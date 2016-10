Stoke erkämpft mit Arnautovic 1:1 gegen ManU

Während der Waliser Allen mit einem persönlichen Erfolgserlebnis Selbstvertrauen für das WM- Quali- Match gegen Österreich am Donnerstag in Wien tankte, blieb Arnautovic bei seinem 100. Premier- League- Einsatz sein zweites Saisontor verwehrt. Der österreichische Offensivspieler musste zudem in der 77. Minute nach einem Schlag auf das Knie angeschlagen ausgewechselt werden. Stoke hatte in der Schlussphase bei einem Kopfball von Paul Pogba (89.) an die Latte Pech.

Premier League, 7. Runde:

Freitag

Everton - Crystal Palace 1:1

Samstag

Swansea City - Liverpool 1:2

Hull City - Chelsea 0:2

Sunderland - West Bromwich 1:1

Watford - Bournemouth 2:2

West Ham - Middlesbrough 1:1

Sonntag

Manchester United - Stoke City 1:1

Leicester City - Southampton 15.15 Uhr

Tottenham Hotspur - Manchester City 15.15 Uhr

Burnley - Arsenal 17.30 Uhr

# Team Sp S U N +/- P 1. Manchester C. 6 6 0 0 13 18 2. Liverpool 7 5 1 1 8 16 3. Tottenham 6 4 2 0 7 14 4. Everton 7 4 2 1 6 14 5. Arsenal 6 4 1 1 8 13 6. Manchester U. 7 4 1 2 5 13 7. Chelsea 7 4 1 2 3 13 8. Crystal Palace 7 3 2 2 3 11 9. West Bromwich 7 2 3 2 1 9 10. Southampton 6 2 2 2 1 8 11. Watford 7 2 2 3 -1 8 12. Bournemouth 7 2 2 3 -5 8 13. Leicester 6 2 1 3 -3 7 14. Burnley 6 2 1 3 -3 7 15. Hull City 7 2 1 4 -7 7 16. Middlesbrough 7 1 3 3 -3 6 17. Swansea 7 1 1 5 -6 4 18. West Ham 7 1 1 5 -9 4 19. Stoke 7 0 3 4 -11 3 20. Sunderland 7 0 2 5 -7 2