Sturm noch immer sauer: Ruf nach Video- Referee

Und Fodas Wunsch könnte schon bald Realität werden, denn FIFA- Präsident Gianni Infantino will bei der WM in Russland 2018 die Schiedsrichter mit neuer Video- Technik (die im Eishockey und Football bereits Usus sind) unterstützen.

Die "VAR" - Technik

Am 22. September wurde auf europäischer Klubebene die "VAR"- Technik (Video Assistant Referee) in Holland im Cup erstmals getestet. Bei Ajax - Willem II (5:0) war Referee Makkelie via Headset mit Pol van Boekel in einem Kontrollraum verbunden. Erstes "Opfer" der Überwachungstechnik, die ein wenig an "Big Brother" erinnert, war Willem- Spieler Kali, der nach Intervention des Video- Referees statt Gelb die Rote sah. Das "Urteil" dauerte nur wenige Sekunden.

Auf Länderspielebene wurde das neue System, das Elfer, rote Karten und Tore "korrigieren" kann, im September in Bari bei Italien - Frankreich (1:3) erprobt, sowie letzten Dienstag bei Italien - Deutschland (0:0). Und Infantino war erfreut: "Vielversprechend!"

Keine Hand Gottes mehr

Fakt: Die FIFA will der Liste von gravierenden Fehlentscheidungen, wie Maradonas "Hand Gottes" bei der WM 1986, oder den skandalösen Fehlentscheidungen, die Spanien 2002 das WM- Aus bescherten, keine neuen Kapitel folgen lassen.

Im Winter wird "VAR" bei der Klub- WM in Japan eingesetzt - für die nächste Saison haben die spanische "La Liga" und die deutsche Bundesliga Tests fixiert.

Bundesliga, 15. Runde:

Samstag:

Altach - Sturm Graz (16)

Admira Wacker - WAC (18:30)

Austria Wien - Ried (18:30)

SKN St. Pölten - Mattersburg (18:30)

Sonntag:

Red Bull Salzburg - Rapid Wien (16:30)

# Team Sp S U N +/- P 1. Sturm Graz 14 9 2 3 14 29 2. Altach 14 9 2 3 9 29 3. Salzburg 14 7 4 3 14 25 4. Austria 14 8 1 5 2 25 5. Rapid 14 5 5 4 10 20 6. Wolfsberg 14 5 4 5 1 19 7. Ried 14 5 2 7 -6 17 8. Admira 14 4 1 9 -18 13 9. St. Pölten 14 2 4 8 -12 10 10. Mattersburg 14 2 3 9 -14 9