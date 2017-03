Super- Kraft verhindert Sturz und gewinnt Raw Air!

Unfassbar! Unser Skisprung- Held Stefan Kraft konnte beim Skifliegen in Vikersund nur mit Akrobatik und genialer Körperbeherrschung einen Sturz beim allerletzten Durchgang der Raw- Air- Tour verhindern und segelte noch auf 215 Meter. Der Gesamtsieg in der Raw- Air- Wertung schien dahin, doch der Deutsche Andi Wellinger hatte bei seinem letzten Sprung ebenfalls große Schwierigkeiten und versemmelte mit 166 Meter noch den Sieg, der an den Österreicher ging. Den Tagessieg holte Kamil Stoch, der im Gesamtweltcup wieder knapper an Kraft rankam. Im Video oben sehen Sie Krafts Weltrekordflug vom Vortag.