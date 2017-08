Sturm- Frauen in CL- Quali weiter auf Erfolgskurs

Die Fußball- Frauen des SK Sturm Graz haben auch die zweite Begegnung in der Qualifikation zur Champions League klar gewonnen. Gegen NSA Sofia feierten die Steirerinnen heute beim Turnier der Gruppe 5 auf Zypern einen 3:1- Erfolg und führen nach dem 4:0- Auftaktsieg gegen Nimoreni die Tabelle mit dem Punktemaximum an. Am Montag geht es zum Abschluss gegen Apollon Limassol.