Steffen Hofmann hat als Rapid- Kapitän ausgedient

Begründet wird die Rochade vom SK Rapid mit der zeitlichen Mehrbelastung Hofmanns. Dieser hängt zwar noch eine Saison als Aktiver an, wird ab der kommenden Spielzeit aber gleichzeitig als sogenannter Talentemanager fungieren. "Diese (Rolle, Anm.) wird neben der Rolle als Profispieler viel Zeit in Anspruch nehmen, auch diverse vor allem respräsentative Aufgaben für einen Kapitän des österreichischen Rekordmeisters benötigen oft mehrere Stunden wöchentlich", heißt es in einer Aussendung Rapids.

Foto: GEPA

Hofmann war bereits als 22- Jähriger, damals von Trainer Pepi Hickersberger, zum Rapid- Kapitän ernannt worden und blieb dies bis zu seinem Wechsel zum TSV 1860 München in der Winterpause der Saison 2005/06. Nach einem halben Jahr kehrte er zu Rapid zurück und wurde wieder Kapitän.

"Hohes Ansehen" für Schwab

Mit Schwab übernehme jetzt ein Führungsspieler, "der in der Mannschaft und Öffentlichkeit hohes Ansehen genießt, als Vizekapitän gerade während der langen Verletzung von Steffen Hofmann in dieser Funktion im Einsatz und füllte diese hervorragend aus", so Rapid weiter in der Stellungnahme.