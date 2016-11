Stögers Kölner gewinnen Derby, Onisiwo trifft

Schalke 04 setzte den Aufwärtstrend mit einem 1:0- Sieg beim VfL Wolfsburg weiter fort, ist schon sechs Spiele unbesiegt. Ein Unentschieden gab es im torlosen Duell des FC Augsburg mit Hertha BSC, wobei ÖFB- Teamverteidiger Martin Hinteregger mit Verdacht auf Nasenbeinbruch vom Platz musste. Der FC Ingolstadt durfte sich mit einem 1:0 beim SV Darmstadt über den ersten Saisonsieg freuen. Der FSV Mainz 05 setzte sich auch dank eines Treffers von Karim Onisiwo (95.) zu Hause gegen den SC Freiburg 4:2 durch.

Köln mit unglücklichem Beginn

Für die Kölner begann das Prestigeduell nicht nach Wunsch, Kapitän Lars Stindl brachte die Gladbacher in der 32. Minute in Führung und sorgte damit für deren ersten Treffer nach fünf torlosen Auftritten. Für die Stöger- Truppe rückte damit die zweite Niederlage in Folge sowie die dritte in den jüngsten vier Runden nahe. Doch die Gäste konnten die Wende noch herbeiführen.

Anthony Modeste gelang mit einem glücklichen Kopfballtreffer der Ausgleich (59.), es war bereits Saisontor Nummer zwölf im elften Spiel für den Liga- Toptorschützen. Die letzten acht Kölner Tore gingen zu dem Zeitpunkt auf sein Konto. Für den Schlusspunkt und das Highlight des Tages sorgte aber ein anderer. Risses Freistoß aus fast 35 Metern landete im Kreuzeck, die Freude der Kölner, die weiter nur sechs Punkte hinter Leader RB Leipzig liegen, kannte in der Folge keine Grenzen. Für Gladbachs Coach Andre Schubert wird die Luft immer dünner, in den jüngsten sechs Runden gab es nur zwei Zähler für den Liga- 13.

Schalke jubelt

Die Schalker durften in Wolfsburg dank eines Treffers von Leon Goretzka (82.) jubeln. Die Gelsenkirchner, bei denen Schöpf rechts auf der Seite durchspielte und in der 71. Minute bei einer Topchance an Goalie Diego Benaglio scheiterte, hatten auch Pech, dass ihnen in der 61. Minute ein wohl gerechtfertigter Elfmeter vorenthalten wurde. Der erste Auswärtssieg und der vierte Ligasieg in den jüngsten sechs Spielen gelang trotzdem. Wolfsburg blieb auch im ersten Spiel unter Valerien Ismael als Chefcoach der erste Heimsieg verwehrt.

Hinteregger mit Nasenbeinbruch?

Bei Augsburgs 0:0 gegen die Hertha musste Hinteregger nach einem Kopfballduell mit Vedad Ibisevic, der ihn mit dem Hinterkopf voll im Gesicht traf, in der 73. Minute stark blutend vom Feld. Zu befürchten ist, dass sich der Ex- Salzburger das Nasenbein gebrochen hat. Georg Teigl war ab der 70. Minute mit von der Partie.

Auch Suttner verletzt

Ebenfalls verletzt schied Markus Suttner bei Ingolstadts 1:0- Sieg in Darmstadt aus. In der 24. Minute scheiterte er noch mit einem Freistoß an Ex- Sturm- Goalie Michael Esser, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste dann sein ÖFB- Kollege Lukas Hinterseer übernehmen. Der Tiroler war am Siegtor mitbeteiligt, er bediente Moritz Hartmann per Kopf, und dessen Volleyschuss passte genau (68.). Neo- Coach Maik Walpurgis durfte sich über eine gelungene Premiere freuen, mit dem ersten Saisonsieg nach zwei Niederlagen in Folge gab der Club im Abstiegskampf ein Lebenszeichen von sich.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für ÖFB- Offensivspieler Karim Onisiwo. Der Ex- Mattersburger besorgte beim Mainzer 4:2- Sieg in einem packenden Heimspiel gegen Freiburg in der 95. Minute den Endstand. Für ihn war es der Premierentreffer in der Liga. Die weiteren Treffer steuerten Niko Bungert (15.), Yunus Malli (20./Elfmeter) und Stefan Bell (82.) bei.

Die Ergebnisse der 11. Runde:

Freitag

Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig 2:3

Leverkusen: Baumgartlinger bis 82. (Eigentor zum 1:1/4.), Dragovic, Özcan Ersatz; Leipzig: Ilsanker, Sabitzer spielten durch, Trainer Hasenhüttl

Samstag

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 1:2

Köln: Trainer Stöger

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 0:1

Schalke: Schöpf spielte durch

SV Darmstadt - FC Ingolstadt 04 0:1

Ingolstadt: Suttner bis 45.+1 (verletzt), Hinterseer ab 45.+1

FSV Mainz 05 - SC Freiburg 4:2

Mainz: Onisiwo spielte durch, Tor zum 4:2 (95.)

FC Augsburg - Hertha BSC Berlin 0:0

Augsburg: Hinteregger bis 73. (verletzt), Teigl ab 70.

Borussia Dortmund - Bayern München 18.30 Uhr

Sonntag

1899 Hoffenheim - Hamburger SV 15.30 Uhr

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 17.30 Uhr