Steffi Venier: So fesch ist unsere Sensationsdame

Mehr als ein siebenter Platz ist ihr in einer Weltcup- Abfahrt bisher nicht vergönnt gewesen, doch jetzt raste die 23- jährige Stephanie Venier bei der WM in St. Moritz zum Vizeweltmeistertitel in der Königsdisziplin Abfahrt! Der Rummel um die Tirolerin aus Oberperfuss war sofort nach dem Rennen enorm. Den neuen Stern am österreichischen Ski- "Himmel" haben die Fans sofort in ihre Herzen geschlossen. Steffi ist sauschnell, fesch und auch nicht auf den Mund gefallen: "Diese Medaille ist der Wahnsinn! Ich hab mich schon so über Gold von Nici Schmidhofer gefreut und jetzt ist es mir selbst gelungen!"