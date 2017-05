Sturmstar Mbappe: ManU beißt bei Monaco auf Granit

Der englische Rekordmeister Manchester United ist bei AS Monaco angeblich mit einem 85 Millionen Euro schweren Angebot für Ausnahmetalent Kylian Mbappe abgeblitzt. Das berichtet der "Guardian" am Donnerstag. Demnach soll der Champions- League- Halbfinalist Monaco 118 Millionen Euro für den 18 Jahre alten Stürmer fordern, der in dieser Saison europaweit für Aufsehen sorgt. Damit wäre Mbappe der teuerste Fußballer der Geschichte.