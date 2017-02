"Super- Sunday": Österreich ist im Sport- Fieber!

Grund zur Freude hatten die österreichischen Sport- Fans am Sonntag schon: ÖSV- Adler Stefan Kraft landete beim Springen in Sapporo erneut auf dem Podest! Zudem triumphierte Snowboard- Ass Anna Gasser beim Big- Air- Weltcupfinale in Quebec City (CAN) mit 165,00 Punkten vor der US- Amerikanerin Julia Marino (162,50) und der erst 15- jährigen Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (151,00). So kann es gerne weitergehen!

Foto: GEPA

Nebel verursachte Verschiebung

Das Herren- Abfahrtsrennen war wegen Nebels auf Sonntag verschoben worden. Im ganzen Tal rund um St. Moritz herrschte den ganzen Samstag über Kaiserwetter: Strahlend weiße Hänge, blitzblauer Himmel.

Foto: GEPA

Nur auf der Corviglia hatte sich die Maloja- Schlange eingenistet. Jenes Wetter- Phänomen, das durch Thermik aus dem oberitalienischen Gebiet Wolken und Nebel im Übermaß ins Engadin transportiert. Auch wenn die zahlreichen Fans im Ziel in der Sonne standen, so konnte man auf gewissen Streckenteilen der Herren- Abfahrt doch das nächste Richtungs- Tor nicht erkennen.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Für 12 Uhr wäre der Start geplant gewesen, die Absage erfolgte um 14.19 Uhr. An der es letztlich nichts zu rütteln gab: "An ein faires Rennen wäre nicht zu denken gewesen", stimmte Herren- Chef Andi Puelacher zu.

Kampf hinter den Kulissen

Die Absage war freilich der Startschuss zu einem der härtesten WM- Rennen: Der Kampf um die Abfahrt hinter den Kulissen! Ursprünglich war von einer Verlegung auf Mittwoch die Rede, was aber zu massiven Zimmer- Schwierigkeiten geführt und auch das Risiko einer endgültigen Absage der Herren- Abfahrt erhöht hätte.

Foto: AFP or licensors

Logistische Probleme

Somit kommt es zum "Super- Sonntag", der auch das (Schweizer) Fernsehen vor logistische Probleme stellt: TV- Kameras müssen von einer zur anderen Strecke gebracht werden. Das braucht rund eine Stunde. Und später als 13.30 Uhr kann die Herren- Abfahrt nicht gestartet werden. Wegen der Biathlon- WM

Was macht die Schlange?

Daher die große Frage: Wie reagiert die MalojaSchlange? Angeblich soll sie auch am Sonntag kommen.

In der WM- Geschichte gab es bereits einmal einen Super- Abfahrts- Sonntag: 2007 in Are brachte das Österreich aber nur bedingt Glück. Bei den Damen siegte Anja Pärson. Niki Hosp holte Bronze. Die ÖSV- Herren gingen beim Triumph von Svindal leer aus.

Georg Fraisl, Kronen Zeitung/red