Stuhec sensationell! Venier rettet ÖSV- Ehre

Lange Zeit hatte es nach einem sensationellen Sieg von Kajsa Kling ausgesehen, später nach einem noch sensationelleren Sieg von Sophia Goggia - geworden ist es ein noch sensationellerer Sieg von der Slowenin Ilka Stuhec. Die Slowenin holte am Freitag in der Abfahrt in Lake Louise in ihrem 110. Abfahrtsrennen den ersten Sieg.