Stegersbach weckt bei ÖFB- Team schöne Erinnerungen

Erstmals seit Ende März hat Teamchef Marcel Koller am Mittwoch den Großteil seiner Schäfchen wieder gesehen. Nach dem Länderspiel am 28. März in Innsbruck gegen Finnland (1:1) hatten sich ja die Spieler in alle Winde zu ihren Klubs verstreut, nun gab es das Wiedersehen im Balance Resort in Stegersbach, wo sich das Team bis kommenden Dienstag auf den WM- Quali- Hit am 11. Juni in Dublin gegen Irland vorbereitet.