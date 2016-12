Stevens: Salzburger für Mateschitz nicht wichtig!

"Salzburg ist eigentlich gar nicht so wichtig für mich" - es ist nur ein Satz, den Red Bull Salzburgs Ex- Coach Huub Stevens da in einem "kicker"- Interview von sich gibt, mit neun Wörtern nicht einmal ein besonders langer. Aber es ist ein Satz, der wohl nicht wenige irritieren wird: Denn gesagt wurde dieser Satz laut Stevens einstmals von Dietrich Mateschitz höchstpersönlich, beim ersten Zusammentreffen der beiden Männer vor dem Engagement des Niederländers als Trainer in der Mozartstadt. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom jüngsten Sieg der Salzburger gegen Sturm Graz!