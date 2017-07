Summer League: Pöltl neuerlich doppelt zweistellig

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

08:29 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl in NBA Summer League neuerlich doppelt zweistellig

Jakob Pöltl hat auch im zweiten Spiel der NBA Summer League in Las Vegas ein Double- Double aufs Parkett gelegt. Mit 15 Punkten und zehn Rebounds war der 21- jährige Wiener beim 97:72 der Toronto Raptors über die Minnesota Timberwolves in der Nacht auf Sonntag (MESZ) wie schon beim 96:93 gegen die New Orleans Pelicans (zwölf und zehn) doppelt zweistellig. Der Center kam 26 Minuten zum Einsatz.

22:14 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Hufnagl bei ÖM mit neuer persönlicher 400- m-Bestzeit

In Abwesenheit von Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Hürdensprinterin Stephanie Bendrat, die am Sonntag bei der Diamond League in London starten, hat am Samstag auf der Linzer Gugl Teil eins der Leichtathletik- Staatsmeisterschaften stattgefunden. Dabei zeigte 400- m-Läufer Dominik Hufnagl (SVS- Leichtathletik) mit neuer persönlicher Bestzeit und ÖLV- Jahresbestleistung von 47,06 Sekunden auf.

Mittel- und Langstreckenläufer Andreas Vojta holte sich über 5.000 m in 14:33,76 Minuten seinen ersten Staatsmeistertitel über diese Distanz, bei den Frauen zeigte sich im Weitsprung Sarah Lagger (TGW Zehnkampf- Union) in guter Form: Zwei Wochen vor der U20- EM in Grosseto blieb die U20- Siebenkampf- Weltmeisterin mit 6,28 m nur drei Zentimeter unter ihrer persönlichen Bestmarke. Am Sonntag werden die Staatsmeisterschaften beendet.

18:19 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Pekoll und Trummer bei Weltcup in Lenzerheide zurück

Für die österreichischen Mountainbiker Markus Pekoll und David Trummer war beim Downhill- Weltcup in Lenzerheide nicht viel zu holen. Trummer landete am Samstag 11,437 Sekunden hinter dem südafrikanischen Sieger Greg Minnaar auf Platz 44, Pekoll wurde 52. (+13,976). In der Gesamtwertung ist Pekoll 19., Trummer 37.

15:31 Uhr: +TENNIS+

Mattek- Sands fällt mit Riss der Patellasehne aus

Foto: AFP

Tennisspielerin Bethanie Mattek- Sands fällt nach ihrem Sturz in Wimbledon mehrere Monate mit einem Riss der Patellasehne aus. Das teilte die 32- jährige US- Amerikanerin am Samstag in den sozialen Netzwerken mit. Mattek- Sands war in ihrem Zweitrunden- Match gegen die Rumänin Sorana Cirstea auf das Knie gestürzt und hatte vor Schmerzen laut um Hilfe gerufen.

Mattek- Sands gewann gemeinsam mit der Tschechin Lucie Safarova die vergangenen drei Grand- Slam- Turniere im Doppel und hätte in Wimbledon ihren vierten Major- Titel hintereinander holen können.

11:28 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Doppler/Horst in Gstaad- Zwischenrunde ausgeschieden

Die Beach- Volleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst haben beim Major- Turnier in Gstaad ihr Spiel in der Zwischenrunde verloren. Österreich bestes Duo musste sich am Samstag den Brasilianern Pedro Solberg/Gustavo Carvalhaes mit 1:2 (- 11,19,- 12) geschlagen geben und landete auf dem 17. Platz.

8:34 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl mit Double- Double in NBA Summer League

Die Toronto Raptors sind mit einem Sieg in die NBA Summer League in Las Vegas gestartet. Sie bezwangen sie in der Nacht auf Samstag im Cox Pavilion die New Orleans Pelicans 96:93. Jakob Pöltl verzeichnete dabei ein Double- Double. Der 21- jährige Wiener markierte in 22 Minuten auf dem Parkett zwölf Punkte mit 75- prozentiger Trefferquote (6/8) und zehn Rebounds. Beides waren persönliche Summer League- Bestleistungen für den 2,13 Meter großen Center.

20:58 Uhr: +INLINE SKATING+

3. EM- Goldmedaille für Herzog in Portugal! Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat bei der EM im Inline Speed Skating in Lagos (Portugal) ihre dritte Goldmedaille gewonnen! Die 22- jährige Tirolerin setzte sich am Freitag im Straßenbewerb durch. Ihre Bilanz beläuft sich nun auf drei Titel sowie je eine Silber- und eine Bronzemedaille bei fünf Antreten. "Es war eine fantastische EM, die mich sehr optimistisch für den Winter stimmt. Jetzt freue ich mich schon auf die nächste Woche, wo ich die Inline Skates gegen Eisschnelllaufschuhe tauschen werde", sagte Herzog.

20:51 Uhr: +HANDBALL+

Hard muss auf Heimrecht in Champions- League- Quali verzichten! Alpla Hard muss auf das Heimrecht im Qualifikationsturnier für die Handball- Champions- League Anfang September verzichten. Wie die Vorarlberger am Freitag in einer Aussendung bekannt gaben, können die Anforderungen des Europäischen Verbandes (EHF) "nicht vollständig" erfüllt werden. Wo das Turnier stattdessen stattfinden wird, stehe derzeit noch nicht fest. Erster Anwärter sei Lissabon. Doch auch in der Fremde hofft Hard auf den Einzug in die Champions League. Dazu muss am 2. September zunächst der slowakische Meister Tatran Presov besiegt werden, tags darauf würde der Sieger aus Sporting Lissabon - Riihimäki Cocks warten.

20:42 Uhr: +GOLF+

McIlroy blamiert sich bei Heimspiel in Nordirland! Nordirlands Golf- Star Rory McIlroy hat sich bei seinem eigenen Turnier blamiert. Der Weltranglisten- Vierte und Titelverteidiger der Irish Open schied am Freitag im nordirischen Londonderry bereits nach zwei Tagen vorzeitig aus. Der vierfache Major- Sieger verpasste bei dem mit sieben Millionen Dollar dotierten Event der European Tour mit einem Ergebnis von 145 Schlägen die Qualifikation für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. "Ich bin wirklich enttäuscht", sagte die ehemalige Nummer eins der Welt nach dem Aus vor den heimischen Fans im Portstewart Golf Club. "Es ist bisher ein ziemlich frustrierendes Jahr."

20:23 Uhr: +FUSSBALL+

Geldstrafe statt Haft für Superstar Messi! Die 21- monatige Bewährungsstrafe wegen Steuerbetrugs gegen Fußball- Superstar Lionel Messi ist in eine Geldstrafe von 252.000 Euro umgewandelt worden. Das gab ein spanisches Gericht am Freitag bekannt. Der Barcelona- Kicker und sein Vater waren im vergangenen Juli schuldig gesprochen worden, 4,1 Millionen Euro aus Einnahmen von Bilderrechten nicht versteuert zu haben. Auch die 15- monatige Haftstrafe auf Bewährung für Messis Vater sei in eine Geldstrafe von 180.000 Euro getauscht worden, teilte das Gericht mit.

20:20 Uhr: +FUSSBALL+

Ljubicic erhält bei Rapid Profivertrag bis 2020 und wird nach Wr. Neustadt verliehen! Der SK Rapid Wien hat den Vertrag mit Nachwuchs- Teamkicker Dejan Ljubicic bis 2020 verlängert und bekannt gegeben, den Mittelfeldspieler als Kooperationsspieler für eine Saison zu Wiener Neustadt in die Erste Liga zu verleihen. Sportdirektor Fredy Bickel zeigte sich von der Perspektive des 19- Jährigen überzeugt. "Durch sein Potenzial und seine Leistungen hat er sich den Vertrag absolut verdient." In Wiener Neustadt soll Ljubicic Spielpraxis sammeln.

20:12 Uhr: +FUSSBALL+

SKN St. Pölten in Testspiel gegen AS Monaco chancenlos!

Ergebnisse von Testspielen am Freitag:

SKN St. Pölten - AS Monaco 0:3 (0:1) - Tore: Rony Lopes (36.), Sylla (54.), Mboula (69.) +++ SV Mattersburg - FC Haladas Szombathely (HUN) 1:1 (0:1) - Tor Mattersburg: Varga (92.) +++ FC Liefering - SG Sonnenhof Großaspach (GER) 0:2 (0:2) +++ Red Bull Salzburg - RSC Anderlecht 4:1 (3:0) - Tore: Minamino (1.,66.), Hwang (42.), Ulmer (45.) bzw. Stanciu (50.) +++ WAC - Union Berlin 2:4 (1:1) - Tore: Ouedraogo (31.), Gschweidl (55.) bzw. Hosiner (37.), Hartel (62.), Fürstner (64.), Kahraman (83.) +++ SV Ried - SSV Jahn Regensburg 1:1 (0:1) - Tor Ried: Mayer (88.)

20:01 Uhr: +FUSSBALL+

UEFA: Keine Untersuchung von Infantinos Wahlkampfkosten! Die UEFA plant keine Untersuchung der Kosten der Wahlkampagne von FIFA- Präsident Gianni Infantino vor der Präsidentschaftswahl des Fußball- Weltverbandes. "Das UEFA- Exekutivkomitee hat Infantinos Kandidatur unterstützt und zugesagt, für Ausgaben der Kampagne aufzukommen", teilte die Europäische Fußball- Union am Freitag mit. "Es gibt keine Untersuchung dieser Kosten." Der "Spiegel" berichtet allerdings am Samstag, Infantino drohe Ärger mit der UEFA, für die er bis Februar 2016 als Generalsekretär tätig war. Wie das Nachrichtenmagazin schreibt, soll bei einer Kontrolle von Geldflüssen herausgekommen sein, dass der Verband Kosten von weit mehr als den eigentlich zugesicherten 500.000 Euro übernommen habe. Von knapp einer Million ist die Rede.

19:45 Uhr: +FUSSBALL+

Belgischer Teamspieler Foket muss sich Herz- OP unterziehen! Der belgische Fußballprofi Thomas Foket muss aufgrund von Herzproblemen für mindestens sechs Monate pausieren. Dies berichteten lokale Medien am Freitag. Bei dem 22- Jährigen, der vor einem Transfer von KAA Gent in die italienische Serie A zu Atalanta Bergamo stand, sei im Rahmen der obligatorischen medizinischen Untersuchungen eine Durchblutungsstörung des Herzens festgestellt worden. Foket soll sich diese in den kommenden Wochen chirurgisch beheben lassen. In einem halben Jahr sollen weitere Untersuchungen zeigen, ob der zweifache Teamspieler seine Karriere fortsetzen kann.

18:26 Uhr: +RUDERN+

Lobnig bei Luzern- Weltcup locker im Halbfinale! Magdalena Lobnig hat beim Ruder- Weltcup- Finale auf dem Rotsee bei Luzern locker das Halbfinale erreicht. Die Kärntnerin gewann am Freitag Vorlauf und Viertelfinale im olympischen Einer in souveräner Manier. Klassenkollegin Birgit Pühringer erreichte als Vorlaufdritte das Viertelfinale, in dem sie dann aber nur auf den letzten Rang ihres Laufes kam - somit ist sie nur im D- Finale mit dabei.

Foto: GEPA

Nach dem fünften Rang im Vorlauf wurde der Leichtgewichts- Doppelzweier Paul und Bernhard Sieber im Hoffnungslauf ebenfalls nur Fünfter und wird nur im C- Finale um die Ränge 13 bis 18 rudern - damit verpassten die beiden die Qualifikation für die Weltmeisterschaften von 24. September bis 1. Oktober in Sarasota (Florida/USA). Florian Berg und Jakob Zwölfer waren im Leichtgewichts- Einer im Viertelfinale an der Reihe, verpassten nach den Rängen 4 bzw. 6 aber den Halbfinaleinzug und sind nur noch im C- bzw. D- Finale engagiert.

17:45 Uhr: +FUSSBALL+

Sechs Spiele Sperre für Mexikos Teamchef Osorio! Mit einer längeren Sperre muss Mexikos Nationaltrainer Juan Carlos Osorio für sein ungebührliches Verhalten zum Abschluss des Confederations Cups büßen. Der Weltverband FIFA suspendierte den Kolumbianer am Freitag für sechs Partien. Damit fehlt Osorio bereits am Sonntag beim Auftaktspiel seines Teams im Gold Cup gegen El Salvador. Osorio war bei der 1:2- Niederlage Mexikos im Spiel um den dritten Platz beim Confed Cup gegen Portugal in Moskau auf die Tribüne geschickt worden. Er hatte sich nach FIFA- Angaben beleidigend gegenüber Unparteiischen geäußert und eine aggressive Haltung gezeigt. Osorio muss auch rund 5.000 Euro zahlen. In der turbulenten Verlängerung hatte es zwei Platzverweise und einen Elfmeter für Portugal gegeben.

15:37 Uhr: +RADSPORT+

Italienerin Cretti nach Giro- Sturz im kritischen Zustand! Die italienische Radrennfahrerin Claudia Cretti befindet sich nach einem Sturz am Donnerstag auf der 7. Etappe des Giro d'Italia für Frauen (Giro Rosa) in kritischem Zustand. Die 21- Jährige war laut den Veranstaltern in einer langen Abfahrt bei rund 90 km/h in der Nähe von Neapel zu Fall gekommen und wurde noch am Abend operiert. Cretti wurde wegen eines Schädel- Hirn- Traumas in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Ihr Zustand wurde in einem Kommuniqué aus dem Spital als "stabil, aber kritisch und beunruhigend" bezeichnet.

15:19 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Weißhaidinger will sich Finalticket für Diamond- Finale sichern! Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger misst sich am Sonntag beim Diamond- League- Meeting am WM- Schauplatz in London erneut mit der Weltelite. Für den Olympia- Sechsten geht es an der Themse um das Ticket für das Saisonfinale in Brüssel. Vor dem vierten und letzten Wettkampf liegt der Oberösterreicher nach nur einem Start in Shanghai (4.) auf dem achten und letzten Rang der Gesamtwertung, der noch zur Teilnahme berechtigt. "In Brüssel dabei sein zu können, wäre ein echtes Saison- Highlight. Aber keine Frage: Der wichtigste Wettkampf in diesem Jahr ist ganz klar die WM, am 4. und 5. August gilt es in Bestform zu sein. Ich möchte den sechsten Platz von Rio unbedingt verbessern", betonte der ÖLV- Rekordhalter. Dafür werde wohl eine Weite über 66 Meter notwendig sein.

15:10 Uhr: + FUSSBALL+

Aufbautraining in München: Neuer verzichtet auf Asien- Trip! Manuel Neuer wird nicht mit seinen Teamkollegen des FC Bayern nach Asien reisen. "Bisher liege ich voll im Plan. Mein Ziel ist es, bis zum Saisonstart gegen Bayer Leverkusen wieder fit zu sein. Dafür werde ich jeden Tag hart arbeiten", so der Welttorhüter in einer Klubmitteilung. Neuer laboriert weiterhin an einem Fußbruch. Während der Promo- Tour durch Asien, vom 16. bis 28. Juli, wird Neuer sein Aufbautraining in München fortsetzen. Neben dem Torhüter werden auch jene Spieler in Asien fehlen, die beim Confed Cup in Russland aktiv waren. Joshua Kimmich und Arturo Vidal werden die Tour also ebenso wenig antreten wie die Neuzugänge Sebastian Rudy und Niklas Süle. Auch Serge Gnabry wird fehlen. Er war mit der deutschen U21 in Polen Europameister geworden.

Foto: GEPA

13:53 Uhr: +FUSSBALL+

Austria verlängert Vertrag mit Routinier De Paula

Die Wiener Austria hat den ausgelaufenen Vertrag mit Routinier David de Paula verlängert. Der 33- jährige Spanier spielt seit 2014 für die Violetten. Über die Laufzeit seines neuen Kontraktes machten der Vizemeister der vergangenen Saison in der Bundesliga am Freitag keine Angaben.

"De Paula kann auf mehreren Positionen spielen und wird uns deshalb sicher weiterhin helfen können", meinte Austrias Sportdirektor Franz Wohlfahrt. "Er kennt unser System, kennt die Mannschaft, ist charakterlich ein super Typ", erklärte Trainer Thorsten Fink seinen Wunsch, den Allrounder im Team zu behalten. "Aus meiner Sicht ist er ein ganz wichtiger Baustein für uns."

De Paula war im Jänner 2014 vom WAC zur Austria gewechselt und hat für die Wiener bisher 79 Pflichtspiele absolviert. In der vergangenen Saison kam der oftmals auch als Rechtsverteidiger aufgebotene Mittelfeldspieler wegen einer langwierigen Wadenbeinverletzung aber nur zu 17 Einsätzen, zwölf davon in Ligaspielen.

11:34 Uhr: +FORMEL 1+

Binder testet Renault E20 in Formel- 1-Privattest

Binder steht vor einer Bewährungsprobe. Wie Renault im Vorfeld des Österreich- Grand- Prix in Spielberg bekanntgab, wird der Tiroler im Oktober im Rahmen eines Privattests einen Lotus E20 aus der Formel- 1-Saison 2012 lenken. Der 25- jährige Neffe des Ex- Grand- Prix- Piloten Hans Binder fährt aktuell für Lotus in der Formel V8 World Series und liegt in der Gesamtwertung auf Platz zwei.

"Ich freue mich sehr auf diese Chance", betonte der 25- Jährige gegenüber "motorsport- total.com". "Wir wissen alle, wie schwierig es heute ist, ein Formel- 1-Cockpit zu bekommen, nachdem es deutlich weniger Autos gibt."

11:28 Uhr: +INLINE SKATING+

Herzog holt über 100 m zweite EM- Goldmedaille

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat bei der EM im Inline Speed Skating in Lagos (Portugal) beim vierten Antreten ihre zweite Goldmedaille geholt. Die 22- jährige Tirolerin gewann den 100- m-Bewerb 0,2 Sekunden vor Weltmeisterin Sandrina Tas (Belgien) und eroberte damit ihr viertes Edelmetall.

11:18 Uhr: +MOTORSPORT+

Audi steigt mit Werksteam in die Formel E ein

Als erster deutscher Autobauer wird Audi, zur neuen Saison, in die elektrische Rennserie Formel E einsteigen. Ab Dezember übernehmen die Ingolstädter den Startplatz des Teams Abt Sportsline. Auch dieses Team fuhr bereits mit der Unterstützung von Audi. Der Audi- Entwicklungsvorstand Peter Mertens sagte, in einer Mitteilung am Freitag, dass der Einstieg ein deutliches Bekenntnis der Marke Audi zur Elektromobilität sei. Audi war zuletzt aus dem Langstreckensport ausgestiegen und ordnet derzeit sein Motorsport- Engagement neu.

10:25 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg verlieh Sörensen in zweite deutsche Liga

Red Bull Salzburg hat den dänischen Verteidiger Asger Sörensen an den deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg verliehen. Das gab der österreichische Meister am Freitag bekannt. Der 21- Jährige kam für die Salzburger seit seiner Verpflichtung im Jänner 2014 aufgrund von Verletzungen nur zu sechs Pflichtspieleinsätzen.

In Regensburg unterschrieb er einen Einjahres- Leihvertrag. Sein Kontrakt mit Salzburg läuft noch bis Sommer 2020.

10:14 Uhr: +BASEKTBALL+

Routinier Nowitzki verlängert Dallas- Vertrag

Der deutsche Basketball- Star Dirk Nowitzki wird im Oktober seine 20. Saison mit den Dallas Mavericks in Angriff nehmen. Der 39- Jährige unterzeichnete beim NBA- Team aus Texas einen neuen Zweijahresvertrag, der ihm in der kommenden Spielzeit laut Medienberichten umgerechnet 8,78 Millionen Euro einbringt. In der Vorsaison hatte er noch 21,96 Millionen verdient.

Foto: AP

In der abgelaufenen Saison sank die Ausbeute des 2,13- m-Mannes auf 14,2 Punkte pro Spiel. Dennoch halten die Mavericks an ihrem langjährigen Teamleader fest, obwohl dieser an Standing eingebüßt hat. Für das zweite Jahr des neuen Vertrages liegt aber eine Option bei Dallas.

22:35 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Lasizkene und Van Niekerk mit Topleistungen in Lausanne! Hochspringerin Maria Lasizkene und Olympiasieger Wayde van Niekerk haben beim Diamond- League- Meeting in Lausanne am Donnerstag für die am höchsten einzustufenden Leistungen gesorgt. Lasizkene, die als Folge des russischen Doping- Skandals als neutrale Athletin startet, überquerte 2,06 m und verbesserte ihre eigene Jahresweltbestleistung um zwei Zentimeter. Weltrekordler Van Niekerk verbesserte über 400 m die bisherige Jahresweltbestmarke des US- Amerikaners Fred Kerley in 43,62 Sekunden um acht Hundertstel, obwohl er nicht voll durchzuziehen schien.

Im 100- m-Rennen der Männer siegte Justin Gatlin. Der Olympia- Zweite mit Dopingvergangenheit gewann bei leichtem Gegenwind von 0,2 m/s in 9,96 Sekunden vor Ben Youssef Meite von der Elfenbeinküste (9,98) und Akani Simbine aus Südafrika (9,99). Sehr hoch einzustufen ist auch die Leistung der kroatischen Speerwerferin Sara Kolak. Die Olympiasiegerin von 2016 kam im letzten Versuch auf 68,43 m und stieß mit neuer Jahresweltbestleistung in der ewigen Bestenliste auf den siebenten Platz vor. Eine weitere Jahresbestmarke gelang dem Äthiopier Muktar Edri über 5.000 m. Der 23- Jährige blieb mit 12:55,23 Minuten um 5,47 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke des britischen Langstrecken- Dominators Mo Farah, der in Lausanne nicht am Start war.

22:12 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz und RB Salzburg verlieren Testspiele!

Testspiele österreichischer Klubs vom Donnerstag:

SK Sturm Graz - FK Mlada Boleslav (CZE) 1:2 (1:0) - Tore: Alar (22.) bzw. Chramosta (63.), Fabian (74.) +++ FC Red Bull Salzburg - WSG Wattens 1:2 (0:0) - Tore: Hwang (87./Elfmeter) bzw. Zangerl (60., 75.)

21:58 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg muss mehrere Wochen ohne verletzten Atanga auskommen! Meister Red Bull Salzburg muss mehrere Wochen auf David Atanga verzichten. Wie der Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, zog sich der Offensivspieler eine Stressfraktur des Mittelfußknochens im rechten Fuß zu.

20:25 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz trifft in 2. EL- Quali- Runde auf Podgorica! Sturm Graz trifft in der 2. Quali- Runde zur Europa League auf Mladost Podgorica. Die Mannschaft aus Montenegro setzte sich im Erstrunden- Rückspiel bei Gandsassar Kapan aus Armenien mit 3:0 (0:0) durch. Mladost hatte schon das Hinspiel vor einer Woche mit 1:0 gewonnen. Das erste Duell mit Sturm ist für 13. Juli in Graz angesetzt, eine Woche später erfolgt das Rückspiel in Podgorica. Die in Eriwan ausgetragene Partie war trotz des eindeutigen Resultats lange Zeit offen. Den Gästen gelang erst in der 68. Minute die Führung, in der Nachspielzeit legte Mladost dann noch zweimal nach.

18:30 Uhr: +FUSSBALL+

Sperre von UEFA- Ex- Boss Platini endgültig bestätigt! Michel Platini hat vor dem Schweizer Bundesgericht eine weitere Niederlage einstecken müssen. Das Gericht bestätigte am Donnerstag die vierjährige Sperre für alle fußballbezogenen Aktivitäten des ehemaligen UEFA- Präsidenten. Platini hatte gegen den diesbezüglichen Schiedsspruch des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) in Lausanne Einspruch erhoben. Platini war wegen einer dubiosen Zahlung von zwei Millionen Franken (1,83 Mio. Euro) von FIFA- Boss Sepp Blatter aus dem Jahr 2011 zunächst von der FIFA- Ethikkommission für acht Jahre gesperrt worden. Der Bann wurde im Mai des Vorjahres durch die Berufungskommission und den CAS um je zwei auf insgesamt vier Jahre reduziert. Platini erklärte daraufhin seinen Rücktritt von der UEFA- Spitze. Auch Blatter wurde für mehrere Jahre gesperrt. Das Bundesgericht hatte den Schiedsspruch des CAS lediglich hinsichtlich Willkür prüfen können. Es kam in seinem Urteil zum Schluss, dass der Entscheid unter diesem beschränkten Blickwinkel nicht zu beanstanden sei.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

17:54 Uhr: +TENNIS+

Head kündigt Sponsorvertrag mit gelangweiltem Tomic! Head hat den Sponsorvertrag mit Tennis- Profi Bernard Tomic aufgelöst. Der 24- jährige Australier hatte nach seiner Erstrunden- Niederlage in Wimbledon gemeint, dass er sich auf dem Platz gelangweilt habe. "Seine Meinung spiegelt in keiner Weise unsere Einstellung, Leidenschaft, Professionalität und Respekt für den Tennissport wider", schrieb das Unternehmen am Donnerstag in einem Statement. "Deswegen haben wir entschieden, unsere Zusammenarbeit mit Bernard Tomic zu beenden", so Head. "Ich finde einfach nicht die Motivation, hart zu arbeiten, es zu genießen und Trophäen zu stemmen", meinte Tomic nach seiner Niederlage gegen den Deutschen Mischa Zverev am Dienstag. Vom internationalen Tennisverband wurde Tomic nach seiner lustlosen Vorstellung mit einer Geldstrafe von 15.000 Dollar belegt.

Foto: AP

16:15 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Niederlage für Doppler/Horst in Gstaad! Clemens Doppler und Alexander Horst haben am Donnerstag ihr zweites Gruppenspiel beim Beachvolleyball- Major in Gstaad verloren. Die als Nummer drei gesetzten US- Amerikaner Philip Dalhausser/Nicholas Lucena erwiesen sich als zu starker Gegner und siegten glatt 2:0 (18,15). Nach dem zweiten Spieltag in Pool C belegen die Österreicher mit je einem Sieg und einer Niederlage den zweiten Platz. Am Freitag kommt es zum dritten Duell mit einer weiteren US- amerikanischen Paarung, wenn es zum Abschluss der Gruppenphase gegen Sean Rosenthal/Trevor Crabb, die ebenfalls bei einem Sieg und einer Niederlage halten, geht. Lucena/Dalhausser führen Pool C nach zwei Siegen an.

15:20 Uhr: +FUSSBALL+

Leicester holt Sevillas Kapitän Iborra für 14 Mio. Euro! Der Arbeitgeber von Ex- ÖFB- Teamkapitän Christian Fuchs in der englischen Premier League, Leicester City, hat am Donnerstag die Verpflichtung von Vicente Iborra bekannt gegeben. Der 29- Jährige wechselte für rund 14 Millionen Euro vom FC Sevilla zu den "Füchsen". In den vergangenen zwei Jahren war der Mittelfeldspieler Kapitän der Andalusier, mit denen er dreimal die Europa League gewonnen hatte.

15:04 Uhr: +FUSSBALL+

Acht Menschen bei Ansturm auf Fußballmatch in Malawi gestorben! Acht Menschen sind beim Besucheransturm auf ein Fußballmatch in Malawi ums Leben gekommen. Sieben der Todesopfer waren Kinder, wie die staatliche Nachrichtenagentur des südostafrikanischen Landes berichtete. 62 Menschen seien verletzt worden, als Fußballfans in das Bingu National Stadium in der Hauptstadt Lilongwe drängten, sagte am Donnerstag der Polizeisprecher James Kadadzera. Die genaue Ursache des Vorfalls werde noch untersucht. Das für 40.000 Menschen gebaute Stadion wurde im Jänner eröffnet. Das Freundschaftsspiel zwischen zwei malawischen Fußballklubs war Teil der Feierlichkeiten zum 53. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes.

13:26 Uhr: +FUSSBALL+

Fernando Torres verlängert bei Atletico Madrid bis 2018! Der frühere spanische Nationalstürmer Fernando Torres hat seinen vor wenigen Tagen abgelaufenen Vertrag mit Atletico Madrid um eine Saison bis 30. Juni 2018 verlängert. Ex- Welt- und Europameister Torres hatte 2001 mit 17 Jahren sein Profidebüt bei Atletico gegeben, spielte dort bis 2007 und kehrte nach Gastspielen bei Liverpool, Chelsea und Milan im Dezember 2014 zurück.

12:18 Uhr: +FUSSBALL+

RB Leipzig startet ohne Laimer ins Sommertraining! Deutschlands Vizemeister RB Leipzig ist am Donnerstag mit der ersten Einheit vor gut 1.000 Zusehern ins Training für die kommende Saison gestartet. Coach Ralph Hasenhüttl hatte allerdings noch nicht seinen kompletten Kader zur Verfügung. So fehlte unter anderem Konrad Laimer, der im Sommer von Österreichs Meister Red Bull Salzburg zum Champions- League- Starter gewechselt war.

Der 20- jährige Mittelfeldspieler steigt ebenso wie die meisten anderen Neuzugänge und einige Stammspieler der vergangenen Saison erst kommende Woche ins Training ein. Knapp sieben Wochen hat Hasenhüttl Zeit, die taktischen und physischen Grundlagen für die größere Belastung durch die Europacup- Teilnahme in den kommenden Monaten zu legen. Im Rahmen der Vorbereitung hält das Überraschungsteam der vergangenen Spielzeit ab 20. Juli ein neuntägiges Trainingslager in Seefeld ab.

Laut Medienberichten steht Leipzig zudem unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Angreifers Jean- Kevin Augustin von Paris St. Germain. Die Ablöse für den 20- Jährigen soll laut Fachmagazin "kicker" bei rund 13 Millionen Euro liegen. Lediglich die medizinischen Untersuchungen seien noch ausständig.

08:28 Uhr: +EISHOCKEY+

Rekordvertrag über 100 Millionen Dollar für Connor McDavid

Der Kanadier Connor McDavid wird zum bestbezahlten Spieler in der National Hockey League. Der 20- jährige Stürmer unterschrieb bei den Edmonton Oilers einen Achtjahres- Vertrag über 100 Millionen Dollar (88,08 Mio. Euro). Mit einem Jahresgehalt von 12,5 Millionen (11,01 Mio. Euro) übertrifft er Jonathan Toews und Patrick Kane, die beiden Stars von Chicago, um zwei Millionen Dollar. Der zum wertvollsten Spieler der abgelaufenen Saison ausgezeichnete McDavid hatte mit seinen 30 Toren und 70 Assists maßgeblich dazu beigetragen, dass die Oilers erstmals seit elf Jahren wieder die Play- offs erreichten.

Foto: AP

21:01 Uhr: +FUSSBALL+

Testspiel- Siege für Austria, Rapid und Wacker Innsbruck!

Ergebnisse von Testspielen am Mittwoch:

FK Austria Wien - Dunajska Streda 4:0 (0:0) - Tore: Eigentor (51.), Friesenbichler (66./Elfmeter), Jonovic (75.), Monschein (80.) +++ SK Rapid Wien - Apollon Limassol 2:1 (1:0) - Tore Rapid: Joelinton (40.), Sobczyk (60.) +++ FC Wacker Innsbruck - FC Augsburg 1:0 (1:0) - Tor: Gabriele (31.)

19:24 Uhr: +MEDIEN+

Sportsender Sport1 vor Übernahme durch Axel Springer! Der Spartensender Sport1 gehört Finanzkreisen zufolge bald zum Imperium des Berliner Medienkonzerns Axel Springer. Springer verhandle exklusiv mit dem Sport1- Eigentümer Constantin Medien, so Insider am Mittwoch zu Reuters. Springer biete mehr als 80 Millionen Euro für die Sportplattform aus Fernseh- und Radiosendern sowie Mobil- und Internet- Angeboten. Der zweite Interessent, der Pay- TV- Sender Sky, sei aus dem Rennen. Constantin, Sky und Springer wollten sich dazu nicht äußern.

19:05 Uhr: +FUSSBALL+

Real verpflichtet Hernandez vom Stadtrivalen Atletico! Real Madrid hat das französische Talent Theo Hernandez vom Stadtrivalen Atletico um eine kolportierte Ablösesumme von 30 Millionen Euro verpflichtet. Der 17- jährige Linksverteidiger, der für sechs Jahre bis 2023 unterschrieb, ist somit der erste Spieler seit dem Argentinier Santiago Solari vor 17 Jahren, der direkt innerhalb der spanischen Hauptstadt wechselt. Der U21- Teamspieler hat für Atletico kein einziges Spiel in der Primera Division bestritten, er überzeugte die "Königlichen" bei seinem Leihengagement in Alaves, wo er in der abgelaufenen Saison auf 32 Einsätze gekommen war. Atletico darf aufgrund einer Transfersperre in diesem Sommer keine neuen Spieler erwerben.

18:41 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Schafskot verschmutzte Strecke - 50 Teilnehmer erkrankt! Dutzende Teilnehmer eines Mountainbike- Rennens in Norwegen sind nach der Fahrt über eine mit Schafskot verschmutzte Strecke krank geworden. Mindestens 50 der 300 der Starter des Transosterdalen- Rennens im Südosten des Landes klagten in den Tagen nach dem Bewerb Ende Juni an Fieber, Magenschmerzen und Durchfall, wie der Fernsehsender NRK am Mittwoch berichtete. Ursache sei offenbar eine Infektion mit dem Erreger Campylobacter, sagte Rennarzt Tor Halvor Björnstad- Tuveng dem Sender. Offensichtlich sei durch heftige Regenfälle aufgeweichter Schaftskot auf die Rennstrecke geraten und dann beim Darüberfahren auf die Trinkflaschen, Gesichter und Hände der Radsportler gespritzt, sagte der Mediziner.

18:19 Uhr: +FUSSBALL+

Wydra wechselt von Bochum zu Aue! Dominik Wydra ist innerhalb der zweiten deutschen Bundesliga vom VfL Bochum zu Erzgebirge Aue gewechselt. Nach Stationen in Paderborn und Bochum (37 Spiele) unterschrieb der 23- jährige Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag bei den "Veilchen". Bei seinem neuen Verein trifft Wydra auf Ex- Salzburg- Trainer Thomas Letsch. Unterdessen sicherte sich Aues Ligakonkurrent Arminia Bielefeld die Dienste von Nils Quaschner. Der Ex- Salzburger wechselte vom deutschen Vizemeister RB Leipzig und unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

17:45 Uhr: +FUSSBALL+

Werder Bremen will Zlatko Junuzovic nicht abgeben! Österreichs Teamspieler Zlatko Junuzovic hat am Mittwoch mit der Saisonvorbereitung beim deutschen Bundesligisten Werder Bremen begonnen. Trotz des Interesses anderer Klubs soll der 29- Jährige bei den Bremern bleiben. "Wir wollen ihn nicht abgeben. Er soll als unser Kapitän in die Saison gehen", sagte Werder- Manager Frank Baumann. Baumann kündigte Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler an. Sein aktueller Kontrakt läuft noch bis Ende Juni 2018. Der ÖFB- Kicker hat aber ein Angebot des türkischen Erstligisten Trabzonspor vorliegen. Über die Gespräche mit Vertretern des türkischen Klubs sagte Baumann: "Sie haben sich für die Getränke bedankt." Junuzovic hatte sich bereits am Vortag mit den Bremer Verantwortlichen zu Gesprächen getroffen.

17:32 Uhr: +FUSSBALL+

Modric bestritt Meineid- Vorwurf vor Gericht in Osijek! Der wegen mutmaßlicher Falschaussage im Visier der Justiz stehende Real- Madrid- Star Luka Modric hat am Mittwoch vor einem Gericht in Osijek den Vorwurf des Meineids von sich gewiesen. Er habe ein "reines Gewissen", wie der staatliche TV- Sender HRT berichtete. Er sei sicher, am Ende werde sich zeigen, dass er keine Straftat begangen habe, erklärte der 31- jährige Mittelfeldspieler. Die Staatsanwälte werfen ihm vor, im Korruptionsprozess gegen den mächtigen kroatischen Fußball- Funktionär Zdravko Mamic, dem vorgeworfen wird, sich an Transfers illegal persönlich bereichert zu haben, gelogen zu haben. Der Fußballer war deshalb vor Gericht zitiert worden. Bei einem Schuldspruch droht Modric eine Gefängnisstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Modric hatte vergangenen Monat als Zeuge anders ausgesagt als in einer früheren Ermittlung zur Aufteilung der Zahlungen zwischen ihm, Mamic und seinem damaligen Verein Dinamo Zagreb bei seinem Transfer zum englischen Klub Tottenham Hotspur im Jahr 2008.

15:47 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Blaha beendet nach der WM seine sportliche Laufbahn! Wasserspringer Constantin Blaha wird nach der WM in Budapest Ende Juli seine sportliche Laufbahn beenden und sein Studium in den USA fortsetzen. "Man muss den Zeitpunkt erkennen, wann man seine Karriere beenden sollte", so Blaha. Höhepunkt für den 29- Jährigen war bisher EM- Bronze vom 1- m-Brett in London 2016. "Eine WM- Medaille in Budapest wäre ein weiterer Traum und ein toller Karriere- Abschluss", sagte der Wiener nun. Er startete bei insgesamt sechs Weltmeisterschaften mit drei Finalteilnahmen und war zweimal bei den Olympischen Spielen dabei. Bei der EM in Kiew im vergangenen Juni hatte er die Finali vom 1- und 3- m-Brett verpasst. Nach der WM verlagert Blaha seinen Lebensmittelpunkt in die USA. An der State University in Phoenix/Arizona hat er 2013 bereits seinen Bachelor in Sportrecht und Wirtschaft gemacht. Nun startet er das Master- Studium. "Ich bin sehr glücklich und ich denke, es ist eine gute Zeit, auch privat neue Wege einzuschlagen und aus dem Leistungssport auszusteigen. Sportlich habe ich sehr viel erreicht, jetzt kommt der nächste große Abschnitt in meinem Leben", sagte der seit Kurzem mit einer Amerikanerin verlobte Blaha.

14:40 Uhr: +TENNIS+

Von Babypause zurückgekehrte Asarenka in 3. Wimbledon- Runde! Die frühere Weltranglisten- Erste und zweifache Australian- Open- Siegerin Viktoria Asarenka hat nach ihrer Babypause die dritte Runde in Wimbledon erreicht. Die Weißrussin gewann am Mittwoch gegen die als Nummer 15 gesetzte Russin Jelena Wesnina 6:3, 6:3. Asarenka war erst in der vergangenen Woche beim Rasen- Turnier auf Mallorca nach über einem Jahr Pause auf die Tennis- Tour zurückgekehrt. Im Dezember 2016 war ihr Sohn Leo zur Welt gekommen. In Wimbledon bestreitet die 27- Jährige ihr erstes Grand- Slam- Turnier seit den French Open 2016. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale trifft Asarenka auf die Britin Heather Watson.

Victoria Asarenka Foto: GEPA

14:34 Uhr: +BOXEN+

Pacquiao verlangt Überprüfung nach Punkteniederlage gegen Horn! Der philippinische Box- Star Manny Pacquiao hat am Mittwoch vom Weltverband WBO eine Überprüfung des Resultats bei seiner Niederlage gegen den Australier Jeff Horn verlangt. "Ich möchte nicht, dass meine Liebe zum Boxsport wegen einer ungerechten Entscheidung und einem Fehler von Punkterichtern erlischt", sagte der 38- Jährige in einem Kommuniqué. Er habe als Senator und als Kämpfer die moralische Verpflichtung, den Sportsgeist gegenüber der Öffentlichkeit zu verteidigen, erklärte Pacquiao, der seit 2010 einen Sitz im Parlament seines Landes hat. Die drei Punkterichter hatten in Brisbane in dem Titelkampf einstimmig für einen Sieg von Horn entschieden. Die WBO teilte mit, dass Wertungen der Jury nur bei Betrugsverdacht oder Gesetzesbruch infrage gestellt werden können.

14:42 Uhr: +FUSSBALL+

Real Madrid gibt Coentrao leihweise zu Sporting ab

Der spanische Meister und Champions- League- Sieger Real Madrid hat den Portugiesen Fabio Coentrao zu Sporting Lissabon verliehen. Coentrao kam 2011 nach Madrid. Wurde seitdem aber häufig von Verletzungen zurückgeworfen. Auch deshalb konnte er sich gegen seinen Konkurrenten auf der Linksverteidigerposition, Marcelo, nie durchsetzen. In der Saison 2015/16 war der 29- Jährige bereits einmal verliehen. Damals nach Frankreich zu AS Monaco. Coentrao wechselte von Benfica Lissabon nach Madrid. Damals hatte er erklärt, dass Benfica "sein" Verein sei und eines Tages zurückkommen würde. Nun als der (Leih- ) Wechsel zum Erzrivalen Sporting.

11:17 Uhr: +FUSSBALL+

Lehmann künftig im Betreuerstab von Arsenal

Der ehemalige deutsche Teamtorhüter Jens Lehmann kehrt zum englischen Cupsieger FC Arsenal zurück. Das bestätigte der 47- Jährige der Tageszeitung "Die Welt". Lehmann wird, unter Langzeit- Coach Arsene Wenger, im Betreuerstab der Gunners arbeiten. Lehmann, der selbst von 2003 bis 2008 für Arsenal auf dem Platz stand, feiert somit eine Rückkehr nach London. Bei den Arsenal- Fans genießt Lehmann hohes Ansehen. Er gehörte der letzten Meistermannschaft Arsenals an, die es in der Saison 2003/04 schaffte, ohne Niederlage Meister zu werden. 2006 erreichte er mit Arsenal das Endspiel der Champions League. Kurz vor seinem Karriereende im Jahr 2011 feierte Lehmann, der zuvor auch bei Schalke und Dortmund spielte, für ein paar Monate ein Comeback als Ersatzgoalie der Gunners. Momentan ist Lehmann als RTL- Experte tätig und analysiert die WM- Qualifiktionsspiele der deutschen Mannschaft.

Foto: AFP

10:36 Uhr: +BASKETBALL+

Boston verstärkt sich mit NBA- All- Star Hayward

Die Boston Celtics haben sich in der nordamerikanischen Basketball- Profiliga NBA mit All- Star Gordon Hayward verstärkt. Der Flügelspieler kommt von den Utah Jazz und erhält einen Vierjahresvertrag, der ihm insgesamt 128 Millionen Dollar (113 Mio. Euro) einbringen soll. Boston war in der Vorsaison im Conference- Finale an den Cleveland Cavaliers gescheitert. Mit der Verpflichtung von Hayward unterstrich der Rekordmeister seine Titelambitionen. Der 27- Jährige war zuletzt mit durchschnittlich 21,9 Punkten pro Spiel Utahs Topscorer.

Foto: AP

09:07 Uhr: +FUSSBALL+

Pepe wechselt zu Besiktas Istanbul

Der Wechsel des portugiesischen Europameisters Pepe ist perfekt. Er verlässt Champions- League- Sieger Real Madrid nach zehn Jahren und schließt sich dem türkischen Meister Besiktas Istanbul an. Wie der Klub mitteilte hat der Verteidiger einen Vertrag bis 2019 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. In Madrid war der Vertrag von Pepe nicht mehr verlängert worden.

08:18: +RADSPORT+

Aus für Cavendish bei Tour de France wegen Schulterbruchs

Der ehemalige Rad- Weltmeister Mark Cavendish hat bei seinem Sturz auf der vierten Etappe der Tour de France einen Schulterbruch erlitten und scheidet deshalb aus dem Wettbewerb aus. Der 30 Jahre alte Brite war zuvor dick bandagiert ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem ihn sein Konkurrent Peter Sagan bei hohem Tempo einen üblen Ellbogenschlag verpasst und ihn in die Balustraden gedrängt hatte. Dem Vorfall im Schlussspurt der Etappe von Vittel folgte die Disqualifizierung Sagans durch die Rennjury.

Foto: AP

22:11 Uhr: +FUSSBALL+

Chapecoense feuert Trainer Mancini! Der leidgeprüfte brasilianische Erstligist Chapecoense hat Trainer Vagner Mancini nach etwas mehr als einem halben Jahr und nach zuletzt nur zwei Siegen in acht Pflichtspielen entlassen. Vagner Mancini war im vergangenen Dezember kurz nach der Flugzeug- Katastrophe engagiert worden, um den Aufbau einer neuen Mannschaft voranzutreiben. Beim Absturz des Flugzeugs in Kolumbien waren Ende November fast die gesamte Mannschaft sowie das Trainerteam von Chapecoense ums Leben gekommen. Insgesamt starben 77 Menschen.

21:37 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Weißhaidinger in Szekesfehervar Diskus- Vierter! Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat am Dienstag beim Leichtathletik- Meeting in Szekesfehervar bei regennassen Verhältnissen den vierten Platz belegt. Der Olympiasechste kam beim Istvan- Gyulai- Memorial auf 63,70 m, der Sieg ging an den ungarischen Lokalmatador Zoltan Kövago mit 65,67 m vor dem Polen Piotr Malachowski mit 65,08. "Ich bin mehrmals weggerutscht, hatte selbst mit meinen Spezial- Regenschuhen nicht genügend Grip", sagte Weißhaidinger. "Nicht umsonst hat heute der Hausherr gewonnen, der kennt den Wurfkreis von Kindheit auf, kommt mit diesen Bedingungen gut zurecht. Luki hat sich wacker geschlagen, mehr war heute nicht drinnen", meinte Trainer Gregor Högler.

21:01 Uhr: +FUSSBALL+

Austria verliert Testspiel gegen Zenit ohne Westermann! Bundesligist Austria Wien hat am Dienstag in Vöcklabruck ein Testspiel gegen den russischen Topklub Zenit St. Petersburg mit 1:2 (1:0) verloren. Neuzugang Heiko Westermann sowie Larry Kayode, die erst seit Montag im Training stehen, waren nicht im Einsatz. Auch Flügelspieler Ismael Tajouri pausierte wegen leichter Oberschenkelprobleme.

Weitere Testspiele: RZ Pellets WAC - Botosani 0:1 (0:0) +++ LASK - Puskas Akademia FC 0:0 +++ SV Mattersburg - SC Soroksar 4:0 (2:0) +++ SV Ried - SV Schalding- Heining 1:1 (0:1) - Tore: Wießmeier (77.) bzw. Enzesberger (21.)

20:45 Uhr: +FUSSBALL+

Red Bull Salzburg trifft auf maltesischen Meister

Foto: GEPA



Der österreichische Double- Gewinner Red Bull Salzburg kennt seinen Gegner für den Auftakt der Champions- League- Qualifikation. Die Bullen treffen auf den maltesischen Meister Hibernians FC. Der Klub von der Mittelmeerinsel eliminierte, in der ersten Quali- Runde, den Meister aus Lettland FCI Tallinn mit 2:0 und 1:0. Salzburg steigt erst in der zweiten Runde ein. Spieltermine sind der 11./12. sowie 18./19. Juli. Die Salzburger müssen zunächst auswärts antreten. Bisher gab es noch kein Aufeinandertreffen der beiden Klubs.

16:22 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

ÖVV- Teams in Gstaad- Quali out, Doppler/Horst dabei

Foto: GEPA

Die Beachvolleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst sind beim Turnier in Gstaad als einzige Österreicher im Hauptbewerb dabei. Die restlichen ÖVV- Teams mussten sich am Dienstag beim letzten Major- Event vor der WM in Wien in der Qualifikation verabschieden. Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer unterlagen in der zweiten Runde den Italienerinnen Marta Menegatti/Rebecca Diane Perry mit 1:2.

Thomas Kunert/Christoph Dressler verloren in dieser Runde gegen die Norweger Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sörum mit 0:2. Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig, Robin Seidl/Tobias Winter und Alexander Huber/Julia Hörl blieben bereits in der Auftaktrunde hängen.

Nicht in der Schweiz dabei sind übrigens auch die deutschen Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Schulterprobleme von Blockerin Walkenhorst verhindern einen Einsatz. Das Duo hatte bereits auf gemeinsame Auftritte beim nationalen Cup in Kühlungsborn und beim Major in Porec verzichten müssen.

12:58 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Marathonweltrekordler Kimetto startet bei Halbmarathon in Kärnten

Mit dem aktuellen Weltrekordhalter im Marathon, Dennis Kimetto, hat ein absoluter Topstar der Laufszene seinen Start beim "Wörthersee Halbmarathon" zugesagt. Dies gaben die Veranstalter von "Kärnten läuft" am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Der 33- jährige Kenianer, der 2014 in Berlin in 2:02:57 Stunden die aktuelle Bestzeit lief, gibt demnach am 20. August in Velden sein Debüt in Österreich.

10:54 Uhr: +FUSSALL+

Ginter von Dortmund zu Gladbach

Der deutsche Internationale Matthias Ginter wechselt innerhalb der Bundesliga von Borussia Dortmund zu Borussia Mönchengladbach. Der 23- jährige Verteidiger, der mit Deutschlands am Sonntag in St. Petersburg den Confederations Cup gewonnen hat, muss nur noch den Medizincheck absolvieren, gaben die beiden Klubs am Dienstag bekannt. Danach soll er einen Vertrag bis Juni 2021 unterschreiben.

Die Ablösesumme für den 16- fachen Nationalspieler soll gemäß Medienberichten rund 17 Millionen Euro betragen. Bei Gladbach soll Ginter den zu Chelsea zurückgekehrten Dänen Andreas Christensen in der Abwehr ersetzen.

10:49 Uhr: +FUSSBALL+

Luiz Gustavo wechselt zu Olympique Marseille

Olympique Marseille hat die Verpflichtung des brasilianischen Mittelfeldspielers Luiz Gustavo bekannt gegeben. Der 29- jährige wechselte damit vom VfL Wolfsburg, der in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt erst in der Relegation fixiert hatte, zum Fünften der französischen Meisterschaft. Zuvor hatte der 41- fache Teamspieler unter anderem 2013 mit Bayern München die Champions League gewonnen.

10:19 Uhr: +FUSSBALL+

FAC verpflichtet Österreicher- Trio

Erste- Liga- Klub FAC hat am Dienstag die Verpflichtung eines österreichischen Trios bekannt gegeben. Die Floridsdorfer holten Innenverteidiger Stefan Umjenovic (21 Jahre) aus Altach, sowie die beiden Offensivkräfte Bernhard Fucik (26) von Austria Klagenfurt und Albin Gashi (20). Der mehrfache ÖFB- Nachwuchsteamspieler Gashi ist Kooperationsspieler von Rapid.

09:44 Uhr: +FUSSBALL+

"Mourinho Asiens" ist neuer Nationalcoach Südkoreas

Shin Tae- Yong übernimmt das Nationalteam Südkoreas. Der 46- Jährige tritt die Nachfolge des Mitte Juni entlassenen Deutschen Uli Stielike an und erhielt einen Einjahresvertrag. Shin, der als Spieler selbst 23 Einsätze für die südkoreanische Nationalmannschaft absolviert hatte, soll den WM- Vierten von 2002 zum neunten Mal in Folge zu einer WM- Endrunde führen.

Als Trainer war Shin zuletzt in seiner Heimat für verschiedenen Juniorenauswahlen tätig. Wegen seiner oftmals überheblichen Statements wird er auch als "Mourinho Asiens" bezeichnet.

Aktuell liegt Südkorea in der asiatischen WM- Qualifikation auf Rang zwei, der zur direkten WM- Teilnahme berechtigt. Zwei Spiele vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Dritten Usbekistan aber nur einen Punkt.

08:07 Uhr: +EISHOCKEY+

US- Spieler brachen Weltrekord für längste Partie

Mehr als zehn Tage auf dem Eis: Den Weltrekord für die längste Eishockey- Partie haben Amateur- Spieler im amerikanischen Buffalo (New York) gebrochen. Am Montag (Ortszeit) sei die bisherige Rekordmarke von zehn Tagen, zehn Stunden, drei Minuten und 21 Sekunden überschritten worden, die im Februar 2015 in Kanada aufgestellt worden war, berichtete die lokale Zeitung "Buffalo News". Trotz zahlreicher Verletzungen und Blasen spielten die beiden Teams 32 weitere Minuten, ehe das Spiel mit einem Endergebnis von 1725 zu 1679 für das "blaue Team" für beendet erklärt wurde. Mit dem Spiel sollten eine Million Dollar Spenden für ein Krebszentrum eingeworben werden - ein Ziel, das letztendlich sogar um 200.000 Dollar (175.254,12 Euro) übertroffen werden konnte.

07:32 Uhr: +FUSSBALL+

Spanier Sanchez neuer Teamchef von WM- 2022- Gastgeber Katar

WM- Ausrichter Katar hat einen neuen Teamchef. Der Spanier Felix Sanchez ersetzt den Uruguayer Jorge Fossati. Sanchez hatte mit Katars U23 nur knapp die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro verpasst. Er ist bereits der dritte Teamchef innerhalb eines Jahres. In Katar findet 2022 die übernächste WM statt.

22:33 Uhr: +RADSPORT+

Kvasina lieferte positive Dopingtests ab

Foto: GEPA

Ein Teilnehmer der Österreich- Rundfahrt ist wegen positiver Dopingtests vom Radsport- Weltverband (UCI) vorübergehend suspendiert worden. Der Kroate Matija Kvasina vom Team Felbermayr Wels war bei Kontrollen am 26. und 28. Mai beim Fleche du Sud positiv auf die Substanz Molidustat. Das geht aus einer von der UCI am Montag veröffentlichten Liste aktuell suspendierter Sportler hervor.

Kvasina hatte das Etappenrennen in Luxemburg Ende Mai gewonnen. Bei der Österreich- Rundfahrt fuhr der 35- Jährige, der sich erst vergangene Woche den kroatischen Meistertitel im Zeitfahren gesichert hatte, am Montag in Wien auf den 40. Tagesrang. Von seinem Team, für das auch der Gesamtdritte Markus Eibegger und Mitfavorit Riccardo Zoidl in die Pedale treten, gab es vorerst keine Stellungnahme.

21:55 Uhr: +FUSSBALL+

Englands Teamverteidiger Keane für 34 Millionen zu Everton

Der englische Nationalverteidiger Michael Keane wechselt für eine Klubrekordsumme von bis zu 30 Millionen Pfund (34 Millionen Euro) von Burnley zu Everton. Das gaben die beiden englischen Premier- League- Vereine am Montagabend bekannt. Der 24- jährige Innenverteidiger erhielt einen Fünfjahresvertrag und ist bereits Evertons fünfte namhafte Neuverpflichtung des Sommers.

21:12 Uhr: +FUSSBALL+

Milan holt Calhanoglu aus Leverkusen

Milan rüstet weiter auf. Offensivmann Hakan Calhanoglu wechselt für kolportierte 20 Millionen Euro von Bayern Leverkusen zum italienischen Erstligisten. Der 23- jährige Türke erhielt einen Vertrag bis 2021, gaben die Mailänder am Montagabend bekannt. Calhanoglu hatte zuletzt drei Jahre für Leverkusen, den Klub der ÖFB- Teamspieler Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger, gespielt.

17:32 Uhr: +FUSSBALL+

Argentinier Banega von Inter zurück zum FC Sevilla

Der argentinische Internationale Ever Banega kehrt nach nur einer Saison bei Inter Mailand zum FC Sevilla zurück. Der 29- jährige Mittelfeldspieler, der mit Sevilla 2015 und 2016 die Europa League gewonnen hatte, unterschrieb bei den Andalusiern am Montag einen Dreijahresvertrag. Die Ablösesumme soll italienischen Medienberichten zufolge neun Millionen Euro betragen.

14:36 Uhr: +BASKETBALL+

Teamspieler Mahalbasic wechselt zu Oldenburg

Der österreichische Basketball- Nationalspieler Rasid Mahalbasic ist zum deutschen Vizemeister EWE Baskets Oldenburg gewechselt. Der 26- jährige Center spielte zuletzt in Spanien für CDB Sevilla. "Ich freue mich sehr, bald ein Teil von Oldenburg zu sein. Die EWE Baskets gehören zu den traditionellen Basketball- Clubs und bieten eine familiäre Atmosphäre", sagte Mahalbasic am Montag. "Oldenburg ist eine sehr schöne Stadt, die für den Basketball lebt und tolle Zuschauer hat", fügte der 2,08 Meter große ÖBV- Legionär hinzu.

Rasid Mahalbasic Foto: GEPA

14:23 Uhr: +TENNIS+

Kyrgios muss in erster Wimbledon- Runde aufgeben

Der als Nummer 20 gesetzte Australier Nick Kyrgios hat beim Grand- Slam- Turnier in Wimbledon am Montag in der ersten Runde verletzt aufgeben müssen. Beim Stand von 3:6,4:6 gegen den Franzosen Pierre- Hugues Herbert ging es für den Achtelfinalisten des Vorjahres trotz einer Behandlung nicht mehr weiter. Kyrgios hatte vor dem Turnierstart an einer Hüftblessur laboriert.

Foto: AFP

14:17 Uhr: +FUSSBALL+

Bremen holt chinesischen Stürmer Zhang

Der deutsche Bundesligist Werder Bremen hat den chinesischen Stürmer Yuning Zhang verpflichtet. Der 20- jährige Nationalspieler wird von West Bromwich Albion für zwei Jahre ausgeliehen und ist damit neuer Teamkollege der ÖFB- Kicker Zlatko Junuzovic und Florian Kainz. Die Engländer hatten Zhang zuvor von Vitesse Arnheim geholt. Das teilten die Deutschen am Montag mit. "Wir wollen ihn hier weiter ausbilden und Stück für Stück an das Bundesliga- Niveau heranführen", sagte Sportchef Frank Baumann. "Er ist natürlich noch kein fertiger Spieler und keiner, der die Bundesliga direkt rocken wird, aber er hat das Potenzial." Nach dem Abgang von Claudio Pizarro, der keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte, will Werder noch einen weiteren Stürmer verpflichten. "Wir wollen noch einen zentralen Angreifer hinzunehmen", bestätigte Baumann.

13:21 Uhr: +FUSSBALL+

Chelsea- Legende John Terry wechselt zu Aston Villa

John Terry wechselt von Chelsea zu Aston Villa, nachdem er seinen Vertrag beim englischen Meister nicht verlängert hat. Der 36- jährige Verteidiger unterschrieb beim Zweitligisten aus Birmingham einen Vertrag für einen Saison. Terry spielte 22 Jahre für die "Blues". Am früheren englischen Internationalen waren auch Aston Villas Stadtrivale Birmingham City sowie die Premier- League- Klubs West Bromwich Albion, Stoke City und Bournemouth interessiert.

Foto: AP

12:05 Uhr: +BASKETBALL+

Superstar Lowry bleibt mit Mega- Vertrag Pöltl- Teamkollege

Kyle Lowry hat seinen Vertrag bei den Toronto Raptors in der nordamerikanischen Basketball- Liga (NBA) verlängert. Der 31- jährige Star- Point- Guard unterschrieb am Sonntag laut Medienberichten bei den Kanadiern einen Dreijahresvertrag im Wert von 100 Millionen Dollar (87,63 Mio. Euro) und wird damit weiterhin Teamkollege des Österreichers Jakob Pöltl bleiben.

Foto: AP

11:01 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Ermacora/Pristauz ergattern letzte Wildcard für WM

Martin Ermacora/Moritz Pristauz ist die letzte Wildcard für die Beachvolleyball- Weltmeisterschaften von 28. Juli bis 6. August auf der Wiener Donauinsel zugesprochen worden. "Es ist wichtig, dass ein Team, das wir das ganze Jahr betreuen, bei der Heim- WM seine Chance bekommt", begründete Stefan Potyka, der Vizepräsident im Österreichischen Verband, die Entscheidung. Beachvolleyball- Nationaltrainer Robert Nowotny meinte über das "Perspektivteam", dass es im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio nötig sei, "rasch Erfahrungswerte bei einer Großveranstaltung sammeln" zu können. Ermacora/Pristauz treffen in der Gruppenphase auf Pablo Herrera/Adrian Gavira (ESP- 9), Sam Pedlow/Sam Schachter (CAN- 14) und Ade Rachmawan/Mohammad Ashfiya (INA- 35).

09:44 Uhr: +FUSSBALL+

AC Mailand rüstet weiter auf

Der türkische Teamspieler Hakan Calhanoglu wechselt von Bayer Leverkusen zum italienischen Traditionsverein AC Mailand. Die Ablösesumme soll sich, Medienberichten zufolge, inklusive Bonuszahlungen auf 25 Mio. Euro belaufen. Calhanoglu hatte sein letztes Pflichtspiel für Leverkusen am 28. Jänner bestritten, da er von der FIFA für vier Monate gesperrt wurde. Grund dafür war ein Vergehen bei seinem Wechsel vom Karslruher SC zum Hamburger SV im Jahr 2012. In Leverkusen ist man über den Verlust des "Problem"- Kickers gar nicht so unglücklich. Bei seinem Transfer nach Leverkusen überwies Bayer 14,5 Mio. nach Hamburg. Milan, das zum ersten Mal seit der Saison 2013/14 wieder international vertreten ist, setzte damit seine große Einkaufstour weiter fort. Der 18- fache italienische Meister hat diesen Sommer bereits etwa 74 Mio. für seine drei neuen Stars Andre Silva, Mateo Musacchio und Ricardo Rodriguez ausgegeben. Zudem wurden Fabio Borini und Franck Kessie ausgeliehen.

Foto: GEPA

20:24 Uhr: +RINGEN+

Weltcup- Plätze 2 und 3 durch Gastl und Hrustanovic! Beim Weltcup der Ringer in Belgrad hat es mit Platz zwei durch Daniel Gastl in der Klasse bis 98 kg und drei von Amer Hrustanovic in der Kategorie bis 85 kg zwei Spitzenplätze für Österreich im griechisch- römischen Stil gegeben. Bundestrainer Jenö Bodi war mit der Leistung seiner Athleten am Beginn der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften Ende August in Paris zufrieden. Beim Weltcup in Madrid Mitte Juli werden zusätzlich auch Benedikt Puffer, Florian Marchl und Michael Wagner am Start sein.

20:07 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz erreicht in Testspiel gegen den FC Kopenhagen ein 1:1!

Ergebnisse von Testspielen am Sonntag:

SK Sturm Graz - FC Kopenhagen 1:1 (1:1) - Tore: Hogli (43./Eigentor) bzw. Verbic (10.) +++ SKN St. Pölten - Wiener Sportklub (RLO) 2:1 (0:1) - Tore: Riski (46.), D. Luxbacher (48.) bzw. Mansbart (31.) +++ FC Admira - Apollon Limassol 1:0 (0:0) - Tor: L. Malicsek (82.)

19:58 Uhr: +PFERDESPORT+

Schranz gewinnt Casino- Grand- Prix- Bewerb in Zeltweg! Den dritten Bewerb der Casino- Grand- Prix- Serie der Springreiter am Sonntag in Zeltweg hat im Stechen Christian Schranz auf V.I.P. vor Thomas Reif auf Albatros und Dieter Köfler auf Askaban für sich entschieden. In der Gesamtwertung führt Schranz mit 205 Punkten vor Köfler mit 190.

19:50 Uhr: +SEGELN+

Hagara- Team vor Madeira auf Platz vier! Trotz einer spektakulären Kenterung des österreichischen Red- Bull- Katamarans am Samstag hat das Team rund um Roman Hagara die dritte Veranstaltung der Extreme Sailing Series vor der portugiesischen Insel Madeira auf dem vierten Platz beendet. Der Sieg ging am Sonntag an das dänische Team SAP Extreme Sailing vor Alinghi (SUI) und Oman Air (Oman). Red Bull gewann zwei Wettfahrten. In der Gesamtwertung führt Alinghi, Red Bull Sailing ist Vierter. In der erstmals ausgetragenen Flying Phantom Series holte sich der Österreicher Thomas Zajac mit seinem neuseeländischen Partner Jason Saunders den Gesamtsieg, gesegelt wird auf 18- Fuß- Foiling- Katamaranen.

19:37 Uhr: +FUSSBALL+

Suttner- Tor aus Direktcorner bei Ingolstadt- Testsieg! Markus Suttner hat am Sonntag beim 4:0- Testspielsieg des deutschen Zweitligisten FC Ingolstadt gegen den unterklassigen VfB Eichstätt für das Highlight des Tages gesorgt. Der vom Neo- Premier- League- Klub Brighton & Hove Albion umworbene Rechtsverteidiger verwandelte in der über nur zweimal 30 Minuten ausgetragenen Partie bei seinem Einsatz nach der Pause einen Corner direkt zum 2:0.

19:16 Uhr: +FOOTBALL+

Vikings gewannen Wiener Derby gegen Dragons! Die Dacia Vikings haben am Sonntag zum Abschluss des Grunddurchgangs der Austrian Football League das Wiener Derby gegen die Danube Dragons mit 62:22 gewonnen und gehen als Nummer eins in die Play- offs. In den Wild- Card- Spielen treten die Dragons auswärts bei den Graz Giants an, die Mödling Rangers messen sich mit den Ljubljana Silverhawks. Die Blue Devils Hohenems steigen trotz des ersten Saisonsiegs ab.

18:49 Uhr: +PFERDESPORT+

Werth gewinnt auch Grand Prix Kür am Schindlhof! Die sechsfache Olympiasiegern Isabell Werth hat nach dem Grand Prix auch die Grand Prix Kür beim CDI4*- Turnier am Schindlhof in Fritzens gewonnen. Die deutsche Dressur- Ikone setzte sich am Sonntag auf Don Johnson mit 82,675 Prozentpunkten vor ihrer Landsfrau Fabienne Lütkemeier (D'Agostino) und P.J. Rizvi (USA/Breaking Dawn) durch. Renate Voglsang wurde auf Royal Happiness Siebente. Im Grand Prix Special musste sich Victoria Max- Theurer vor mehr als 2.000 Zuschauern auf Blind Date nur Judy Reynolds (IRL) auf Vancouver geschlagen geben. Siebente wurde Astrid Neumayer (Rodriguez), Neunte Voglsang (Fratello).

18:27 Uhr: +GOLF+

Wiesberger beendet Open de France auf Platz 27! Bernd Wiesberger hat sich bei den 101. Open de France in der Nähe von Paris nach einem soliden Schlusstag noch leicht verbessert und das European- Tour- Turnier auf Rang 27 beendet. Am Sonntag spielte Wiesberger eine 70er- Runde (1 unter Par) und wies mit gesamt 283 schließlich elf Schläge Rückstand auf den englischen Sieger Tommy Fleetwood (272) auf. Zweiter wurde Peter Uihlein (USA/273). "Ich habe versucht, die Open de France mit einer starken Runde zu beenden, aber leider habe ich wieder zu viele Fehler gemacht", schrieb Wiesberger auf seiner Faceboook- Seite. "Generell habe ich leider diese Woche zu viele Schlagverluste hinnehmen müssen, was ich in den kommenden Wochen abstellen muss!"

17:02 Uhr: +RALLYE+

Neuville verkürzt mit Polen- Sieg Rückstand auf Leader Ogier! Der Belgier Thierry Neuville hat den Kampf um die Rallye- WM noch spannender gemacht. Am Sonntag verteidigte der Hyundai- Pilot bei der Polen- Rallye seine Samstag- Führung und siegte schließlich 1:23,90 Minuten vor seinem neuseeländischen Markenkollegen Hayden Paddon. Damit liegt Neuville in der WM- Wertung nur noch elf Punkte hinter Leader Sebastien Ogier, der in Polen Dritter wurde (+2:20,80). Bei seinem dritten Saisonsieg im achten Rennen profitierte Neuville aber auch vom Missgeschick des Esten Ott Tänak. Der Ford- Fahrer hatte sich am Samstag noch ein enges Duell mit Neuville geliefert, am Sonntag war nach einer Kollision mit einem Baum aber Endstation. Der WM- Dritte Jari- Matti Latvala (Toyota) war schon am Samstag weit zurückgefallen, er erreichte das Ziel in Mikolajki mit fast einer halben Stunde Rückstand als 20.

Thierry Neuville Foto: AFP

16:04 Uhr: +PFERDESPORT+

Österreich Dritter im Nationenpreis von Wr. Neustadt! Österreich hat im erstmals hierzulande ausgetragenen Nationenpreis in der Vielseitigkeit den dritten Rang belegt. Bei der FEI- Nations- Cup- Eventing- Premiere in Wiener Neustadt siegte das Team aus Deutschland mit 251,60 Punkten vor den Niederlanden (267,60) sowie dem Team Manfred Rust/Hugo Holiday, Rebecca Gerold/Galileo, Charlotte Dobretsberger/Vally K und Margit Appelt/Space Jet (314,10). Für Österreich war es überhaupt die erste Teilnahme im Mannschaftsbewerb. In der Einzelwertung der 3- Sterne Vielseitigkeitsprüfung kam Dobretsberger auf den fünften Rang, es siegte die Britin Georgie Spence.

14:47 Uhr: +KANU+

Keine Spitzenplätze für Kuhnle und Wolffhardt in Markkleeberg! Keine entscheidende Rolle haben Österreichs Wildwasser- Kanutinnen Viktoria Wolffhardt und Corinna Kuhnle im Slalom- Finale des Weltcups in Markkleeberg gespielt. Wolffhardt belegte am Sonntag mit 15,29 Sekunden Rückstand auf die deutsche Siegerin Ricarda Funk Platz neun, Europameisterin Kuhnle landete einen Rang dahinter (+17,54).

14:38 Uhr: +JUDO+

Graf gewinnt Klasse bis 78 kg bei Grand Prix in Hohhot! Mit ihrem zweiten Saisonsieg hat Bernadette Graf ein erfolgreiches Wochenende für Österreichs Judo- Damen beim Grand Prix in Hohhot (China) perfekt gemacht. Einen Tag, nachdem Kathrin Unterwurzacher und Magdalena Krssakova (- 63 kg) die Plätze zwei und drei geholt hatten, stand Graf nach ihrem Finalerfolg über die Niederländerin Karen Stevenson in der Klasse bis 78 kg ganz oben.

"Bernadette hatte gestern noch mit Magenproblemen zu kämpfen, auch heute beim Aufwärmen hat der Tag nicht optimal begonnen. Sie hat sich aber durchgekämpft. Im Finale hat sie einen sensationellen Hüftwurf gezeigt. Ich bin sehr zufrieden mit ihrer Leistung", sagte Damen- Bundestrainer Marko Spittka. "Es war ein gutes Abschneiden unserer Damen, das hätte ich nach dem harten Trainingslager in der Mongolei nicht erwartet", meinte Spittka.

13:33 Uhr: +FUSSBALL+

Werder Bremen und Pizarro gehen getrennte Wege! Der 38- jährige Peruaner Claudio Pizarro wird in der kommenden Saison nicht mehr für Werder Bremen spielen. Der Klub der ÖFB- Teamkicker Zlatko Junuzovic und Florian Kainz gab bekannt, dass der Ende Juni ausgelaufene Vertrag mit dem erfolgreichsten ausländischen Torschützen der deutschen Bundesliga nicht verlängert wird. In 430 Meisterschaftsspielen seit 1999 erzielte Pizarro 191 Tore, 104 für Werder Bremen und 87 für Bayern München.

07:56 Uhr: +KLETTERN+

Schubert und Pilz holten im Fassatal EM- Bronze im Vorstieg! Jessica Pilz und Jakob Schubert haben am Samstag bei den Kletter- Europameisterschaften in Campitello di Fassa jeweils Bronze im Vorstieg geholt. Pilz wiederholte damit ihren dritten Rang von 2015, Schubert hatte auch bei der EM 2010 Bronze erobert. Die Siege gingen an die Belgierin Anak Verhoeven bzw. den Franzosen Romain Desgranges.

Jessica Pilz Foto: GEPA

Pilz und Schubert waren als Vierte des Halbfinales in die Endkämpfe eingezogen, dort war mit Katharina Posch eine weitere Österreicherin vertreten. Sie landete schließlich auf Rang sieben. Georg Parma (14.), Max Rudigier (17.) sowie Hannah Schubert (11.), Eva Hammelmüller (16.) und Franziska Sterrer (26.) hatten hingegen schon vor dem Finale die Segel streichen müssen.

22:47 Uhr: +RALLYE+

Enges Duell zwischen Neuville und Tänak bei Polen- Rallye! Der Belgier Thierry Neuville (Hyundai) und der Este Ott Tänak (Ford) haben sich am Samstag bei der Polen- Rallye einen spannenden Zweikampf geliefert. Danach geht Leader Neuville nur 3,1 Sekunden vor seinem Konkurrenten in den Schlusstag. Der Finne Jari- Matti Latvala (Toyota), am Freitag noch Dritter, fiel hingegen weit zurück, seine Position nahm der Neuseeländer Hayden Paddon (Hyundai/+25,5) ein. Der in der WM führende Franzose Sebastien Ogier ist mit 1:32,0 Minuten Rückstand weiter Vierter.

21:33 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Pekoll und Trummer bei Weltcup in Vallnord chancenlos! Keine Rolle haben die österreichischen Mountainbiker Markus Pekoll und David Trummer beim Downhill- Weltcup in Vallnord (Andorra) gespielt. Pekoll landete am Samstag 18,673 Sekunden hinter dem australischen Sieger Troy Brosnan auf Platz 49, Trummer wurde 68. (+23,357).

21:33 Uhr: +BOXEN+

Voraberger gewinnt WM- Kampf gegen Ungarin Lakatos! Boxerin Eva Voraberger hat den WBC- Kampf um den Silber- Titel im Bantamgewicht gegen die Ungarin Alexandra Lakatos schnell für sich entschieden. Die Österreicherin gewann am Samstag in München durch technischen K.o. in der ersten Runde. Ihre Gegnerin ist erst 17 Jahre alt.

20:59 Uhr: +SEGELN+

Hagara und Crew kenterten vor Madeira! Der österreichische Red- Bull- Katamaran ist am Samstag beim dritten Halt der Extreme Sailing Series nach einem Materialbruch spektakulär gekentert. Die Crew um Roman Hagara blieb vor der portugiesischen Insel Madeira aber unverletzt. Ob Red Bull Sailing in den finalen Wettfahrten der Regatta am Sonntag die Segel setzen kann, ist noch ungewiss. Das Unglück, bei dem das Boot die Ruderanlage verlor, passierte bereits vor dem Start der ersten Wettfahrt. "Die Wucht, mit der es die Ruder samt der Verankerung aus dem Rumpf gerissen hat, war brutal", sagte Hagara. "Es hat knapp eine Stunde gedauert, bis wir den Katamaran mit Hilfe von drei Motorbooten wieder aufstellen konnten." Hans- Peter Steinacher ist in Madeira nicht im Einsatz. Der Salzburger konnte aufgrund von Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem America ìs Cup in Bermuda nicht zeitgerecht anreisen.

20:12 Uhr: +FOOTBALL+

Ljubljana behält Platz drei in der AFL! In der Austrian Football League stehen die Partien der Wild- Card- Runde fest. Die Ljubljana Silverhawks erreichten am Samstag trotz einer knappen 20:23 Heimniederlage den dritten Tabellenplatz und treffen in zwei Wochen auf die Rangers Mödling, die zu Hause den Raiders Tirol klar 16:55 unterlagen. Das zweite Wild- Card- Spiel bestreiten die Graz Giants gegen die Danube Dragons. Die Dragons spielen zwar am Sonntag noch das Derby gegen die Dacia Vikings, werden aber unabhängig vom Ergebnis des Spiels auf dem fünften Tabellenplatz bleiben. Sie müssen daher auswärts in Graz antreten.

20:01 Uhr: +PFERDESPORT+

Werth gewinnt Grand Prix am Schindlhof ++ Max- Theurer holt Platz 10! Die sechsfache Olympiasiegern Isabell Werth hat sich am Samstag beim CDI4*- Turnier am Schindlhof in Fritzens den Grand Prix der Kür- Tour gesichert. Vor 2.000 Zuschauern gewann die Deutsche auf Don Johnson FRH mit 78,54 Prozent überlegen vor ihrer Teamkollegin Fabienne Lütkemeier mit D'Agostino FRH (73,8) und der US- Amerikanerin P.J. Rizvi mit Breaking Dawn (70,1). Beste Österreicherin im Grand Prix war Schindlhof- Rekordsiegerin Victoria Max- Theurer und ihre Olympiastarterin Della Cavalleria OLD mit Platz zehn. Auch Renate Voglsang qualifizierte sich mit Royal Happiness OLD mit Rang 13 für das Kür- Finale der Top- 15 am Sonntag.

19:58 Uhr: +FUSSBALL+

Red Bull gewinnt Test gegen Dunajska Streda 5:1!

Ergebnisse von Testspielen am Samstag:

Red Bull Salzburg - Dunajska Streda (SVK) 5:1 (1:1) - Tore: Atanga (26.), Lainer (47.), Minamino (56., 59.), M. Berisha (73.) bzw. Divkovic (12.) +++ FC Liefering - TSV 1860 München 1:0 (0:0) - Tor: Jakob (90./Eigentor) +++ SPG Rinn/Tulfes (Gebietsliga Tirol) - FC Wacker Innsbruck 0:15 (0:7) - Tore: Rakowitz (9., 34.), Yilmaz (17., 21.), Jamnig (31., 42.), Gabriele (36.), Lercher (51.), Rieder (54.), Pribanovic (62.), Galle (68., 73.), Eler (72.), Pirkl (80., 89.) +++ Wolfsberger AC - ND Triglav Kranj (SLO) 2:2 (1:1) +++ SV Ried - Puskas Akademia FC (HUN) 2:1 (1:0) - Tore Ried: Chabbi (17.), Walch (85.)

18:54 Uhr: +GOLF+

Wiesberger bei Open de France auf Platz 32 zurückgefallen! Bernd Wiesberger hat seine Chancen auf einen Top- Platz bei den Open de France in der Nähe von Paris am Samstag wohl verspielt. Zur Halbzeit noch 18., fiel der Burgenländer am dritten Turniertag immer wieder begleitet von Nieselregen mit einer 74er- Runde auf Rang 32 zurück. Auf die Spitzenreiter Peter Uihlein (USA) und Alexander Björk (SWE) fehlten Wiesberger gesamt acht Schläge.

18:25 Uhr: +FUSSBALL+

Chelsea holt Goalie Caballero als Ersatz für Courtois! Der englische Meister Chelsea hat vom Liga- Konkurrenten Manchester City ablösefrei Tormann Willy Caballero verpflichtet. Der 35- jährige Argentinier ist bei den "Blues" als Nummer zwei hinter dem belgischen Stammgoalie Thibaut Courtois eingeplant. In der vergangenen Saison kam Caballero bei den "Citizens" zu 17 Einsätzen in der Premier League, 14 davon absolvierte er in der Rückrunde.

Willy Caballero Foto: AFP

17:34 Uhr: +FUSSBALL+

Infantino und Mutko feiern Confederations Cup! Fußball- Weltverbands- Präsident Gianni Infantino hat Gastgeber Russland großes Lob ausgesprochen und eine positive Confed- Cup- Bilanz gezogen. Kritische Fragen zum Thema Doping hatten für ihn am Samstag in St. Petersburg keine Priorität, stellen musste er sich ihnen wie Witali Mutko dennoch. Der stellvertretende Regierungschef nutzte die Schlusspressekonferenz zu einem Monolog gegen Anschuldigungen. Mutko machte seinem Unmut über aus seiner Sicht ungerechtfertigte Vorwürfe richtig Luft. "Wenn ich einen russischen Tanz vor ihnen aufführe, hören sie dann auf, diese Fragen zu stellen?", lautete einer seiner Repliken. Ansonsten redete Mutko, als hätte es den Doping- Skandal um russische Leichtathleten und Wintersportler nie gegeben. "Doping wird bei uns nicht toleriert. Es gibt kein staatliches Programm der Dopingorganisation", beteuerte der nationale Fußball- Verbandschef.

15:05 Uhr: +KLETTERN+

Pilz, Schubert und Posch im EM- Finale um Vorstieg- Medaillen! Jessica Pilz und Jakob Schubert als jeweils Vierte des Halbfinales, sowie Katharina Posch als Sechste haben am Samstag bei den Kletter- Europameisterschaften in Campitello di Fassa den Einzug in das Vorstieg- Finale geschafft. Georg Parma (14.), Max Rudigier (17.) sowie Hannah Schubert (11.), Eva Hammelmüller (16.) und Franziska Sterrer (26.) schieden aus.

Pilz schaffte die Halbfinalhürde souverän. "Ich bin nach dem Fehlstart im Speed heute mit ein wenig Wut im Bauch geklettert. Mit dem Vorstieg- Finale ist das Minimalziel erreicht." Sie werde im Finale voll angreifen, da sie nur einen Platz von einer Medaille entfernt sei. "Ich bin super happy mit meiner Leistung, habe echt gekämpft und alles gegeben. Jetzt kann ich ohne Druck im Finale klettern", meinte Posch. Und Ex- Weltmeister Schubert erklärte: "Das Halbfinale war der erwartete harte Fight. Ich weiß aus Erfahrung, dass im Finale alles möglich ist."

14:48 Uhr: +KANU+

Weratschnig Canadier- Vierte bei Markkleeberg- Weltcup! EM- Bronzemedaillen- Gewinnerin Nadine Weratschnig hat am Samstag beim Wildwasser- Weltcup der Slalom- Kanuten in Markkleeberg für ein weiteres Topergebnis gesorgt. Die Kärntnerin landete im Canadier- Einer mit 11,94 Sekunden Rückstand auf Siegerin Jessica Fox aus Australien und nur 1,94 Sekunden hinter deren drittplatzierter Landsfrau Rosalyn Lawrence an der vierten Stelle.

Der zweite Platz ging an die Spanierin Nuria Vilarrubla (+4,94). Weratschnig war als Fünfte des Halbfinales aufgestiegen, Viktoria Wolffhardt schied dort als 21. aus. Im Kajak- Einer der Herren scheiterten Mario Leitner als 27. und Felix Oschmautz als 29. im Halbfinale.

14:28 Uhr: +FUSSBALL+

Saul Niguez verlängert bei Atletico um neun Jahre! Der spanische Spitzenklub Atletico Madrid hat Saul Niguez ungewöhnlich lange gebunden. Der U21- EM- Finalist verlängerte seinen auslaufenden Vertrag gleich um neun Jahre. Die Ablösesumme für den 22- jährigen Mittelfeldspieler soll laut spanischen Medienberichten von Atletico auf 150 Millionen Euro festgelegt worden sein.

Der Spanier war in den vergangenen zwei Jahren einer der Schlüsselspieler der "Rojiblancos". In der abgelaufenen Saison erzielte er in 53 Partien neun Tore, vier davon auf dem Weg in das Halbfinale der Champions League.

12:04 Uhr: +JUDO+

Starke Leistung von Unterwurzacher und Krssakova in Hohhot ! Österreichs Judokämpferinnen haben sich am Samstag beim Grand- Prix in Hohhot (China) stark präsentiert. In der Klasse bis 63 Kilogramm wurde Kathrin Unterwurzacher Zweite, Magdalena Krssakova landete auf dem dritten Rang. Eine Auftaktniederlage gab es indes für Michaela Polleres (bis 70 kg) gegen die Koreanerin Kim Seongyeon. Am Sonntag ist noch Bernadette Graf im Einsatz (bis 78 kg).

Foto: GEPA

Die Tirolerin Unterwurzacher besiegte nach einem Freilos die Chinesin Zhang Wen (Ippon) und die Kasachin Dilbar Umiralijewa (Ippon) und gewann die Gruppe. Im Halbfinale legte sie einen Erfolg gegen die Russin Jekaterina Walkowa drauf (Ippon), musste sich im Finale aber der japanischen Olympiafünften Miku Tashiro mit Ippon geschlagen geben. Krssakova besiegte nach Freilos Gankhaich Bold aus der Mongolei (Waza- ari), unterlag danach aber der Südkoreanerin Ji Yunseo (Waza- ari). In der Verliererrunde gelangen ihr Siege über die Australierin Katharina Haecker (Waza- ari) und Walkowa (Ippon), womit der Stockerlplatz feststand.

10:20 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State zahlt Rekordmann Curry 35 Mio. Euro jährlich

Die Golden State Warriors machen Stephen Curry dank des neuen TV- Vertrages zum bestbezahlten NBA- Spieler aller Zeiten. Der Klub aus Oakland, der in den vergangenen drei Jahren zweimal den Titel geholt hatte, einigte sich mit ihrem 29- jährigen Spielmacher auf einen mit 201 Millionen US- Dollar (176,13 Mio. Euro) dotierten Vertrag bis 2022.

Foto: Getty Images

Unterschrieben wird das Papier am 6. Juli. In der abgelaufenen Saison hat der zweifache "MVP" Curry zwölf Millionen US- Dollar (10,52 Mio. Euro) verdient, künftig werden es jährlich über 40 Millionen (35,05 Mio. Euro) sein. Bisheriger Topverdiener der NBA war LeBron James, dessen Lohn ab kommender Saison von 30,9 auf 33,3 Millionen Dollar (29,18 Mio. Euro) ansteigen wird.

Mitte der nächsten Woche dürfte auch Oklahomas Star Russell Westbrook einen neuen Mehrjahresvertrag unterzeichnen, der ihm mehr als 200 Millionen Dollar einbringt. Möglich macht dies der höchst lukrative TV- Kontrakt der NBA. Statt bisher 930 Millionen Dollar (814,93 Mio. Euro) erhält die Liga nun fast das Dreifache, nämlich 2,7 Milliarden (2,37 Mrd. Euro).

23:03 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Seidl/Winter gegen Topstars chancenlos

Robin Seidl/Tobias Winter schieden am späten Freitagabend in der Zwischenrunde gegen die brasilianischen Olympiasieger und Weltmeister Alison/Bruno mit 0:2 (- 10,- 14) aus. Das ÖVV- Duo belegte den geteilten 17. Rang. Die direkt aufgestiegenen Clemens Doppler/Alexander Horst treffen am Samstag im Achtelfinale auf die Norweger Anders Berntsen Mol/Mathias Berntsen.

22:02 Uhr: +GOLF+

Wiesberger bei Open de France nach zweiter Runde 18.

Golfprofi Bernd Wiesberger hat bei den Open de France in der Nähe von Paris am Freitag zwei unter Par gespielt und damit locker den Cut geschafft. Mit insgesamt drei unter dem Platzstandard belegte der Sieger des Turniers von 2015 nach dem zweiten Tag den geteilten 18. Rang. Auf die Spitzenreiter Adrian Otaegui (ESP) und Peter Uihlein (USA) hatte der Burgenländer fünf Schläge Rückstand.

21:07 Uhr: +RALLYE+

Neuville in Polen nach Regentag knapp in Führung

Der Belgier Thierry Neuville führt bei der Polen- Rallye nach einem verregneten Freitag das Klassement an. Der Hyundai- Pilot lag allerdings nur 1,3 Sekunden vor dem Esten Ott Tänak (Ford) und 6,6 vor dem Finnen Jari- Matti Latvala (Toyota). WM- Spitzenreiter Sebastian Ogier (Ford) hatte als Vierter 35,1 Sekunden Rückstand.

20:13 Uhr: +RADSPORT+

Froome verlängert Sky- Vertrag bis Ende 2020

Radstar Chris Froome hat seinen Vertrag beim Team Sky vorzeitig um zwei Jahre bis Ende 2020 verlängert. Das gab der britische Rennstall am Freitag bekannt. Froome startet am Samstag als Titelverteidiger in die Tour de France, die er bereits dreimal gewonnen hat. Der 32- jährige Brite fährt bereits seit 2010 für Sky und hat seither neben der Tour zahlreiche andere wichtige Rennen gewonnen. 2012 und 2016 holte er außerdem Olympia- Bronze im Einzelzeitfahren.

19:04 Uhr: +DRESSUR+

Max- Theurer in Fritzens im Grand Prix Dritte

Olympiateilnehmerin Victoria Max- Theurer hat am Freitag beim 23. Swarovski- Dressurreitturnier in Fritzens Platz drei belegt. Mit Blind Date (72,28 Prozent) musste sie nur Judy Reynolds aus Irland mit Vancouver K (75,58) und der deutschen Weltranglisten- Dritten Dorothee Schneider mit ihrer Nummer zwei Fohlenhofs Rock'n Rose (72,340) den Vortritt lassen.

18:55 Uhr: +FUSSBALL+

Barcelona holt U21- Teamspieler Deulofeu von Everton zurück

Der FC Barcelona hat den spanischen U21- Nationalspieler Gerard Deulofeu von Everton zurückgekauft. Der 23- Jährige werde einen Vertrag bis 2019 erhalten. Barca hatte Deulofeu vor zwei Jahren für sechs Millionen Euro nach England ziehen lassen. Zuletzt überzeugte der Außenstürmer als Leihspieler beim AC Milan. Nun aktivierte Barcelona die Rückkaufklausel und zahlt Everton dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro. Deulofeu zählt zum Kader des spanischen U21- Teams.

Foto: AFP or licensors

16:39 Uhr: +FUSSBALL+

Die Münchner Löwen rüsten sich für die Zukunft

Der TSV 1860 München konnte auf seinem Weg zurück zur Normalität den nächsten Schritt machen. Am Freitag ist es dem 1860- Geschäftsführer Markus Fauser gelungen, sieben Verträge mit Spielern schriftlich zu fixieren. Dabei handelt es sich nicht nur um Jan Mauersberger, der schon in Liga zwei für die Löwen aktiv war, sondern auch Rückkehrer und Ex- Stuttgart- Profi Timo Gebhart. Zudem um Kapitän Felix Weber, Nico Karger, Aaron Berzel, Daniel Wein und Benjamin Kindsvater. Bis zuletzt hatten die Löwen, die nach dem sportlichen Abstieg in Liga drei auf Grund einer fehlenden Lizenz bis in die viertklassige Regionalliga abgestürtzt waren, keine Sicherheit über den künftigen Kader. Dieses Problem wurde nun gelöst. "Damit haben wir die Weichen gestellt. Das ist ein starkes Signal", freute sich Geschäftsführer Fauser. Noch steht die Zukunft der Löwen aber auf wackeligen Beinen. In den nächsten zwei Wochen soll eine Gesamtlösung für die KGaA gefunden werden. Auch der Auszug aus der Allianz Arena ins Grünwalder Stadion scheint sich zu verwirklichen.

Foto: GEPA

16:24 Uhr: +BASKETBALL+

Neue Gesichter bei den ÖBV- Herren

Mit gleich mehreren neuen Gesichtern haben Österreichs Basketball- Herren am Freitag in Kapfenberg die Vorbereitung auf die WM- Vorqualifikation aufgenommen. Die ÖBV- Auswahl trifft vom 2. bis 16. August auf die Niederlande und auf Albanien (Gruppe B). Die ersten zwei Teams kommen eine Runde weiter. Die europäische WM- Qualifikation wird ab November dann in acht Vierergruppen ausgetragen. Österreichs litauischer Teamchef Kestutis Kemzura durfte mit Aleksandar Andjelkovic (BC Vienna), Valentin Bauer (Klosterneuburg Dukes), Toni Blazan (Swans Gmunden) und Benedikt Güttl (Traiskirchen Lions) vier Neulinge begrüßen. Der fünfte Debütant wird Bryce Douvier (zuletzt Ovarense/POR) sein. Der in Salzburg geborene 25- jährige Flügelspieler ist der Sohn des früheren Österreich- Legionärs Randy Douvier. Er wird kommende Woche aus Denver im US- Bundesstaat Colorado einfliegen.

14:51 Uhr: +RADSPORT+

Tony Martin Favorit für erstes Gelbes Trikot

Der vierfache Zeitfahr- Weltmeister Tony Martin ist beim Auftakt der 104. Tour de France am Samstag in Düsseldorf Favorit auf das erste Gelbe Trikot. Dem 32- jährigen deutschen Radprofi ist die flache Strecke des 14- km- Zeitfahrens quasi auf den Leib geschneidert. Martin hatte die Tour- Führung bereits 2015 inne, allerdings erst nach einer Soloflucht, nachdem er im Zeitfahren Zweiter geworden war.

Der Wahl- Schweizer Martin bezeichnete im Vorfeld den ehemaligen Skispringer Primoz Roglic (Slowenien), den Schweizer Stefan Küng und den Niederländer Jos van Emden als Hauptkonkurrenten. Zwei ehemalige Stunden- Weltrekordler fehlen. Der Australier Rohan Dennis (Auftaktsieger 2015) und der Vorarlberger Matthias Brändle wurden nicht nominiert, weil die Teamtaktik auf Unterstützung der Anwärter auf das Gesamtklassement - Richie Porte (AUS/Team BMC) bzw. Alberto Contador (ESP/Trek) - in den Bergen ausgerichtet ist.

12:26 Uhr: +BASKETBALL+

Armin Woschank beendet seine Karriere

Einer der erfolgreichsten heimischen Basketballer hängt die Schuhe an den berühmten Nagel: Der ehemalige ÖBV- Teamspieler Armin Woschank hat am Freitag bekanntgegeben, dass er seine Karriere beendet. Der Guard war 17 Saisonen lang in der Bundesliga aktiv. Am Sonntag wird der aus Kärnten gebürtige zweifache Vater 35.

Von seinem Stammverein WSG Radenthein kommend, spielte Woschank ab 1999 für die Bears und späteren Bulls Kapfenberg. Drei Saisonen lang schnürte er auch für den WBC Wels die Schuhe. Nach einem "Timeout" 2011/12 trug der Guard bis vor wenigen Wochen wieder den Dress der Obersteirer.

Woschank war sechsmal Meister (2001 bis 2004 und 2017 mit Kapfenberg, 2009 mit Wels). Mit den Bulls holte er 2014 und 2017 auch den Cup und zum Abschied vom aktiven Sport somit das Double.

Foto: GEPA

Auf der basketballerischen Visitenkarte des 37- fachen ÖBV- Internationalen (2000 bis 2007) finden sich außerdem drei Supercup- Gewinne (2002, 2003, 2014), fünf All Star- Nominierungen (2001, 2006, 2008, 2010, 2014) sowie die Auszeichnung als wertvollster österreichischer Spieler der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) im Jahr 2007. Woschank darf auf 625 Begegnungen in der höchsten heimischen Spielklasse zurückblicken, 138 davon im Play- off. Zudem bestritt er 36 Europacup- Partien.

Die Obersteirer, die 2017/18 an der Basketball Champions League der FIBA teilnehmen werden, haben angekündigt, den erfolgreichsten Spieler der Clubgeschichte zum Auftakt der kommenden Saison, beim Supercup am 1. Oktober, offiziell zu verabschieden. Bereits mit 1. August wird Woschank als Verantwortlicher für Spielerentwicklung in den Betreuerstab der Bulls wechseln.

"Für mich ist jetzt der beste Zeitpunkt meine Karriere als Spieler zu beenden", sagte der Gurd am Freitag. "Mir geht es mit der Entscheidung sehr gut, es überwiegt die Freude über die vergangene Saison."

10:27 Uhr: +FUSSBALL+

Austria Lustenau holt U19- Teamstürmer

Wie Austria Lustenau in einer Presseerklärung mitteilte, wechselt der 19- jährige Stürmer Petar Pavlovic aus St. Gallen zum Erste- Liga- Klub. Trainer Andreas Lipa freut sich, dass mit Pavlovic ein schneller Offensiv- Allrounder verpflichtet werden konnte. Pavlovic, der drei U19- Teamspiele für Österreich bestritten hat, stand zuletzt in der Schweiz beim FC St. Gallen unter Vertrag. Dort stürmte er für die U21- Mannschaft und erzielte vergangene Saison acht Tore. In Lustenau erhält er einen Zwei- Jahres- Vertrag.

10:23 Uhr: +EISHOCKEY+

Capitals komplettierten Kader mit Verteidiger Klubertanz

Meister Vienna Capitals hat seinen Kader für die Saison 2017/18 der Erste Bank Eishockey Liga komplettiert. Als letzter Spieler wurde laut Klub- Information vom Freitag der Verteidiger Kyle Klubertanz verpflichtet. Der 31- jährige US- Amerikaner kommt als nur zweite Neuverpflichtung nach Stürmer Jerome Samson zum Team von Coach Serge Aubin.

Klubertanz bringt Erfahrung aus der amerikanischen AHL und der KHL (mit Zagreb) mit und hat in Finnland, Schweden und Deutschland gespielt. Am Ende der vergangenen Saison bestritt er acht Matches für die Black Wings Linz. Er kommt zum Trainingsauftakt Ende Juli nach Wien.

10:16 Uhr: +BASKETBALL+

Wels in ABL mit neuem Klub "Flyers" vertreten

Wels hat mit den "Raiffeisen Flyers Wels" einen neuen Basketball- Klub. Dieser wird mit der Lizenz von WBC Wels in der kommenden Saison in der Herren- Bundesliga antreten. Die Flyers übernehmen Infrastruktur und Nachwuchsteams von WBC Wels. Obmann Heinz Peter Fiszter trat zurück, seine Funktion hat nun Michael Dittrich inne. Zum neuen sportlicher Leiter wurde Sebastian Waser bestellt.

"Mit einem neuen Team sowohl an der sportlichen- als auch an der Vereinsspitze bricht der Welser Basketballsport zu neuen Höhenflügen auf. Die Flyers setzen in den kommenden Jahren stark auf junge, einheimische Spieler, die im Rahmen des neuen Clubs auf den nächsten Level herangeführt werden sollen", heißt es auf der Website https://www.flyerswels.at/

WBC Wels war 2009 österreichischer Meister geworden, in der abgelaufenen Saison kam man bis ins Semifinale.

10:01 Uhr: +FUSSBALL+

Zidane- Sohn Enzo wechselt von Real Madrid zu Alaves

Der 22- jährige Enzo Zidane ist von Real Madrid zu Deportivo Alaves gewechselt. Der älteste Sohn des ehemaligen Fußball- Stars und aktuellen Real- Trainers Zinedine Zidane unterschrieb einen Dreijahresvertrag für den spanischen Erstligisten.

Ende November traf Zidane junior im Cup bei seinem Debüt für die "Königlichen" in einem Pflichtspiel. Es blieb der einzige Einsatz in der Kampfmannschaft, für das Reserveteam Real Madrid Castilla lief der ehemalige U19- Teamspieler 78 mal auf.

22:46 Uhr: +TENNIS+

Djokovic in Eastbourne weiter ++ Halep verpasst erneut WTA- Platz 1! Der Abstecher von Novak Djokovic zum Wimbledon- Vorbereitungsturnier in Eastbourne hat sich für den Serben zumindest in punkto Matchpraxis und Selbstvertrauen gelohnt. Am Donnerstag zog der 30- Jährige bei diesem Rasen- Event durch einen 6:2- 7:6(9)- Sieg gegen den US- Amerikaner Donald Young in das Halbfinale ein. Der "Djoker" bestreitet erstmals seit 2010 wieder vor Wimbledon ein Rasen- Turnier. Sehr erfolgreich verlief bei den Damen der Tag für Lokalmatadorin Johanna Konta. Zunächst eliminierte sie die lettische Paris- Triumphatorin Jelena Ostapenko 7:5, 3:6, 6:4 und schaltete danach im Viertelfinale auch noch Angelique Kerber mit 6:3, 6:4 aus. Die Deutsche "überlebt" aber einmal mehr knapp als Weltranglisten- Erste. Diesmal ist das durch eine 7:5,4:6,1:6- Niederlage der Rumänin Simona Halep gegen die Dänin Caroline Wozniacki bedingt. Schon bei den French Open war Halep nur einen Sieg vom Vorstoß auf den Weltranglisten- Thron entfernt, verlor aber das Finale eben gegen Ostapenko.

22:30 Uhr: +FUSSBALL+

Mladost Podgorica könnte EL- Gegner von Sturm Graz werden! Mladost Podgorica ist im Kampf um das Zweitrunden- Qualifikationsduell der Europa League mit Sturm Graz im Vorteil. Im Erstrunden- Hinspiel feierten die Montenegriner am Donnerstag allerdings einen knappen 1:0- (0:0)- Heimsieg über Gandsassar Kapan aus Armenien. Das einzige Tor erzielte Milan Djurisic aus einem Foulelfmeter (57.). Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag in Eriwan, Spieltermine der 2. Qualifikationsrunde sind der 13. (in Graz) und 20. Juli.

22:14 Uhr: +MOTORSPORT+

Brite Evans bei Polen- Rallye nach "Super- Stage" voran! Die Briten Elfyn Evans/Daniel Barritt haben am Donnerstag in ihrem Ford Fiesta die "Super- Stage" der Polen- Rallye in Mikolaki für sich entschieden. Sie distanzierten zum Auftakt des 8. WM- Saisonlaufs die Belgier Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) um 0,8 Sekunden und die ebenso in einem Ford Fiesta fahrenden französischen Weltmeister Sebastian Ogier/Julien Ingrassia um ein weiteres Zehntel.

Foto: AFP

22:13 Uhr: +SPORT- MIX+

Sportlerwahl am 2. November unter neuem Namen und an neuem Schauplatz! Die Auszeichnung von Österreichs "Sportler des Jahres" wird am 2. November unter dem neuen Namen "Lotterien Sporthilfe- Gala" über die Bühne gehen. Neu wird auch der Schauplatz sein, wechselt die bisherige "Nacht des Sports" doch vom Austria Center Vienna in die Wiener Marx Halle. Auch sonst soll der Event einige Neuerungen bringen.

22:01 Uhr: +TENNIS+

Thiem von Borg für "Laver Cup" in "Europa Team" nominiert! Österreichs Tennis- Star Dominic Thiem wird vom 22. bis 24. September bei der ersten Auflage des Laver- Cups dabei sein. Der Niederösterreicher wurde am Donnerstag vom für das Europa- Team verantwortlichen Coach Björn Borg für diesen Vergleichskampf mit nicht- europäischen Spielern nominiert, wird damit u.a. mit den Superstars Rafael Nadal aus Spanien und Roger Federer aus der Schweiz im Team spielen.

21:55 Uhr:+EISHOCKEY+

Ehemaliger Gretzky- "Bodyguard" Semenko verstorben! Edmonton- Oilers- Legende Dave Semenko ist am Donnerstag im Alter von 59 Jahren an Leber- und Bauchspeicheldrüsenkrebs im Kreise seiner Familie verstorben. Der kanadische Flügelstürmer spielte von 1977 bis 1986 für die Oilers und holte mit ihnen zweimal den Stanley Cup (84 und 85). Er galt aufgrund seiner harten Spielweise als "Bodyguard" von Superstar Wayne Gretzky.

21:51 Uhr: +FUSSBALL+

Sunderland holt Simon Grayson als neuen Trainer! Absteiger Sunderland hat zwar heute Stürmer Jermain Defoe verloren, mit Simon Grayson aber immerhin einen neuen Coach verpflichtet. Der ehemalige Verteidiger von Leicester City, Aston Villa und den Blackburn Rovers ist Nachfolger des im Mai zurückgetretenen David Moyes und soll den Klub wieder zurück in die Premier League führen.

21:12 Uhr: +SCHWIMMEN+

Valentin Bayer holt Junioren- EM- Silber über 200 m Brust! Der Österreicher Valentin Bayer hat am Donnerstag bei den Junioren- Europameisterschaften der Schwimmer in Netanya/Israel die Silbermedaille über 200 m Brust geholt. In 2:13,54 Minuten landete der Vorlaufschnellste lediglich hinter Jewgenij Somow, der Russe siegte überlegen in 2:10,79. Bayers Teamkollege Alexander Trampitsch wurde über 100 m Kraul mit nationalem Junioren- Rekord von 50,31 Zehnter. Er erbrachte damit das Limit für die Jugend- WM im August in Indianapolis, zudem holte Trampitsch gemeinsam mit Felix Nussbaumer, Caroline Hechenbichler und Cornelia Pammer in der Mixed- Lagenstaffel über 4 x 100 m Rang fünf. Xaver Gschwentner zog als Siebentbester ins Finale über 200 m Delfin ein.

20:21 Uhr: +RADSPORT+

Tour- Tross in Düsseldorf von mehr als 10.000 Fans gefeiert! Mehr als 10.000 Zuschauer haben die Fahrer der 104. Tour de France am Donnerstagabend in Düsseldorf begeistert empfangen. Bei einer gut zweistündigen Show in der Altstadt wurden die 198 Radprofis präsentiert. Im Tour- Tross befinden sich mit Bernhard Eisel, Michael Gogl und Marco Haller drei Österreicher. Die Frankreich- Rundfahrt wird am Samstag erstmals seit 30 Jahren in Deutschland gestartet.

18:45 Uhr: +FUSSBALL+

FIFA weist Kritik der Ex- Ethikchefs zurück! Der Fußball- Weltverband FIFA hat die Kritik ihrer ehemaligen Ethikchefs zurückgewiesen und die Veröffentlichung des Garcia- Berichts verteidigt. "Die Veröffentlichung erfolgte im Lichte der neuen Umstände und stand im Einklang mit dem geltenden Recht", hieß es in einer FIFA- Mitteilung vom Donnerstag. Die im Mai auf Geheiß von FIFA- Präsident Gianni Infantino abgelösten Juristen Hans- Joachim Eckert und Cornel Borbely hatten massive Bedenken geäußert. Aus ihrer Sicht verstieß die FIFA mit ihrem überraschenden Schritt gegen die eigenen Ethikregeln, da Persönlichkeitsrechte der im WM- Bericht erwähnten Funktionäre verletzt werden könnten. Die FIFA habe lange diese Position vertreten, nun sei durch die teilweise Veröffentlichung durch die "Bild"- Zeitung eine andere Situation entstanden, hieß es vom Weltverband.

Foto: APA/EPA/STEFFEN SCHMIDT

18:25 Uhr: +TENNIS+

Ofner in Wimbledon erstmals in Grand- Slam- Hauptbewerb! Der Steirer Sebastian Ofner steht erstmals im Einzel- Hauptbewerb eines Grand- Slam- Tennisturniers. Der 21- Jährige besiegte am Donnerstag in der dritten Qualifikationsrunde den 18- jährigen britischen Lokalmatador Jay Clarke nach Zweisatz- Rückstand und insgesamt 3:12 Stunden 2:6,6:7(9),6:4,6:4,6:1. Ofner ist der dritte Österreicher im Hauptbewerb neben Dominic Thiem (Nr. 8) und Andreas Haider- Maurer. Nicht geschafft hat es dagegen Gerald Melzer. Der Niederösterreicher verlor am Quali- Schauplatz in Roehampton wie im Vorjahr in der dritten Runde, diesmal gegen den Belgier Ruben Bemelmans mit 4:6, 5:7, 3:6.

18:09 Uhr: +FUSSBALL+

Englands Teamspieler Defoe wechselt von Sunderland zu Bournemouth! Der englische Nationalspieler Jermain Defoe wechselt ablösefrei vom AFC Sunderland zum AFC Bournemouth. Der 34- Jährige unterschrieb beim Klub aus der Premier League einen Dreijahresvertrag, wie Bournemouth am Donnerstag mitteilte. Defoe hatte schon in der Saison 2000/2001 auf Leihbasis bei den Südwest- Engländern gespielt und damals einen Vereinsrekord aufgestellt, als er in zehn Drittliga- Spielen in Serie traf. Beim Erstliga- Absteiger Sunderland erzielte er in der vergangenen Spielzeit 15 Tore.

17:34 Uhr: +HANDBALL+

Hard muss in CL- Quali gegen slowakischen Meister Tatran Presov ran! Alpla Hard trifft in der Qualifikation für die Champions League zum Auftakt auf den slowakischen Meister Tatran Presov. Österreichs Meister erhielt bei der Auslosung am Donnerstag in Wien zudem das Recht zur Austragung des Qualifikationsturniers am 2. und 3. September. Bei einem Sieg könnte es im entscheidenden Spiel zu einem Duell mit Sporting Lissabon und ÖHB- Teamspieler Janko Bozovic kommen.

Hard-Keeper Golub Doknic Foto: GEPA

Bei den Frauen muss Serienmeister Hypo Niederösterreich zum zweiten Mal in Folge ebenfalls in die Qualifikation. Die Truppe von Trainer Martin Matuschkowitz bekommt es von 8. bis 10. September erst mit dem schwedischen Champion H 65 Höörs zu tun. Im Finale würde man auf den Sieger der Partie zwischen dem von ÖHB- Teamchef Herbert Müller trainierten deutschen Vizemeister Thüringer HC und Spaniens Meister Atletico Guardes treffen. Das Gastrecht erhielt der THC mit dem Österreicher- Trio Beate Scheffknecht, Katrin Engel, Josefine Huber zugelost.

15:57 Uhr: +FUSSBALL+

Crystal Palace will Altstar van Persie verpflichten! Wie die "Sun" berichtet, will Frank de Boer, der neue Trainer von Crystal Palace, den Holländer Robin van Persie zurück nach England holen. Zuvor hatten auch West Ham United und Arnautovic- Klub Stoke City Interesse am 33- Jährigen bekundet, sich aber dann gegen einen Transfer entschieden. Robin van Persie lief in der Premier League bereits für Arsenal London und Manchester United auf. Momentan steht der Alt- Star in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag und erzielte dort in der abgelaufenen Spielzeit neun Tore in 24 Partien.

Foto: GEPA

15:14 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Weißhaidinger tritt als Star des ÖLV- Meetings in Ried an! Lukas Weißhaidinger absolviert am Freitagabend einen Wettkampf in seiner engeren Heimat. Für den 25- Jährigen ist der Start beim Messe- Ried- Meeting Ehrensache. Der Olympia- Sechste von Rio tritt im Diskuswerfen an, da hat er im Vorjahr mit 65,59 Metern Stadionrekord fixiert. Heuer kommt er mit einer Saisonbestleistung von 66,52 Metern. "Ried ist so etwas wie mein Wohnzimmer - wenn's um Diskus geht. Ich fühle mich hier besonders wohl. Ich habe aber auch immer - aus Nervosität - weiche Knie, weil ich meiner Familie, meinen Freunden eine entsprechende Show bieten will", meinte Weißhaidinger.

14:16 Uhr: +TENNIS+

Barbara Haas in Wimbledon- Quali ausgeschieden! Der Oberösterreicherin Barbara Haas ist auch im dritten Grand- Slam- Turnier des Jahres der Aufstieg aus der Qualifikation in den Hauptbewerb versagt geblieben. Die 21- Jährige musste sich am Donnerstag in Wimbledon in der 2. Quali- Runde der Slowenin Polona Hercog mit 4:6, 6:7(7) geschlagen geben. Damit bleiben die US Open 2016 vorerst die einzige Tennis- Major- Teilnahme von Haas.

14:10 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Teamtorhüter Grünwald wechselt zu Wattens

Die WSG Wattens hat den ehemaligen österreichischen Teamtorhüter Pascal Grünwald verpflichtet. Der 34- Jährige spielte zuletzt für Wacker Innsbruck, sein Vertrag wurde im Sommer nicht verlängert. Wie Wattens am Donnerstag bekannt gab, wird Grünwald im Verein auch die Nachwuchs- Torhüter trainieren. Der Tiroler hatte seine Profikarriere einst in Wattens gestartet.

Der Durchbruch gelang Grünwald in seinem ersten Engagement bei Wacker, im Juni 2011 wechselte der Schlussmann zur Wiener Austria. Für Österreich brachte es Grünwald auf drei Teameinsätze. Nach Innsbruck war er 2014 zurückgekehrt. Bei Wattens soll Grünwald mit Stammtorhüter Ferdinand Oswald ein starkes Gespann bilden.

10:05 Uhr: +FUSSBALL+

Juventus- Verteidiger Dani Alves kündigt Wechsel an

Der brasilianische Verteidiger Dani Alves hat seinen Abschied vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin angekündigt. Der 34- Jährige, der erst im vergangenen Sommer zur "Alten Dame" in die Serie A gewechselt war, wird laut Medienberichten mit Manchester City in Verbindung gebracht.

Beim englischen Premier- League- Klub würde Alves mit Pep Guardiola auf seinen ehemaligen FC- Barcelona- Coach treffen. Gemeinsam holten die beiden mit den Katalanen von 2008 bis 2012 zahlreiche nationale Titel und gewannen jeweils zweimal die Champions League, den UEFA Super- Cup und die Klub- WM.

Auf Instagram schrieb Alves: "Ich möchte mich bei allen Juventus- Fans für das Jahr, das ich hier hatte, bedanken..." Weiter schrieb der Verteidiger: "Heute endet unsere professionelle Partnerschaft und ich werde all jene, die mit ihrer Liebe und ihrem Herzen Juventus zu einem großartigen Club machen, mit mir herumtragen."

22:53 Uhr: +BASKETBALL+

Chris Paul wechselt zu den Houston Rockets! Das NBA- Team Houston Rockets hat offenbar einen namhaften Transfer vollzogen. Spielmacher Chris Paul dürfte von den Los Angeles Clippers nach Texas wechseln, berichteten US- amerikanische Medien am Mittwoch übereinstimmend. Für den 32- Jährigen, der die Rockets mit James Harden zum Titel führen soll, gibt der Klub mehrere Spieler ab.

21:45 Uhr: +FUSSBALL+

Rapid gewinnt Testspiel gegen Strudengau- Auswahl mit 8:0!

Ergebnisse von Testspielen am Mittwoch:

FK Austria Wien - Rubin Kasan (RUS) 1:1 (0:0) - Austria- Tor: Prokop (65.) +++ Rapid Wien - Strudengau- Auswahl 8:0 (4:0) - Tore: Murg (23.), Prosenik (28.), Jelic (31.), Gashi (40.), Keles (53.), Sonnleitner (72.), Eigentor (83.), Sobczyk (86.) +++ Red Bull Salzburg - Achmat Grosny (RUS) 1:1 (1:0) - Salzburg- Tore: Dabbur (34./Foulelfer) +++ SKN St. Pölten - Sepsi OSK (ROU) 1:0 (0:0) - Tor: Vucenovic (59.) +++ SV Mattersburg - Vardar Skopje (MKD) 1:0 (0:0) - Tor: Grntscharow (54./Eigentor) +++ Admira Wacker - Gyirmot FC Györ 3:1 (0:0) - Admira- Tore: Kalajdzic (50., 54., 55.) +++ Blau- Weiß Linz - Celtic Glasgow 0:1 (0:0) +++ St. Gallen - Austria Lustenau 5:0 (2:0)

19:31 Uhr: +BASKETBALL+

Phil Jackson nicht länger Präsident bei New York Knicks! Nach nur drei Jahren im Amt ist Phil Jackson nicht länger Präsident des Basketball- Traditionsclubs New York Knicks. Der ehemalige Erfolgscoach und der Klub gaben am Mittwoch eine einvernehmliche Trennung bekannt. Der 71- Jährige führte die Chicago Bulls und die Los Angeles Lakers zu insgesamt elf Titeln, womit er den Rekord unter NBA- Trainern hält. Als Knicks- Präsident schaffte es Jackson allerdings nicht, den Klub sportlich nach vorne zu bringen. Das Team um seinen Star Carmelo Anthony war auch in den vergangenen Jahren weit vom Ziel entfernt, erstmals seit 1973 wieder die Meisterschaft zu gewinnen. Jackson war damals als Spieler Teil der Truppe.

19:00 Uhr: +RADSPORT+

Armstrong ergriff Partei für Ullrich und beleidigte ASO! Der lebenslang gesperrte Ex- Radstar Lance Armstrong hat Partei für seinen einstigen Rivalen Jan Ullrich ergriffen und dessen Nichtberücksichtigung bei den Feierlichkeiten zur Tour de France in Düsseldorf kritisiert. "Den Roten Teppich für Jalabert, Virenque, Hinault (und viele andere) ausrollen, aber Jan nicht einladen? Pfft. Fuck ASO!", schrieb Armstrong auf Twitter. Ullrich, der 1997 mit seinem Tour- Sieg den Radsport- Boom ausgelöst hatte, steht beim Tour- Start in Düsseldorf wegen seiner Doping- Vergangenheit nicht auf der Gästeliste. Andere Ex- Doper wurden dagegen in die Tour- Familie wieder aufgenommen. So gehört Richard Virenque, der einst im Mittelpunkt des Festina- Skandals stand, bereits seit vielen Jahren wieder dem Tour- Tross an. Auch Laurent Jalabert, dessen Doping- Vergangenheit 2013 bei Nachkontrollen publik geworden war, ist als Experte dabei.

18:17 Uhr: +EISHOCKEY+

Brandner und Co. erste Generation der "neuen" Coaches! Nach 14 Monaten ist der erste Kurs der neuen Trainerausbildung des Österreichischen Eishockeyverbands für 15 noch aktive und ehemalige Profispieler zu Ende gegangen. Mit jenen fünf A- Lizenz- Coaches, die seit Mai 2016 an den Kurswochen teilnahmen, stehen dem heimischen Eishockey damit 20 auf aktuellem internationalem Stand ausgebildete Trainer zur Verfügung. Hauptaugenmerk bei der eben beendeten Ausbildung wurde auf die Frage gelegt, wie für Athleten aller Altersstufen eine bestmögliche Entwicklung gewährleistet werden kann. Unter den Absolventen sind u.a. die Teamchef- Assistenten Christoph Brandner und Reinhard Divis, Rekord- Teamspieler Gerhard Unterluggauer und Herbert Hohenberger, Mitglied des ÖEHV- Jahrhundertteams.

16:44 Uhr: +FUSSBALL+

Wattens verpflichtet Simon Zangerl! Erste- Liga- Klub WSG Wattens hat am Mittwoch mit Simon Zangerl einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 27- Jährige kehrt damit zu jenem Verein zurück, den er im Sommer 2016 verlassen hatte. Zuletzt stand Zangerl im Dienst des spanischen Drittligisten Atletico Baleares.

Foto: GEPA

14:27 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Starker Auftakt der ÖVV- Teams beim Porec- Major! Österreichs Beachvolleyball- Elite hat am Mittwoch einen Top- Auftakt in den Hauptbewerb des World- Tour- Majors von Porec erwischt. Allen voran starteten die Qualifikanten Robin Seidl/Tobias Winter in Pool C mit einem 2:0 (17,20)- Sieg gegen Olympiasieger Philip Dalhausser und US- Partner Nicholas Lucena. Auch Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer siegten. Ermacora/Pristauz düpierten in Gruppe D das brasilianische Duo Evandro/Andre ebenfalls mit 2:0 (17,20), Schwaiger/Schützenhöfer gaben als einziges ÖVV- Damen- Paar im Bewerb in Pool D den US- Amerikanerinnen Ross Summer/Brooke Sweat 2:1 (- 21,16,12) das Nachsehen.

14:20 Uhr: +FUSSBALL+

Verletzungsschock für den WAC! Der WAC muss zwei schwere Verletzungen verkraften. Christian Klem hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Linksverteidiger wird mehrere Monate fehlen. Ebenfalls schwer verletzt hat sich Dever Orgill. Nach einem Zweikampf in der Luft landete der Jamaikaner unglücklich und zog sich eine Lendenwirbelverletzung zu. Beide Spieler verletzten sich bei dem Testmatch gegen den russischen Erstligisten Arsenal Tula.

Foto: GEPA

11:56 Uhr: +OLYMPIA+

IOC- Vize Coates will weitere Kostensenkungen für Tokio 2020! IOC- Vizepräsident John Coates hält eine weitere Senkung der Kosten für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 für notwendig. Die Kostenfrage sei schon deswegen wichtig, um Kandidatenstädte für die Ausrichtung künftiger Spiele zu gewinnen, erklärte der Australier am Mittwoch in Tokio zum Auftakt eines dreitägigen Besuchs der Prüfungskommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

09:44 Uhr: +RADSPORT+

Kolumbianer Lopez nach Tour- de- Suisse- Sturz bei Ö- Rundfahrt

Nur zweieinhalb Wochen nach seinem schweren Sturz bei der Tour de Suisse tritt der kolumbianische Bergspezialist Miguel Angel Lopez bei der Österreich- Rundfahrt an. Der 23- Jährige Titelverteidiger aus der Astana- Mannschaft hatte in der Schweiz zahlreiche Prellungen und einen Fingerbruch erlitten. Die Ö- Tour beginnt am Sonntag in Graz.

08:03 Uhr: +FUSSBALL+

Malta- Meister Hibernians mit guten Karten auf Salzburg- Duell

Österreichs Meister Red Bull Salzburg kann sich zum Saisonstart auf eine Reise nach Malta einstellen. Maltas Champion Hibernians FC gewann das Erstrunden- Hinspiel der Champions- League- Qualifikation gegen den FCI Tallinn zu Hause mit 2:0 (0:0). Das Rückspiel steigt nächsten Dienstag in Estland, der Aufsteiger trifft in der zweiten Runde auf Salzburg. Estlands Meister vergab bereits in der Anfangsphase durch Kirill Nesterow einen Elfmeter (5.). Die Tore für Hibernians erzielten der brasilianische Stürmer Jorginho (63.) und Bjorn Kristensen (73.). Der österreichische Angreifer Marco Sahanek wurde in der 78. Minute ausgewechselt, sein ebenfalls im Sommer vom FAC zum Insel- Klub aus Paola gewechselter Landsmann Martin Kreuzriegler stand nicht im Aufgebot.

20:57 Uhr: +FUSSBALL+

Wolfsberger AC besiegt in einem Testspiel Arsenal Tula!

Ergebnisse von Testspielen am Dienstag:

WAC - Arsenal Tula (RUS) 2:1 (0:1) - Tore: Nutz (58.), Topcagic (63.) bzw. Rasic (4.) +++ SC Wr. Neustadt - Mannsdorf (RLO) 3:1 (2:0) - Tore Neustadt: Stefel, Mostböck (als Testspieler), Gründler

20:16 Uhr: +RADSPORT+

Portugiese Cardoso vor Tour- Start wegen EPO- Nachweis suspendiert! Der portugiesische Radprofi Andre Cardoso ist wenige Tage vor dem Start der Tour de France wegen des Nachweises von EPO in einer Dopingprobe vom Weltverband (UCI) sowie von seinem WorldTour- Team Trek suspendiert worden. Der 32- Jährige hätte bei der Tour ab Samstag wie der Oberösterreicher Michael Gogl als einer der Helfer von Alberto Contador (Spanien) agieren sollen. Cardoso hatte zuletzt das Dauphine- Criterium auf dem 19. Platz beendet und war danach am 18. Juni kontrolliert worden. Er kann die Öffnung der B- Probe beantragen.

18:13 Uhr: +TENNIS+

Murray trat wegen Hüftschmerzen nicht zu Rasen- Exhibition an! Der Weltranglisten- Erste Andy Murray hat am Dienstag für eine Exhibition im Londoner Hurlingham Club wegen Hüftschmerzen absagen müssen. Der Schotte hätte gegen den Franzosen Lucas Pouille antreten sollen. Laut Murrays Sprecher sei das Nichtantreten eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, am Freitag will er bei diesem "Aspall Tennis Classic" noch eine Partie bestreiten. Für den 30- Jährigen geht es darum, vor dem Grand Slam ab Montag in Wimbledon noch Matchpraxis auf Rasen zu erhalten, nachdem der zweifache Wimbledon- Sieger in der vergangenen Woche im Londoner Queen's Club unerwartet in Runde eins ausgeschieden war.

Federer-Konkurrent Andy Murray bei den French Open 2017 Foto: AFP

17:04 Uhr: +FUSSBALL+

Teleclub sichert sich Europacup- Rechte für die Schweiz! Wie in Deutschland und in Österreich hat auch in der Schweiz ein Bezahlsender die TV- Rechte für die Fußball- Champions- League für die Saisonen 2018/19 bis 2020/21 erworben. Der Sender Teleclub teilte am Dienstag mit, er habe sich mit dem Vermarkter der UEFA in den Grundzügen über den Rechtekauf für Champions League und Europa League geeinigt. Die Einzelheiten würden gegenwärtig noch verhandelt. Teleclub kündigte an, dass gewisse Partien auf dem ab Ende Juli aufgeschalteten Free- TV- Sender Teleclub Zoom zu sehen sein werden, etwa das Champions- League- Finale. Zudem könnten einige Partien auf SRF ausgestrahlt werden, wo die Champions League noch kommende Saison zu sehen sein wird.

17:01 Uhr: +DOPING+

Russlands Anti- Doping- Agentur darf unter Aufsicht arbeiten! Russlands Anti- Doping- Behörde (Rusada) darf auf Bewährung und unter Aufsicht wieder ihre Arbeit aufnehmen. Wie die Welt- Anti- Doping- Agentur (WADA) am Dienstag in Montreal mitteilte, wachen über die russische Behörde weiter WADA- Experten und die britische Anti- Doping- Agentur (UKAD). Voraussetzung für diesen ersten Schritt zur Normalität war demnach unter anderem, dass an der Spitze der Agentur nun unabhängige Mitglieder aus dem Aufsichtsrat stehen. WADA- Präsident Craig Reedie nannte die Maßnahmen auf russischer Seite einen "Meilenstein".

16:35 Uhr: +RUGBY+

Österreichs Frauen 7s Nationalteam schafft Aufstieg! Im olympischen 7s Rugby hat das österreichische Frauen- Nationalteam bei der EM der dritten Leistungsklasse in Kosice den zweiten Platz erreicht. Erst im Finale war gegen Norwegen Endstation. Beide Teams steigen in die zweithöchste europäische Leistungsklasse auf und sind 2018 bei der Rugby Europe Women's 7s Trophy am Start.

16:35 Uhr: +TENNIS+

Haas in Wimbledon- Qualifikation in zwei Sätzen weiter! Die Oberösterreicherin Barbara Haas hat am Dienstag beim Grand Slam von Wimbledon die erste Qualifikationsrunde überstanden. Die 21- Jährige besiegte die Rumänin Irina Bara 6:4, 6:4 und sicherte sich damit ein Zweitrundenduell mit der Slowenin Polona Hercog. Die 26- Jährige war vor knapp sechs Jahren Weltranglisten- 35. rangiert aktuell als 263. aber um 85 Plätze hinter Österreichs Nummer eins.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

15:52 Uhr: +TISCHTENNIS+

Paralympics- Zweite Mader erste "Rollstuhl- Trainerin"! Die Paralympics- Zweite Doris Mader hat nach ihren Erfolgen als Aktive den Weg zur Trainerin eingeschlagen. Nach Angaben des nationalen Tischtennisverbandes absolvierte sie als erste österreichische Rollstuhlfahrerin die staatliche Trainerausbildung erfolgreich. Neben der 41- Jährigen legten die Prüfung u.a. der Paralympics- Bronzene Krisztian Gardos und Dominique Plattner, Staatsmeister 2016, ab.

15:23 Uhr: +FUSSBALL+

St. Pölten verpflichtet Finnen Roope Riski! Bundesligist SKN St. Pölten hat den Finnen Roope Riski verpflichtet. Der 25- jährige Stürmer kommt vom SJK Seinäjoki, mit dem er 2015 den Meistertitel holte. Im Jahr darauf gewann er den Cup und sicherte sich außerdem mit 17 Treffern die Torjägerkrone in der finnischen Liga. Zuletzt war Riski an den SC Paderborn verliehen, für den er in zehn Spielen in der 3. Liga ein Tor erzielte. Bei den Niederösterreichern unterschrieb Riski am Dienstag einen Dreijahresvertrag und ist im Trainingslager in Lindabrunn schon dabei. "Roope Riski ist nachweislich ein echter Goalgetter, der in seiner bisherigen Karriere eine tolle Abschlussquote vorzuweisen hat", sagte Sportdirektor Markus Schupp. "Zudem ist er enorm schnell und wendig - ein Spielertyp also, den wir bisher nicht im Kader hatten."

15:20 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Teamspieler Baur neuer Trainer von SW Bregenz! Der ehemalige österreichische Teamspieler Michael Baur hat bei SW Bregenz den Posten als Cheftrainer angetreten. Dies gab der in der Vorarlbergliga engagierte Klub am Dienstag bekannt. Baur (48) stand zuletzt beim SV Grödig in der Saison 2014/15 in der Bundesliga an der Seitenlinie. Für Österreich absolvierte der Verteidiger 40 Länderspiele und stand auch im Aufgebot bei der WM 1990.

Foto: GEPA

13:40 Uhr: +SCHWIMMEN+

100 m Kraul bei WM ohne Titelverteidiger Ning Zetao! Der Königsbewerb der Becken- Schwimmer bei den Weltmeisterschaften Ende Juli in Budapest wird ohne Titelverteidiger Ning Zetao über die Bühne gehen. Der Chinese ist bei den nationalen Meisterschaften in seinem ersten Rennen seit Olympia 2016 im Vorlauf über 100 m Kraul nur auf 49,67 Sek. gekommen, ehe er zum Finale laut chinesischer Agenturmeldung wegen einer Blessur nicht angetreten ist.

Der bei heimischen Fans beliebte Ning hatte 2015 in Kasan WM- Gold in 47,84 Sekunden gewonnen, verpasste 2016 aber den Olympia- Endlauf. 2011 war der heute 24- Jährige wegen Clenbuterol- Dopings für ein Jahr gesperrt worden. Im vergangenen Februar war er wegen einer "Verletzung von Team- Regeln" aus dem chinesischen Team ausgeschlossen worden. Ning hatte ohne Verbandsgenehmigung einen Sponsorvertrag abgeschlossen.

13:11 Uhr: +FUSSBALL+

Joshua Steiger (16) erhält Profivertrag beimWAC

Foto: GEPA

Der österreichische Bundesligist Wolfsberger AC hat dem 16 Jahre alten Nachwuchsspieler Joshua Steiger aus der eigenen Jugendakademie einen Profivertrag gegeben. Der Teenager unterschrieb für drei Jahren. Der Mittelfeldspieler gehört künftig dem Profiteam von Trainer Heimo Pfeifenberger an.

11:40 Uhr: +EISHOCKEY+

Selänne in Hall of Fame aufgenommen

Die NHL hat unter anderem den Finnen Teemu Selänne in ihre Hall of Fame aufgenommen. Der ehemalige Flügelstürmer schoss in seiner mehr als 20- jährigen NHL- Karriere 684 Tore, verbuchte 1.451 Punkte und holte 2007 mit den Anaheim Ducks den Stanley Cup. Mit Finnland eroberte er mehrere Olympia- und WM- Medaillen.

Der 46- Jährige ist seit heuer auch Mitglied in der Hall of Fame des Weltverbandes IIHF. Die NHL nahm neben Selänne auch noch Paul Kariya, Dave Andreychuk, Mark Recchi und als fünfte Frau in der Geschichte Danielle Goyette neu in ihre Ruhmeshalle auf.

11:32 Uhr: +MOTORSPORT+

Lucas Auer peilt auf Lieblingsstrecke WM- Führung an

Nach seinem starken Saisonstart im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) ist der Tiroler Lucas Auer ab Freitag am Norisring in Nürnberg am Start. Der 22- Jährige liegt in der Gesamtwertung nach sechs von 18 Rennen mit nur einem Punkt Rückstand auf den Deutschen Rene Rast auf Rang zwei. Nun greift Auer auf seiner Lieblingsstrecke nach der WM- Führung.

"Ein Stadtkurs ist immer lässig, aber der Norisring ist mit seiner speziellen Charakteristik einzigartig. Obwohl es im Grunde nur zwei lange Gerade und vier Kurven gibt, wird es auch diesmal wieder viele Überholmanöver geben. Für mich persönlich ist es meine Lieblingsstrecke, die Stimmung ist grandios", sagte Auer. Der Tiroler konnte in der Vergangenheit immer Punkte aus Nürnberg mitnehmen. Das erste der beiden Saisonrennen am Norisring startet am Samstag um 13.25 Uhr.

11:25 Uhr: +JUDO+

Scharinger wird Cheftrainer des dänischen Nationalteams

Der ehemalige Judoka Peter Scharinger wird mit 31 Jahren Cheftrainer des dänischen Nationalteams. Wie sein Heimatverein UJZ Mühlviertel bekannt gab, unterschrieb der EM- Fünfte von 2011 bei den Skandinaviern einen Vertrag bis Ende 2018. Dieser verlängert sich bei zufriedenstellender Zusammenarbeit bis zu den Sommerspielen 2020 in Tokio.

"Das Ziel ist es, einen Athleten zu Olympia zu bringen", sagte Scharinger zu seinem Ziel mit den Dänen. Er arbeitete zuletzt neben seinem Job als Lehrer als sportlicher Leiter bei Mühlviertel.

11:21 Uhr: +FUSSBALL+

AC Florenz soll verkauft werden

Die Eigentümer des Serie A- Klubs AC Florenz und Modeunternehmer Diego und Andrea Della Valle haben angekündigt, dass sie bereit seien, sich mit möglichen Interessenten über einen Verkauf zu unterhalten. "Wir sind bereit, auf den Klub zugunsten von Interessenten zu verzichten, die ihn erwerben und so verwalten wollen, wie sie es für angemessen halten", teilten die Brüder in einem Statement mit. Laut Gazzetta dello Sport sind asiatische Investoren am AC Florenz interessiert.

10:28 Uhr: +TENNIS+

Williams zu McEnroe: "Respektiere meine Privatsphäre"

US- Tennis- Star Serena Williams hat auf die verbalen Angriffe von John McEnroe gegen ihre Person via Twitter reagiert. Ihr Landsmann hatte ihrem Spiel Respekt gezollt, aber gemeint: "Wenn sie auf der Herren- Tour spielen würde, wäre sie die Nummer 700 der Welt." Die 35- jährige, derzeit mit ihrem ersten Kind schwangere Williams ließ diesen Kommentar nicht auf sich sitzen.

"Lieber John, ich bewundere und respektiere dich, aber bitte lass mich aus deinen, nicht fakten- basierten Kommentaren raus", schrieb die 23- fache Gewinnerin von Grand- Slam- Turnieren. "Ich habe niemals um Herren- Ranglistenpunkte gespielt und habe auch keine Zeit dafür. Respektiere mich und meine Privatsphäre, da ich versuche ein Kind zu bekommen. Einen schönen Tag, Sir."

8:39 Uhr: +BASKETBALL+

Westbrook zum wertvollsten NBA- Spieler gewählt

Foto: AP

Superstar Russell Westbrook von den Oklahoma City Thunder ist zum wertvollsten Spieler der vergangenen Saison der NBA gewählt worden. Der 28- Jährige setzte sich gegen James Harden (Houston Rockets) und Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) durch. "Jeder in Oklahoma City hat mir geholfen, um jeden Abend mein Bestes zu geben", sagte Westbrook: "Ich kann nicht jeden erwähnen, aber ich bedanke mich bei jedem, der mir geholfen hat, dies möglich zu machen."

20:01 Uhr: +FUSSBALL+

Wolfgang Luisser neuer Co- Trainer bei Erzgebirge Aue! Der bisher vor allem als Sportlicher Leiter des Nationalen Zentrums für Frauenfußball arbeitende Wolfgang Luisser heuert beim deutschen Zweitligisten Erzgebirge Aue an. Der 37- Jährige wird dort Co- Trainer des Deutschen Thomas Letsch, des Ex- Coachs des FC Liefering. Seine Arbeit als Assistenzcoach bei Österreichs U21- Nationalteam wird Luisser aber weiter verfolgen. Wie der ÖFB am Montag bekannt gab, wird der Vertrag mit Luisser als Sportchef des Zentrums für Frauenfußball per 30. Juni einvernehmlich aufgelöst. Einen Nachfolger für den Posten gibt es noch nicht.

19:14 Uhr: +FUSSBALL+

Serie- A-Klub Fiorentina ist zum Verkauf ausgeschrieben! Der italienische Traditionsverein Fiorentina ist zum Verkauf ausgeschrieben. Wie die Klubbesitzer, die Familie Della Valle, am Montag bekannt gab, warte man auf "konkrete Angebote". Der Unternehmer Diego Della Valle, Inhaber des italienischen Modekonzerns Tod's, hatte die Fiorentina nach der Insolvenz des Vereins 2002 erstanden. In jüngerer Vergangenheit war Della Valle auf die Fans der Violetten aber nicht mehr gut zu sprechen. Diese warfen ihm mangelnde Investitionen in das Team des zweifachen italienischen Fußball- Meisters vor. Nun erklärte Della Valle, wegen der Unzufriedenheit eines Teils der Anhängerschaft Platz machen zu wollen.

19:01 Uhr: +FUSSBALL+

Rund 30 Frauen spielten 90 Minuten auf Kilimandscharo! Rund 30 Frauen aus mehr als 20 Nationen haben auf dem Kilimandscharo ein Fußballspiel über 90 Minuten bestritten. Am Montag postete die deutsche Fotografin Dana Rösiger, die das spektakuläre Projekt begleitete, die ersten Fotos vom 5895 Meter hohen Gipfel des höchsten Berges in Afrika in den sozialen Medien. Die Rekordpartie zwischen dem "Glacier FC" und "Volcano FC" fand in 5730 Metern Höhe auf sandigem Untergrund statt. Anschließend kletterten die Frauen noch auf den Uhuru Peak, die höchste Stelle des Vulkans. Noch nie zuvor wurde ein Fußballspiel in so großer Höhe ausgetragen. "Ein Traum ist in Erfüllung gegangen", schrieb die Fotografin auf ihrer Facebook- Seite.

18:52 Uhr: +TENNIS+

Agassi auch in Wimbledon im Betreuerstab von Djokovic! Ex- Tennis- Star Andre Agassi zählt auch in Wimbledon wieder zum Trainerteam des Weltranglisten- Vierten Novak Djokovic. Dies bestätigte der Serbe am Montag am Rande des Turniers in Eastbourne, das als letzte Vorbereitung auf den Rasen- Klassiker in London dient. "Er wird so lange bleiben, wie ich im Turnier bin", sagte Djokovic. Bei den French Open in Paris war der einstige Schützling von Boris Becker im Viertelfinale klar am Niederösterreicher Dominic Thiem gescheitert und setzte damit seinen sportlichen Abwärtstrend fort. Zu diesem Zeitpunkt weilte Agassi aus privaten Gründen schon nicht mehr in Paris.

18:06 Uhr: +MOTORSPORT+

DTM- Rennen auf Norisring mit Auer am Samstag vorverlegt! Das siebente Saisonrennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) diesen Samstag auf dem Nürnberger Norisring wird statt um 18.55 Uhr schon um 13.25 Uhr gestartet. Hintergrund der Entscheidung ist eine ARD- Sondersendung zu den Trauerfeierlichkeiten für den deutschen Altbundeskanzler Helmut Kohl, die der Sender ab 17.10 Uhr überträgt. Der Tiroler Lucas Auer ist in der DTM- Wertung aktuell Zweiter.

17:53 Uhr: +WINTERSPORT+

Snowboard- Ass Gasser von ESPN für "ESPY- Award" nominiert! Das Kärntner Snowboard- Ass Anna Gasser ist vom US- TV- Sender ESPN für den "ESPY- Award" nominiert worden. Sie tritt in der Kategorie "Beste weibliche Actionsportlerin" gegen US- Skateboarderin Lacey Baker, die estnische Ski- Freestylerin Kelly Sildaru und die australische Surferin Tyler Wright an. Die Fan- Abstimmung erfolgt im Internet, die Verleihung am 12. Juli in Los Angeles im "Microsoft Theater". "Ich freue mich riesig darüber, dass ich für einen Award nominiert wurde, der auf internationaler Ebene eine sehr große Bedeutung hat", sagte Gasser.

Die Abstimmung für den ESPY- Award erfolgt unter folgendem Link: goo.gl/dtRQqs))

Foto: JEFF BROCKMEYER / Red Bull Content Pool

17:32 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz verpflichtet Verteidiger Puchegger! Der SK Sturm Graz hat am Montag den seit zwei Wochen im Probetraining gestandenen Patrick Puchegger fix verpflichtet. Der 22- jährige Niederösterreicher spielte in den vergangenen Jahren im Nachwuchs des FC Bayern, in der vergangenen Saison für das Zweier- Team der Münchner in der Regionalliga Bayern. Bei Sturm erhielt der 1,88 Meter große Verteidiger nun einen Einjahresvertrag samt Option. "Wir wollten noch einen flexiblen Spieler für die Defensivreihe verpflichten. Im besten Fall einen Linksfuß mit Weiterentwicklungspotenzial. Das ist uns mit Patrick gelungen", sagte Sturms Sport- Geschäftsführer Günter Kreissl über die Neuverpflichtung.

17:27 Uhr: +TENNIS+

Gerald Melzer und Sebastian Ofner in Wimbledon- Quali weiter, Jürgen Melzer dafür ausgeschieden! Der Steirer Sebastian Ofner und der Niederösterreicher Gerald Melzer stehen in der zweiten Qualifikationsrunde des Tennis- Grand- Slam- Turniers in Wimbledon. Der 21- jährige Ofner setzte sich am Montag in seinem Auftaktspiel gegen den 23- jährigen Belgier Kimmer Coppejans 7:6(4), 3:6, 10:8 durch, Melzer besiegte den Argentinier Federico Coria 6:3, 6:0. Sein Bruder Jürgen Melzer schied hingegen aus. Der 36- Jährige (Weltanglisten- 130.) verlor gegen den 18- jährigen Australier Alex de Minaur (243.) 6:2,3:6,3:6. Es war sein insgesamt drittes Wimbledon- Quali- Out nach 2001 und 2015. Für Ofner (215.), Österreichs Nummer vier, geht es im Streben um seine erste Wimbledon- Teilnahme nun gegen den Serben Miljan Zekic (244.). Gerald Melzer (144.) bekommt es mit dem 33- jährigen Taiwanesen Chen Ti (264.) zu tun.

16:55 Uhr: +RADSPORT+

Giro- Fünfter Sakarin startet bei Österreich- Rundfahrt! Das Rad- Team Katjuscha kommt mit einem enorm starken Aufgebot zur Österreich- Rundfahrt. Am Sonntag wird in Graz auch der Russe Ilnur Sakarin, der Fünfte des jüngsten Giro d'Italia, an der Startlinie stehen. Der 27- jährige Sakarin hat je eine Etappe der Tour de France (2016) und des Giro (2015) gewonnen und startet nun in Österreich den Aufbau für die Vuelta a Espana (ab 19. August).

15:27 Uhr: +TENNIS+

Thiem in Antalya gegen Ramanathan! Dominic Thiem, Österreichs Nummer eins, trifft bei der Premiere des ATP- Turniers in Antalya im Achtelfinale auf den indischen Qualifikanten Ramkumar Ramanathan. Der 222. der Weltrangliste setzte sich in der 1. Runde gegen den Brasilianer Rogerio Dutra Silva mit 6:3, 6:4 durch. Der bei dem Turnier topgesetzte Thiem hatte in der 1. Runde ein Freilos.

Foto: GEPA

15:22 Uhr: +FUSSBALL+

Frank de Boer neuer Trainer von Crystal Palace! Frank de Boer ist neuer Trainer beim englischen Klub Crystal Palace. Der 47- jährige Niederländer erhielt beim Premier- League- Verein einen Dreijahresvertrag, gaben die Londoner am Montag bekannt. De Boer, der im November als Coach von Inter Mailand entlassen worden war, ersetzt bei Crystal Palace Sam Allardyce, der zum Ende der abgelaufenen Saison zurückgetreten war.

Foto: AP

14:59 Uhr: +TAEKWONDO+

Weltverband "WTF" ändert seinen Namen! Der Taekwondo- Weltverband hat seinen Namen von "World Taekwondo Federation" zu "World Taekwondo" geändert. Das gab Verbandspräsident Chung- won Choue auf der Website des Verbandes bekannt. Die Abkürzung "WTF" verbinden die meisten Menschen nicht mit der Internationalen Taekwondo- Föderation, sondern mit der Abkürzung des Ausrufs "What the Fuck" (frei übersetzt: "Was zum Teufel"). "Im digitalen Zeitalter hat die Abkürzung unserer Föderation eine negative Konnotation bekommen, die in keiner Verbindung zu unserer Organisation steht. Es ist deshalb wichtig sie umzubenennen, um uns besser an unsere Fans wenden zu können", erklärte der Weltverbandspräsident.

14:17 Uhr: +BASKETBALL+

Ex- Basketball- Profi wird Kinderbetreuer in Traiskirchen! Der ehemalige Basketball- Profi Aleksandar Djuric wird Kinderbetreuer in Traiskirchen (Bezirk Baden). Der 2,10 Meter große 35- Jährige wird laut einer Aussendung der Stadt am 1. September seinen Dienst antreten. Der gebürtige Bregenzer Djuric spielte im Verlauf seiner Karriere u.a. für Kapfenberg, Roter Stern Belgrad und die Baskets Bonn. Jetzt hat er die mehrmonatige Ausbildung zum Kinderbetreuer absolviert und nach Rathaus- Angaben auch bereits ein Praktikum in einem Traiskirchner Kindergarten erfolgreich absolviert.

14:53 Uhr: +TENNIS+

Petra Kvitova sagt Antreten in Eastbourne ab! Nach ihrem Turniersieg in Birmingham hat die zweifache Wimbledon- Siegerin Petra Kvitova ihre Teilnahme am Rasenturnier in Eastbourne in dieser Woche abgesagt. Die 27- jährige Tschechin könne wegen Bauchmuskelproblemen nicht antreten, teilten die Veranstalter am Montag mit. Ein halbes Jahr nach einer Messerattacke und tiefen Wunden an ihrer linken Schlaghand hatte Kvitova am Sonntag das Endspiel in Birmingham gegen die Australierin Ashleigh Barty für sich entschieden.

Foto: AFP

13:48 Uhr: +SCHACH+

Hursky folgt Jungwirth als Verbandspräsident

Der 87- jährige Kurt Jungwirth ist am Sonntag nach 46 Jahren an der Spitze des Österreichischen Schachbunds (ÖSB) zurückgetreten. Nachfolger an der Spitze des ÖSB ist der Wiener Landtagsabgeordnete (SPÖ) und ehemalige Wiener Schachpräsident Christian Hursky.

Jungwirth erlebte in seiner Amtszeit zahlreiche historische Meilensteine wie das Kandidatenfinale 1980 in Velden, die Computer Schach Weltmeisterschaft 2003 in Graz und die Aufnahme des ÖSB als ordentliches Mitglied in die Bundessportorganisation und damit die Anerkennung als Sport 2005.

13:17 Uhr: +SKI ALPIN+

Hans Knauß baut 50 Wohnungen in Wien

Ex- Skistar Hans Knauß errichtet erneut ein Wohnhaus in Wien. Wie das Wirtschaftsmagazin "Gewinn" am Montag in einer Aussendung berichtete, baut das Immobilienunternehmen "C&P und Hans Knauß GmbH", an dem Knauß 15 Prozent hält, 50 Wohneinheiten in der Donaustadt. Der Baubeginn ist für 2018 geplant.

Foto: APA-Fotoservice / Schedl

10:16 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Blake schafft Sprint- Double in Jamaika

Yohan Blake hat bei den jamaikanischen Leichtathletik- Meisterschaften am Sonntag das Sprint- Double fixiert. Der zweifache Olympia- Zweite von 2012 ließ dem 100- m-Sieg einen Erfolg über 200 m in 19,97 Sekunden folgen. Der 27- Jährige blieb damit erstmals seit fünf Jahren unter der 20- Sekunden- Grenze. Den 100- m-Titel hatte sich der Ex- Weltmeister in 9,90 Sekunden gesichert.

Bei den US- Trials in Sacramento musste sich Sprint- Jungstar Christian Coleman über 200 m in 20,10 Sekunden mit dem zweiten Platz hinter dem weniger bekannten Ameer Webb (20,09) begnügen. Über 400 m Hürden der Frauen blieben erstmals in der Geschichte drei Läuferinnen unter 53 Sekunden. Olympiasiegerin Dalilah Muhammad gewann in der Jahresweltbestzeit von 52,64. Bei den Männern kam Rio- 2016- Gewinner Kerron Clement hingegen in 48,91 nur auf den siebenten Platz, weit hinter Sieger Eric Futch (48,18). Dank des ersten Platzes in der Diamond League ist er aber trotzdem bei der WM in London dabei.

10:01 Uhr: +TENNIS+

Thiem weiter Achter, Cilic neuer Sechster

Österreichs Nummer eins Dominic Thiem ist auch nach seinem Aus im Achtelfinale beim ATP- Turnier in Halle unverändert Nummer acht der ATP- Weltrangliste. An der Spitze liegt weiter der Brite Andy Murray vor dem Spanier Rafael Nadal. Der Kroate Marin Cilic verbesserte sich nach seiner Finalniederlage im Queen's Club in London auf Rang sechs. Auch bei den Damen gab es an der Spitze der WTA- Weltrangliste keine Veränderungen. Die Deutsche Angelique Kerber führt weiter mit 115 Punkten Vorsprung auf die Rumänin Simona Halep. Dahinter liegt die Tschechin Karolina Pliskova auf Platz drei. Barbara Haas ist als beste ÖTV- Spielerin unverändert 178.

Foto: AFP

09:47 Uhr: +GOLF+

US- Amerikaner Spieth holt im Stechen zehnten PGA- Titel

Mit einem Zauberschlag aus dem Sand ins fast zehn Meter entfernte Loch hat sich Golfer Jordan Spieth am Sonntag in Cromwell (Connecticut) im Stechen seinen zehnten Titel auf der PGA- Tour gesichert. Der 23- jährige US- Amerikaner setzte sich dank dieses Birdies im Play- off gegen seinen Landsmann Daniel Berger durch. Nach vier Runden hatten beide 268 Schläge (12 unter Par) aufgewiesen. "Ich weiß nicht, ob mir in meiner Karriere noch einmal so ein Schlag gelingen wird", sagte der Gewinner des Masters und der US Open von 2015. Spieth ist nach Tiger Woods der zweitjüngste Spieler seit 1945, der zehn PGA- Siege erreicht hat. Die frühere Nummer eins kletterte in der Weltrangliste von der sechsten an die dritte Stelle. Spitzenreiter ist weiterhin Dustin Johnson (USA) vor dem Japaner Hideki Matsuyama. Der Burgenländer Bernd Wiesberger verbesserte sich vor den am Donnerstag startenden Open de France um eine Position an die 29. Stelle.

Jordan Spieth Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA