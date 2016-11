Sturm- Schock: Die Führung futsch & Alar im Spital!

Am Ende waren die Mienen der Fans eisig wie die Temperaturen! 0:2, die Tabellenführung futsch - und Sportchef Kreissl knurrte: "Ein verdienter Sieg für die Admira! Die waren besser, haben gut gekontert. Wir haben eine große Chance weggeworfen - sehr ärgerlich!"

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Zusätzlicher Tiefschlag: Deni Alar musste mit Verdacht auf einen Bruch eines Mittelfußknochens im rechten Fuß nach 23 Minuten ins UKH. "Er hat Schmerzen an der Fußsohle, wir hoffen aber, dass es nur muskulär ist", so Kreissl. Im "Worst Case" wäre der Herbst für den Führenden der Schützenliste gelaufen.

Sturm vergibt Chancen zur Führung

Am Rasen tat sich Sturm vor der Pause gegen die vom Sieg in Salzburg beflügelte Admira äußerst schwer: Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware - bei den besten Möglichkeiten durch Alar und Edomwonyi war Goalie Leitner am Posten. Admira hatte Distanzschüsse durch Bajrami und Knasmüllner, die der starke Gratzei abwehrte. Nach der Pause hätte Edomwonyi die Partie vorentscheiden können, scheiterte aber mit einer Hundertprozentigen (50.) an Leitner. Im Gegenzug hielt Gratzei einen Sitzer von Knasmüllner.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Admira eiskalt

Ein Fehlpass von Jeggo, den Ebner abfing und sofort in die Tiefe spielte, war der Todesstoß für Sturm: Monschein lief alleine auf Gratzei und schloss eiskalt ab (78.). Sax fixierte mit einem Schlenzer das 2:0.

Altach "muss die Bank von England sprengen"

An der Spitze steht nun einsam Altach, das nach dem 1:0 gegen Ried seit neun Partien unbesiegt ist. Sorgenfrei allerdings ist der Ländleklub nicht: Altach hat mit 50 Punkten budgetiert - und bereits 36 gemacht: "Wir müssen die Bank von England sprengen," so Sportchef Zellhofer. Geheimer Plan am Rande: Weil’s so gut läuft, soll Werner Grabherr auch im Frühjahr Coach bleiben, obwohl ihm die Pro- Lizenz fehlt. Offiziell wäre Georg Zellhofer Cheftrainer.

# Team Sp S U N +/- P 1. Altach 17 11 3 3 11 36 2. Sturm Graz 17 10 3 4 13 33 3. Salzburg 17 9 4 4 16 31 4. Austria 17 10 1 6 5 31 5. Wolfsberg 17 6 4 7 -1 22 6. Admira 17 7 1 9 -12 22 7. Rapid 17 5 6 6 8 21 8. Ried 17 5 2 10 -10 17 9. St. Pölten 17 3 5 9 -15 14 10. Mattersburg 17 2 5 10 -15 11