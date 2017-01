Sturm Graz holt Norweger Ovenstad als Matic- Ersatz

"Wir haben versucht, die Suche nach einem Ersatz für Uros Matic mit größtmöglicher Sorgfalt zu führen. Für sein Alter hat Martin bereits sehr viel Erfahrung gesammelt, mit der er uns auch sofort weiterhelfen kann", meinte Sturms Geschäftsführer Sport, Günter Kreissl. Ovenstad lief bereits für diverse norwegische Nachwuchsauswahlen ein. Er verfügt laut Trainer Franco Foda über "großes Entwicklungspotenzial".

Der 1,82 Meter große Ovenstad brachte es bisher auf 73 Partien in der höchsten Spielklasse seiner Heimat und spielte mit Strömsgodset auch in der Europa League. In der vergangenen Saison kam er in 17 Liga- Einsätzen auf ein Tor. Sein Debüt im Profifußball gab der Rechtsfuß mit 16 Jahren für Zweitligist Mjöndalen. Ovenstad wird am Donnerstag mit seiner neuen Mannschaft ins Trainingslager nach Spanien (Oliva) fliegen. "Meine Aufgabe wird es nun sein, ihn so rasch wie möglich an die Mannschaft heranzuführen", sagte Foda.