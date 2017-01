Sturm angelt sich Sohn von Lustenau- Coach Chabbi

Bundesligist Sturm Graz hat am Donnerstag die Verpflichtung von Stürmer Seifedin Chabbi bis Sommer 2018 plus Option für ein weiteres Jahr vermeldet. Der 23- jährige gebürtige Bludenzer mit tunesischen Wurzeln ist der Sohn von Austria- Lustenau- Trainer Lassaad Chabbi. Für den Vorarlberger Klub erzielte er von 2013 bis 2016 in 77 Erste- Liga- Partien 22 Tore.