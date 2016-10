Sturm: Beste Bilanz seit 2003 - Rapid als Warnung

"Nach zwölf Runden hat noch keiner die Meisterschaft gewonnen. Insbesondere in der Zehner- Liga, da geht alles extrem schnell in beide Richtungen", erklärte Sturm- Trainer Franco Foda vor dem Spiel bei der Austria. "Die entscheidende Phase in der Meisterschaft kommt im nächsten Jahr", stellte der Deutsche fest.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Rapid war noch besser

Sechs Zähler betrug vor den Spielen der 13. Runde der Vorsprung der Grazer auf den ersten Verfolger Altach (nach dem Sieg in St. Pölten nur noch drei, aber Sturm kann heute wieder auf sechs stellen). 2003 hatte Rapid einen noch größeren Polster auf die Austria (7), landete nach 36 Runden aber noch klar 15 Zähler hinter Meister GAK. Seither hatte nur Salzburg 2006/07 und 2013/14 einen ähnlich großen Vorsprung und holte sich schlussendlich auch den Titel.

Für Foda wäre der erste Meistertitel für Sturm nach jenem von 2011 ohnedies eine Sensation. Auch vor dem Gastspiel in Wien wollte der langjährige Sturm- Profi betont wissen, dass die Steirer in der Liga monetär nur die zweite Geige spielen. "Salzburg, Rapid und die Austria haben finanziell andere Dimensionen. Die Luft und der Teamgeist sind in Graz aber auch sehr gut", meinte Foda.

Spitzenreiter nach dem 1. Saisondrittel sowie Endstand seit 2003:

Saison Mannschaft/Pkt Verfolger/Vorsprung Meister/Pkt

2003/04 Rapid 29 Austria 7 GAK 72

2004/05 Austria 27 Rapid gleich Rapid 71

2005/06 Austria 22 Pasching 1 Austria 67

2006/07 Salzburg 25 FC Wacker 6 Salzburg 75

2007/08 Austria 23 Salzburg 1 Rapid 69

2008/09 Austria 25 Salzburg 1 Salzburg 74

2009/10 Austria 26 Salzburg 2 Salzburg 76

2010/11 Sturm 22 Wacker 1 Sturm 66

2011/12 Admira 25 Austria 4 Salzburg 68

2012/13 Salzburg 27 Austria 1 Austria 82

2013/14 Salzburg 28 Grödig 8 Salzburg 80

2014/15 Salzburg 27 WAC gleich Salzburg 73

2015/16 Salzburg 24 Austria gleich Salzburg 74

2016/17 Sturm 29 Altach 6