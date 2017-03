Steirisch- amerikanische Schlussfeier in Graz

Die Zeremonie, die im Gegensatz zur Eröffnung ohne Regen über die Bühne ging, dauerte deutlich weniger lang als der Auftakt in Schladming. Einige Elemente der Show im Planai- Stadion waren auch in Graz zu sehen: Helene Fischer sang ihren Special- Olympics- Song "Fighter" und verabschiedete sich mit den Worten: "Ihr seid für mich die wahren 'Fighter'". Auch Rose May Alaba sowie die Tanztruppe "Ich bin O.K." traten auf. Die Fahne wurde an die Veranstalter der Weltspiele 2019 in Abu Dhabi weitergegeben.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Für den steirischen Touch sorgte "Volks- Rock'n'Roller" Andreas Gabalier mit dem Titel "Steirerland", den er unplugged darbot. Erst am Mittwoch hatte der Grazer Musiker seine Unplugged- Tournee im deutschen Mannheim begonnen. Der Auftritt im Liebenauer Stadion war sein erster. Keine Premiere war es dagegen für Arnold Schwarzenegger: Die "Steirische Eiche" kehrte zu ihren Wurzeln in das Stadion zurück, denn in den Räumlichkeiten unter den Tribünen hatte der "Terminator" seine Karriere als Bodybuilder begonnen und die ersten Gewichte gestemmt. Sogar das Stadion selbst war einst nach ihm benannt.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Schwarzenegger, der zu Mittag mit dem Internationalen Josef- Krainer- Preis geehrt worden war, kam ganz zum Schluss auf die Bühne: "Ich bin glücklich heute hier in Graz, der Steiermark und Österreich zu sein. Das ist meine Heimat." Das Stadion sei der "Geburtsort" seiner Athletik- Karriere. Der Ehrenpräsident der Special Olympics Österreich gratulierte zu den "besten Winterspielen aller Zeiten" und meinte zum Publikum: "Ihr alle seid die besten Athleten der Welt." Er hoffte, dass die Gäste aus aller Welt bei der Abreise sagen: "I'll be back." Das Publikum dankte mit tosendem Applaus, ehe die Show mit "Celebration", Feuerwerk und "Heal the World" ausklang.