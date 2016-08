Sturm gegen Altach um Tabellenführung

Mit Sturm Graz und dem SCR Altach stehen einander am Samstag (16 Uhr) in der 6. Runde der Fußball- Bundesliga die zwei punktegleichen Spitzenreiter gegenüber. Während Altach nach der Niederlage gegen die Austria in der vergangenen Runde wieder in die Erfolgsspur zurück will, gilt es für die Grazer ihren Lauf im eigenen Stadion zu prolongieren, in der sie beide bisherigen Spiele gewonnen haben.