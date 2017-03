Stuhec ausgebremst! Weirather holt Super- G- Kugel

Die Liechtensteinerin Tina Weirather hat mit dem Super- G-Erfolg am Donnerstag in Aspen auch noch die kleine Kristallkugel für den Gewinn des Spezial- Weltcups geholt. Die 27- jährige Vizeweltmeisterin setzte sich 0,35 Sekunden vor der Slowenin Ilka Stuhec durch, die damit in der Super- G-Endwertung fünf Punkte hinter Weirather lag. Das Podest komplettierte die Italienerin Federica Brignone (+0,36).