. Real Madrid 27 20 5 2 43 65 2. Barcelona 28 19 6 3 56 63 3. Sevilla 28 17 6 5 18 57 4. Atletico 28 16 7 5 29 55 5. Villarreal 28 13 9 6 19 48 6. Real Sociedad 28 15 3 10 3 48 7. Ath. Bilbao 28 13 5 10 3 44 8. Eibar 28 11 8 9 5 41 9. Espanyol 28 10 10 8 1 40 10. Alaves 28 10 10 8 -4 40 11. Celta Vigo 27 11 5 11 -5 38 12. Las Palmas 28 9 8 11 -1 35 13. Real Betis 28 8 7 13 -13 31 14. Valencia 28 8 6 14 -13 30 15. Malaga 28 6 9 13 -12 27 16. La Coruna 28 6 9 13 -12 27 17. Leganes 28 6 8 14 -19 26 18. Gijon 28 5 6 17 -26 21 19. Granada 28 4 7 17 -33 19 20. Osasuna 28 1 8 19 -39 11