Stöger und Hasenhüttl rocken deutsche Bundesliga

"Alles gut. Wir sind ja in Köln. Ich kann es den Fans nicht verbieten, sie sollen ihren Spaß haben. Du kannst die Euphorie sowieso nicht verhindern", schmunzelte Peter Stöger. Denn als beim 2:1 gegen Ingolstadt Bayerns Punkteverlust aus Frankfurt angezeigt wurde, gab es auf den Rängen kein Halten mehr: Die Anhänger präsentierten Meisterteller aus Pappe plus dazugehörigem Meistergesang. Verfrühter Karneval in Köln.

Nach sieben Runden noch immer ungeschlagen, plötzlich ist man als Zweiter mit zwei Punkten Rückstand Bayern- Jäger. "Das ist okay", tritt Stöger, der als Meister der Bodenhaftung gilt, gar nicht auf die Bremse, "wir wissen das aber einzuordnen. Wir ziehen den Lauf durch, so lange wir können." Weshalb ganz Köln schon (zumindest) von Europa träumt. "Wenn wir eine Chance haben, attackieren wir", sagt der Wiener, "aber erst, wenn wir nicht mehr absteigen können."

Hasenhüttl: "Peter gibt mit Köln schönes Tempo vor"

Ralph Hasenhüttl lachte nach Leipzigs 1:0- Sieg in Wolfsburg, bei dem Forsberg trotz eines vergebenen Elfers Matchwinner war, ebenfalls: "Peter gibt mit Köln ein schönes Tempo, legt uns immer vor. Aber wir können jedes Mal nachziehen. Wir jagen uns gegenseitig." Der Steirer, der mit seinem Team punktegleich mit Köln Dritter ist, ergänzte: "Es ist schön, dass es derzeit in der Bundesliga spannend ist. Aber wir bleiben weiter demütig. Wir wissen, wo wir herkommen."

Hier sehen Sie die Highlights von Bayerns 2:2 gegen Frankfurt am Samstag:

Video: SKY DE

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 7 5 2 0 14 17 2. Köln 7 4 3 0 8 15 3. Leipzig 7 4 3 0 7 15 4. Hertha BSC 7 4 2 1 4 14 5. Dortmund 7 4 1 2 10 13 6. Hoffenheim 7 3 4 0 3 13 7. Mainz 7 3 2 2 2 11 8. E. Frankfurt 7 3 2 2 2 11 9. Gladbach 7 3 2 2 0 11 10. Leverkusen 7 3 1 3 2 10 11. Freiburg 7 3 0 4 -3 9 12. Augsburg 7 2 2 3 -3 8 13. Bremen 7 2 1 4 -9 7 14. Wolfsburg 7 1 3 3 -4 6 15. Darmstadt 7 1 2 4 -9 5 16. Schalke 04 7 1 1 5 -4 4 17. Hamburg 7 0 2 5 -10 2 18. Ingolstadt 7 0 1 6 -10 1